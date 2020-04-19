 "Усе згоріло: хата, гроші, одяг - поки ми тушили пожежу дві ночі". Жителям Житомирщини, які постраждали від пожеж, потрібна допомога. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "Громадського".
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+27
В сети выложили видео, где старая млядь поджигает поле и отгавкивается от людей, что это она СЖИГАЕТ ЛИСИЦ!
Лисиц оно сжигает!
Сцуко - и за поджог впаять и за жестокое обращение с животными!
Жлобье наше опущенное, оно жлобится на копейку укрепить курятник, а сжечь поля, леса, животных, села - оно не жлобится!
ТВАРИ, КОГДА ОНИ ИСЧЕЗНУТ?!
Лисиц оно сжигает!
Сцуко - и за поджог впаять и за жестокое обращение с животными!
Жлобье наше опущенное, оно жлобится на копейку укрепить курятник, а сжечь поля, леса, животных, села - оно не жлобится!
ТВАРИ, КОГДА ОНИ ИСЧЕЗНУТ?!
+17
Кто-нить помнит, сколько процентов набрал зе в этих местах?
+17
В Раду по області - Слуга - 43, ОПЗЖ - 13, БЮТ - 8, ЄС -8, Голос - 5. Як проголосували, так і живуть.
Помня все вышеописанное и понимание того к чему приведет Осел, да я так считаю, думаю шо я и софорумники имеют полное право так высказываться.
Как, как *** можно было голосовать за Осла непонимаю хоть убейте
...палю траву!
Огляніться, то не ваша хата палає?!