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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном, Шоу-бізнес
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 Сотні артистів зібрали майже $128 млн для підтримки медиків під час 8-годинного онлайн-концерту. ВIДЕО

Понад сотня артистів зіграли 8-годинний онлайн-концерт "Один світ: вдома разом" на підтримку медиків, які борються з коронавірусом. Завдяки концерту вдалося зібрати 127,9 млн доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє рух Global Citizen, який був співорганізатором концерту.

Зібрані гроші спрямують до Фонду реагування на COVID-19 для ВООЗ.

У шоу взяли участь Леді Гага, яка також допомагала організувати акцію, співачки Білі Айліш, Тейлор Свіфт, Ріта Ора, гурти Rolling Stones, The Killers, співаки Елтон Джон, Сем Сміт та інші артисти. Ведучими шоу були коміки Джиммі Фелон, Джиммі Кіммел та Стівен Кольбер.

В описі до трансляції послідовність виконавців, які виступали.

Також під час концерту показували історії людей, які допомагають боротися з коронавірусною хворобою COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190110
 
   
 Топ коментарі
 
Комик -пианист наворованным делиться не торопится .Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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Цікаво було б знати для контраста і порівняння артистів та кловуна-президента, скільки він за весь час своїх гулянок на посаді президента за кордоном наскиглив інвестицій?
Хоча б по Оману дані висвітлили.
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Это было известно еще до выборов. Правда мало кому, с экранов ТВ об этом не говорили и из каждого утюга не вещали. Лохторат дружно проголосовал за Голобородько. Так что и сейчас канет в никуда.
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Комик -пианист наворованным делиться не торопится .Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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Это было известно еще до выборов. Правда мало кому, с экранов ТВ об этом не говорили и из каждого утюга не вещали. Лохторат дружно проголосовал за Голобородько. Так что и сейчас канет в никуда.
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«У меня брат возле президента. Вам всем ж@па». Новый виток скандала с братом ЕрмакаАпрель 19, 2020Без рубрикиКомментарии: 0Сотні артистів зібрали майже $128 млн для підтримки медиків під час 8-годинного онлайн-концерту - Цензор.НЕТ 3714Фигуранты скандала вокруг брата главы Офиса президента Дениса Ермака - Сергей Шумский и Дмитрий Штанько - объяснили свой конфликт с Ермаком тем, что он отказывался вернуть деньги, которые брал за содействие в назначениях на должности.Читать далее
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его "продоят" "следующие" - он об этом в курсах...- такой у нас круворот ....
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Нет у людей денег.
Закончилась эпоха бедности, началась эпоха выживания.
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Цікаво було б знати для контраста і порівняння артистів та кловуна-президента, скільки він за весь час своїх гулянок на посаді президента за кордоном наскиглив інвестицій?
Хоча б по Оману дані висвітлили.
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Допоки кожна з країн не буде витрачати більше на медицину,ніж на армію,нічого доброго в світі не буде.
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А может они и тратят, только на частную и нам недоступную.
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Я подозреваю, что очень богатые мира сего вкладывают деньги в параллельную медицину. о которой мы ничего не знаем
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Юрий Рыжков Поки що багатії так само помирають і практично довше не живуть.Так що медицина потребує більших вкладень.
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у нас уже столько украли, пока люди собирают...
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Слабаки: а у нас один «бедный» судья за час может содрать с государства 7 лярдов грн в пользу пока живым и не совсем здоровым суркисам-коломойским, которые УЖЕ поимели это же самое государство на ЭТУ ЖЕ РОВНО СУММУ !!!
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выжили в эпоху бедности, выживем и в эпохе зеизобилия
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Тільки не віддавайте ці гроші Степанова, бо медики їх не побачать!
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ВОЗ успешно освоит эти деньги - на ЗП - премии в 200 000 зЭлени в месяц......., и на ВСЕВОЗМОЖНЫЕ конференции на самых дорогих курортах отелях МИРА ....
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сегодня ламповый намного дороже цифрового.
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Обещали Маккартни, наверное заболел, не дай бог.
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Смотри 6:14:20 тайм-код видео , что на Цензоре и на Ютуб...
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А был бы Порошенко президентом он бы каждому украинцу собрал посылку.
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А что собрали наши Манатики, Марувы, Билыки и прочая "звездная" богема для помощи украинской медицине. Да и паяц мог бы стариной тряхнуть со своей шайкой квартальной на благое дело.
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а де Билык, Срыдючка и Сявик з голосом? Нема? Отаке!
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Фу,ну Слава Богу,думал это у нас,думал брееежу.А нет ,все в порядке это в Америке
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Слабаки, собрали аж на пол-замка Ахметки. Этот ублюдок мог бы отслюнявить столько же за час.
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Так то артисти, а у нас хто? Трубадури..... . По ідеї зараз будуть змушені шось скопіювати-затрубадурити. Ну хай хоть так.
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