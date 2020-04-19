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 Християни східного обряду святкують Великдень. Політики вітають українців із Христовим Воскресінням. ВIДЕО

Сьогодні християни східного обряду відзначають одне з найвеличніших християнських свят - Світле Христове Воскресіння, або Великдень.

Великдень є одним найголовніших християнських свят і приурочений до Воскресіння Ісуса Христа. Для християн Великдень символізує перемогу життя над смертю, звільнення від тягарів гріха, перехід від несвободи до свободи і любові, повідомляє Цензор.НЕТ.

За Євангеліями, після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями - Він воскрес. Недільного дня, прийшовши до Його гробу, жінки-мироносиці виявили, що місце поховання порожнє. Натомість побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес. Невдовзі одній із них явився Христос і сказав про Своє воскресіння. Радісна звістка надзвичайно швидко поширилася Єрусалимом, а потім і всією Іудеєю.

Саме тому в ніч проти неділі в усіх церквах правиться святкова всенощна, кульмінацією якої є урочиста хода вірян навколо храму з запаленими свічками, великодній подзвін і сповіщення священиком двохтисячолітньої звістки: "Христос воскрес!", на що паства радісно відповідає: "Воістину воскрес!"

Політики вітають українців зі святом.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав усіх українців зі святом Великодня.

"Христос воскрес! Воістину воскрес! Так ми, українці, вже сотні років вітаємось один з одним в цей світлий день Воскресіння Христового. Так ми вітаємося і сьогодні", - йдеться у відеозверненні прем'єра в фейсбуці.

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"Пандемія залишила нас вдома, проте точно не позбавила свята Великодня. Я вірю у те, що Україна подолає всі виклики, які стоять зараз перед нами!" – сказав Шмигаль.

Глава уряду подякував усім "кому щодня доводиться ризикувати своїм життям і здоров'ям заради нас".

"Це наші медики, які рятують життя. Це наші військові, які обороняють України. Це наші пожежники і рятувальники, які завжди приходять до нас на допомогу. Я також дякую вчителям, які змогли швидко адаптуватися до нових умов заради наших дітей. Батькам, які проявляють терпіння. Підприємцям, які бережуть робочі місця. І звичайно подяка всім українцям, які сьогодні залишаються вдома. Всі разом ми робимо нашу країну кращою і сильнішою", - зазначив Шмигаль.

"Я вірю в те, що Україна подолає усі виклики, які стоять зараз перед нами. Я б дуже хотів, щоб цього дня кожна українська родина відчувала тепло, затишок, радість і впевненість у майбутньому. Бажаю Вам і Вашим близьким міцного здоров'я, благополуччя і благодаті. Христос Воскрес!" - побажав українцям прем'єр.

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков також привітав українців з Великоднем.

"Щиро вітаю всіх зі святом Христового Воскресіння!

Цього світлого дня бажаю вам міцного здоров’я, душевної рівноваги та спокою. Нехай у ваших оселях панує мир, затишок та злагода, а Воскресіння Христове принесе надію та любов", - написав він.

"Бережіть себе та своїх близьких і пам’ятайте, що сьогодні все залежить від відповідальної поведінки кожного з нас. Підтримуйте одне одного, даруйте увагу й турботу і не втрачайте віри в те, що зовсім скоро наше життя повернеться до звичного темпу, знову наповниться яскравими подіями та теплими зустрічами.

Бажаю вам гармонії, радості й лише хороших новин. Нехай ваше життя буде сповнене добробуту, привітних усмішок, світла та позитивних емоцій.

Зі святом! Христос Воскрес!" – побажав українцям Разумков.

Мер Києва Віталій Кличко також привітав усіх українців зі святом Великодня.

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"Друзі! Цього року Великдень буде не таким, як завжди. На жаль… Я згадую, як це було минулого року, два, три роки тому… Так, ми були радісними. Готувалися святкувати. Ходили до церкви, приймали гостей, гуляли містом.

Цього року це буде свято у вузькому родинному колі. Тільки з найближчими людьми. Бо так – безпечно і так сьогодні правильно. Проведіть світле свято Воскресіння Господнього з сім’єю вдома. Віра – вона завжди з нами. Де б ми не були. А благочестя – у вчинках, добрих справах і світлих думках. Я бажаю вам миру і душевного спокою! Ми все подолаємо! Бережіть себе і своїх рідних! Христос Воскрес! Добро завжди перемагає!" – сказав Віталій Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190063
 
   
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Греко католики теж відмічають, соромно прем'єру це не знати.
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Шмигаль зі Львова і не знає цього. Чому?
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Замечательно!
По канонам, т.н. "бог"(бог чего?) это 3 в 1-м - ну там, яхве, иисус, св. Ух. Яхве вырезал миллионами и вообще почти всех даже утопил кстати.
Попы говорят что вирус "бохдал" ибо "маловерили" и это "проверкаверы". В то же время просят боха взять вирус взад и славят это ссущество. А теперь миллионы верунов еще и празднуют что типо бох когда-то "воскрес". Шизофрения, это как бы умирающие с голода славили Сралина и целовали сапожища этому человеку..... а потом - воевали бы за него, кто выжил.... хотя.....

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і до сказаного Вами, їх чомусь вірунів цих, не турбує, що воскресає він якось дивно, а саме в різні дати, з різницею чуть не в місяць.. якийсь він не постійний в воскресінні, коли хоче тоді й воскресає, а от народжується чітко 7.
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Хоча б в такий день заткнувся і не пакостив його своїми коментарями дурними
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что ты выберешь, если тя в лес с волками погнать ночью: - Пиплию и кадило, или винтовку и фонарь?
Ну так отож. лицемер, как и все веролюбы)) и кто должен заткнуться? тот кто говорит правду, или тот кто стращает "адом" и "самыми ужасными муками"? Християни східного обряду святкують Великдень. Політики вітають українців із Христовим Воскресінням - Цензор.НЕТ 6731
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Вот это новость! Неожиданно, если б Шмыгаль не поздравил, мы бы и не знали))
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Чем поздравил?! Ваши журналисты тоже в школе не учились?
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Добре, що Зе не привітав із Великоднем!
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"християн" уже запутали религией.
В Украине "Великдень",а в Польше -"Vielkanoc"(велика ночь).
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Християни східного обряду святкують Великдень. Політики вітають українців із Христовим Воскресінням - Цензор.НЕТ 6176Ку чатлане -пацак пыня чахнет у жижного карытаХристияни східного обряду святкують Великдень. Політики вітають українців із Христовим Воскресінням - Цензор.НЕТ 1050
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Христос воскрес! Нехай Господь пошле Всій Україні мир, спокій та достаток. Бажаю всім добра та віри в найкраще всім нам терпіння та взаєморозуміння.
Чмок
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