 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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Матеріали за темою: Коронавірус і карантин
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нет. сильной вспышки от Пасхи не будет. будут манипуляции со статистикой.
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Три недели. Еще гробки впереди. Кстати, у кого какие виды на урожай ? Выжившим будет что жрать ?
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В Турции на остановках общественного транспорта начали устанавливать автоматы, где люди могут получить бесплатный пакет с 4 масками и 100 мл флакон с дезинфицирующим средством. Кстати, лечение и диагностика COVID-19 в Турции для всех граждан осуществляться бесплатно.
За два тижні чекати на потужний спалах ?
это естественно, хочешь на шарика - терпи
хочешь быстро и с комфортом - заплати под 1200 грн, примчатся быстро и сделают у тебе дома