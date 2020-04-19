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Все про:Житомирщина (566) пожежа (2203)

 "Усе згоріло: хата, гроші, одяг - поки ми тушили пожежу дві ночі". Жителям Житомирщини, які постраждали від пожеж, потрібна допомога. ВIДЕО

Вогонь від лісових пожеж у Житомирській області перекинувся на села і знищив десятки будинків. Багато місцевих жителів втратили все, і їм потрібна допомога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "Громадського".

Дивіться також: Розглядаються дві версії виникнення пожеж на Житомирщині - суховії та навмисний підпал, - Аваков. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190113
 
 
 Топ коментарі
 
В сети выложили видео, где старая млядь поджигает поле и отгавкивается от людей, что это она СЖИГАЕТ ЛИСИЦ!
Лисиц оно сжигает! "Усе згоріло. Хата, гроші, одяг, поки ми тушили пожежу дві ночі": жителям Житомирщины, пострадавшим от пожаров, нужна помощь - Цензор.НЕТ 7797
Сцуко - и за поджог впаять и за жестокое обращение с животными!

Жлобье наше опущенное, оно жлобится на копейку укрепить курятник, а сжечь поля, леса, животных, села - оно не жлобится!

ТВАРИ, КОГДА ОНИ ИСЧЕЗНУТ?!
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Кто-нить помнит, сколько процентов набрал зе в этих местах? "Усе згоріло. Хата, гроші, одяг, поки ми тушили пожежу дві ночі": жителям Житомирщины, пострадавшим от пожаров, нужна помощь - Цензор.НЕТ 6041
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В Раду по області - Слуга - 43, ОПЗЖ - 13, БЮТ - 8, ЄС -8, Голос - 5. Як проголосували, так і живуть.
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И концами кальмара не подавитесь в булошной возле синагоги...
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накопали янтаря при Порохе и Розенблате .... читай выше....
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Поверь людей жаль!! Но я также помню жизнь, зарплаты, купонны, талонны, окурки в поллитровых банках которые можно было купить на базаре. Ад и ...

Помня все вышеописанное и понимание того к чему приведет Осел, да я так считаю, думаю шо я и софорумники имеют полное право так высказываться.

Как, как *** можно было голосовать за Осла непонимаю хоть убейте
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Здесь не об осле,а о беде,в которую попали ЛЮДИ. Точка.
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Здесь о тех людях которые тянут себя и меня в прошлое, в гавенное прошлое
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Прежде,чем что-то писать,нужно обязательно прочитать сабж.!!!
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Куда подевался Ваш комментарий? Или из-за одного слова удален? Но ведь текст был правильный. Если удалять такие комментарии, то здесь мало что останется, чтобы прочесть.
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знавал одного майора пограничника пенсионера .сгорел дом с документами всеми и стал буквально самым настоящим бомжом без пенсии и документов .
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Дуже дивує надзвичайна тупість українського селянства. Скільки вже написано про шкоду випалювання стерні та минулорічної трави! Це не збільшує, а навпаки суттєво зменшує врожайність... А вони як зазомбовані... Бо ліниві або грошей на машинну обробку не має. От виходить - "бідні бо дурні і дурні бо бідні"... А питання вирішується лише розумом і працею... А тут ні того ні іншого... Срамота...
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куме, що ви робите?
...палю траву!
Огляніться, то не ваша хата палає?!
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Дуже дивує надзвичайна тупість українського міщанства (вчорашні палії на мопедах-жителі Ірпеня).
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Сільське міщанство ... взагалі цікавий парадоксальний термін. Це вже схоже на соціальне явище.
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А чого Ірпіня , а не Бучи,чи Ворзеля ? )))))))))))))
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Самі палили а тепер верещать про допомогу
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