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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
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 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190070
 
 
 Топ коментарі
 
нет. сильной вспышки от Пасхи не будет. будут манипуляции со статистикой.
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Три недели. Еще гробки впереди. Кстати, у кого какие виды на урожай ? Выжившим будет что жрать ?
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В Турции на остановках общественного транспорта начали устанавливать автоматы, где люди могут получить бесплатный пакет с 4 масками и 100 мл флакон с дезинфицирующим средством. Кстати, лечение и диагностика COVID-19 в Турции для всех граждан осуществляться бесплатно.
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Що буде після пасхальних свят ?
За два тижні чекати на потужний спалах ?
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нет. сильной вспышки от Пасхи не будет. будут манипуляции со статистикой.
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Три недели. Еще гробки впереди. Кстати, у кого какие виды на урожай ? Выжившим будет что жрать ?
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Ваша главная мера по противодействию, это продажа масок в Китай накануне эпидемии.
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В Турции на остановках общественного транспорта начали устанавливать автоматы, где люди могут получить бесплатный пакет с 4 масками и 100 мл флакон с дезинфицирующим средством. Кстати, лечение и диагностика COVID-19 в Турции для всех граждан осуществляться бесплатно.
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лечение и диагностика COVID-19 в Украине для всех граждан осуществляться также бесплатно.
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А Вы хоть имеете понятие через что должен пройти просто заболевший и его семья особенно в сельской местности чтобы ему сделали тест?Дай- то Бог чтобы Вы этого и не знали.
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знаю
это естественно, хочешь на шарика - терпи
хочешь быстро и с комфортом - заплати под 1200 грн, примчатся быстро и сделают у тебе дома
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Поздравляю кацапов за сутки новых 6060 заражений вчера было 4785 итого + 1275
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