 Сотні артистів зібрали майже $128 млн для підтримки медиків під час 8-годинного онлайн-концерту. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє рух Global Citizen, який був співорганізатором концерту.

Зібрані гроші спрямують до Фонду реагування на COVID-19 для ВООЗ.

У шоу взяли участь Леді Гага, яка також допомагала організувати акцію, співачки Білі Айліш, Тейлор Свіфт, Ріта Ора, гурти Rolling Stones, The Killers, співаки Елтон Джон, Сем Сміт та інші артисти. Ведучими шоу були коміки Джиммі Фелон, Джиммі Кіммел та Стівен Кольбер.

В описі до трансляції послідовність виконавців, які виступали.

Також під час концерту показували історії людей, які допомагають боротися з коронавірусною хворобою COVID-19.

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