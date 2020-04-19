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 Благодатний вогонь прибув до України. ВIДЕО

У неділю, 19 квітня, вранці літак МАУ Boeing-767 доставив амфору з благодатним вогнем з Тель-Авіва до Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МАУ.

Зазначається, що він буде переданий представникам Української православної церкви для відправлення пасхальних богослужінь в Михайлівському золотоверхому соборі та інших храмах.

"У цей надскладний для людства час всім нам необхідна віра у дива. Благодатний вогонь, який сходить на Храм Гробу Господнього у Велику суботу, і є таким дивом", - повідомили в МАУ.

Зазначимо, благодатний вогонь виноситься з Гробу Господнього на особливому богослужінні, яке відбувається щорічно в суботу, напередодні першого дня православного Великодня, в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.

Також читайте: У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190074
 
   
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так шо,тот шо вчера привезли чартером,не настоящий был .это ж скока народу зря позаразились
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"...будет передан представителям Украинской православной церкви ПЦУ для отправления пасхальных богослужений в Михайловском златоверхом соборе..."

Нет "УПЦ"- есть только ПЦУ или гундяевский ФСБ-шный сатанат.
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Редактор Цензора помилився, мабуть.
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Секта 73,22% ФСБ, яка молиться «За пабєду рюсскава аружія !»
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Как эпично: самолетом МАУ привезли настоящий (не тот, что вчера) благодатный огонь, передадут его УПЦ московского патриархата и будут пиарить это событие на большинстве телеканалов страны!
Всем все понятно?
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С каких пор Михайловский собор у МП, дебил?
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Дебил ты. Эпифаний вчера вещал, что ПЦУ отказывается от чартера с огнем, а деньги на благотворительность потратят.
Кто в этом случае привез огонь ?
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Живем в мире Фейков и дезинформации.привыкайте,знаю,тяжело
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Ніхто не робить секрету, що цей вогоньз в Кувуклії, запалюють священослужителі.
Це зовсім не применшує значення, того, що це вогонь з місця поховання Ісуса Христа.
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желаю что бы в Украину прибыли "здравый смысл" и "воля к Победе", а благодатный огонь мы и сами сделаем..
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Шото схоже на естафету олімпійського вогню.
Може дійсно треба, щоб батюшки бігли по Києву з лампадками, як в 1980 з олімпійськими факелами?
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"Благодатний Вогонь" присутній в серці кожного віруючого. А це показова релігійність. Православ'я дано треба реформувати
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С Чернобыля привезли ?
Ну так поджигайте , что ещё не сгорело ...
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Епифаний который рулит ПЦУ православной церкви Украины сказал что отказались от самолета чартера и привоза огня из Израиля и за те деньги купили для киевской детской больницы аппарат УЗИ (ултразвукового исследования). А этот огонек кому -Филаретовской церкве или кацапский мацковского паханата?
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для детской клинической больницы номер 1 г.Киева
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В Михайловском соборе Епифаний служит.
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Значит новый поп хитрее оказался. МАУ пришлось на шару привезти огонек из Израиля. Думаю на землю обетованную джидаев отвозили, чего б 767 Боинг за керосинкой ганять то было порожняком. А так типа доброе дело для гоев Коломойский через свою МАУ сделал.
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В Китае от коронвиРУСа погибло 21 миллион биороботов.Какой кошмар,падают с ног прямо в супермакетах и прочих забегаловках как подкошенные снайпером.Странный коронвиРУС
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Одно радует: В пятницу вечером, 17 апреля, стоимость майских фьючерсов нефти WTI достигла минимума в 17,46 долларов за баррель.
Скоро конец, московиты!
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Сатанинский огонь приволокли. Ну-ну. Читайте Откровение.
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Белий фосфор подожгли и носятся с ним, наріт разводят.
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Система 5 G опасна для евреев.Чуваки не покупайте эту систему.КоронвиРУС сожрет вас за 5 минут.
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Свали туда где год пропадал. Задрал уже всех!
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Легенду о КоронвиРУСе начали распространять в СССР с 1976 года.Газеты тех лет не дадут мне соврать.
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