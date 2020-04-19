 Християни східного обряду святкують Великдень. Політики вітають українців із Христовим Воскресінням. ВIДЕО

Великдень є одним найголовніших християнських свят і приурочений до Воскресіння Ісуса Христа. Для християн Великдень символізує перемогу життя над смертю, звільнення від тягарів гріха, перехід від несвободи до свободи і любові, повідомляє Цензор.НЕТ.

За Євангеліями, після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями - Він воскрес. Недільного дня, прийшовши до Його гробу, жінки-мироносиці виявили, що місце поховання порожнє. Натомість побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес. Невдовзі одній із них явився Христос і сказав про Своє воскресіння. Радісна звістка надзвичайно швидко поширилася Єрусалимом, а потім і всією Іудеєю.

Саме тому в ніч проти неділі в усіх церквах правиться святкова всенощна, кульмінацією якої є урочиста хода вірян навколо храму з запаленими свічками, великодній подзвін і сповіщення священиком двохтисячолітньої звістки: "Христос воскрес!", на що паства радісно відповідає: "Воістину воскрес!"

Політики вітають українців зі святом.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав усіх українців зі святом Великодня.

"Христос воскрес! Воістину воскрес! Так ми, українці, вже сотні років вітаємось один з одним в цей світлий день Воскресіння Христового. Так ми вітаємося і сьогодні", - йдеться у відеозверненні прем'єра в фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Христос воскрес! Все буде Україна!"Українські воїни з передової вітають зі світлим святом Великодня. ВIДЕО

"Пандемія залишила нас вдома, проте точно не позбавила свята Великодня. Я вірю у те, що Україна подолає всі виклики, які стоять зараз перед нами!" – сказав Шмигаль.

Глава уряду подякував усім "кому щодня доводиться ризикувати своїм життям і здоров'ям заради нас".

"Це наші медики, які рятують життя. Це наші військові, які обороняють України. Це наші пожежники і рятувальники, які завжди приходять до нас на допомогу. Я також дякую вчителям, які змогли швидко адаптуватися до нових умов заради наших дітей. Батькам, які проявляють терпіння. Підприємцям, які бережуть робочі місця. І звичайно подяка всім українцям, які сьогодні залишаються вдома. Всі разом ми робимо нашу країну кращою і сильнішою", - зазначив Шмигаль.

"Я вірю в те, що Україна подолає усі виклики, які стоять зараз перед нами. Я б дуже хотів, щоб цього дня кожна українська родина відчувала тепло, затишок, радість і впевненість у майбутньому. Бажаю Вам і Вашим близьким міцного здоров'я, благополуччя і благодаті. Христос Воскрес!" - побажав українцям прем'єр.

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков також привітав українців з Великоднем.

"Щиро вітаю всіх зі святом Христового Воскресіння!

Цього світлого дня бажаю вам міцного здоров’я, душевної рівноваги та спокою. Нехай у ваших оселях панує мир, затишок та злагода, а Воскресіння Христове принесе надію та любов", - написав він.

"Бережіть себе та своїх близьких і пам’ятайте, що сьогодні все залежить від відповідальної поведінки кожного з нас. Підтримуйте одне одного, даруйте увагу й турботу і не втрачайте віри в те, що зовсім скоро наше життя повернеться до звичного темпу, знову наповниться яскравими подіями та теплими зустрічами.

Бажаю вам гармонії, радості й лише хороших новин. Нехай ваше життя буде сповнене добробуту, привітних усмішок, світла та позитивних емоцій.

Зі святом! Христос Воскрес!" – побажав українцям Разумков.

Мер Києва Віталій Кличко також привітав усіх українців зі святом Великодня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину. ФОТОрепортаж

"Друзі! Цього року Великдень буде не таким, як завжди. На жаль… Я згадую, як це було минулого року, два, три роки тому… Так, ми були радісними. Готувалися святкувати. Ходили до церкви, приймали гостей, гуляли містом.

Цього року це буде свято у вузькому родинному колі. Тільки з найближчими людьми. Бо так – безпечно і так сьогодні правильно. Проведіть світле свято Воскресіння Господнього з сім’єю вдома. Віра – вона завжди з нами. Де б ми не були. А благочестя – у вчинках, добрих справах і світлих думках. Я бажаю вам миру і душевного спокою! Ми все подолаємо! Бережіть себе і своїх рідних! Христос Воскрес! Добро завжди перемагає!" – сказав Віталій Кличко.