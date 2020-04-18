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 Політика України
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Все про:СІЗО (492) реформи (1868) Малюська Денис (59)

 Мін'юст планує зробити камери підвищеного комфорту платними, міняти старі будівлі в центрі на нові на околицях і продавати "заморожені" в'язниці. ВIДЕО

Міністр юстиції Денис Малюська анонсував поліпшення в пенітенціарній системі і розповів, звідки планують взяти на це гроші.

У відеозверненні глава відомства констатував, що у пенітенціарної системи проблеми з інфраструктурою, але коштів на вирішення цього питання в бюджеті немає, інформує Цензор.НЕТ. Тому гроші планують залучати з альтернативних джерел.

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"Першим таким джерелом стане те, що ми зробимо платними камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах. Там історія яка? З об'єктивних причин є камери кращої якості і є камери гірші. Постійно поширюються чутки, що кращі камери дістаються за хабарі. Ми такої історії не хочемо. Тому зробимо, щоб ці кошти офіційно спрямовувалися до спеціального фонду, за рахунок якого ми зможемо робити ремонти і покращувати якість і умови безкоштовних камер", - зазначив міністр.

Він розраховує, що Кабінет Міністрів вже 22 квітня ухвалить постанову, що дозволить робити камери платними.

"Друге джерело наше для фінансування нового будівництва - це те, що ми почнемо змінювати наші старі будівлі слідчих ізоляторів, розташовані в центральних частинах міст, на нові будівлі, розташовані на околицях. Першим таким проєктом стане СІЗО і наші декілька установ у Львові. Ми плануємо, що цей проєкт ми розпочнемо десь наприкінці травня - початку червня", - сказав Малюська.

Третім джерелом має стати продаж "заморожених" в'язниць.

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"Їх чимало на всій території України. Ми їх будемо продавати, а всі отримані кошти або хоча б більшу їхню частину спрямовуватимемо на капітальне будівництво. Для цього нам потрібні зміни до бюджетного кодексу. Ми їх ініціюємо вже і цього тижня, і вже буде залежати від Верховної Ради, наскільки швидко вона зможе їх розглянути", - повідомив Малюська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190020
 
   
 Топ коментарі
 
Можна ще бари і борделі там відкрити, камера підвищеного комфорту у в'язниці за гроші. Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными, менять старые здания в центре на новые на окраинах и продавать замороженные тюрьмы - Цензор.НЕТ 390
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Малюська, кто запланировал отдать 7 млрд Суркисам и кто за это будет нести ответственность?
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офигеть, камера, ой нет, номер люкс с балконом и доставкои всего по желанию, но дорого, за то с охраной.
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Малюська, кто запланировал отдать 7 млрд Суркисам и кто за это будет нести ответственность?
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офигеть, камера, ой нет, номер люкс с балконом и доставкои всего по желанию, но дорого, за то с охраной.
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Ла катедраль Пабло Ескобара наприклад.

Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными, менять старые здания в центре на новые на окраинах и продавать замороженные тюрьмы - Цензор.НЕТ 6291
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Камери підвищеного комфорту і так будуть, но якщо не зробити їх офіційними то гроші підуть комусь в кишеню, а не в бюджет.
Просто в ідеалі на такі камери треба зробити ціни астрономічними...
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Можна ще бари і борделі там відкрити, камера підвищеного комфорту у в'язниці за гроші. Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными, менять старые здания в центре на новые на окраинах и продавать замороженные тюрьмы - Цензор.НЕТ 390
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хм, а что если обьеденить мужскую и жэнскую, ну ок ок, тогда будет не контролировомо, а вот соеденить с подземным ходом - так можно будет с обоих сдрать мани мани, при том с жэнщин дороже, как не как теряеться витамины и нет тут никакого ушемлеие по роду, кстати, проблема рождаемости решилась бы.
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Да! И ****** им из ВР поставлять: играющей бандершей будет Королевская, советниц министров по миньету там 3 батальона. А министры пусть на левую руку переключатся или своих облезлых жен-проституток трахают
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COVID-19, как оздоровительная мера (Heil, virus!)

Только факты:

1. Население мира стремительно стареет, обременяя пенсионерами (нефункциональной частью общества) сокращающуюся в долевом отношении производительную и экономически обеспечивающую общество часть. Ссылка: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/worlds-older-population-grows-dramatically

2. Начиная с начала XXI века экономисты и социологи неоднократно предупреждали политиков о том, что дальнейший неконтролируемый рост средней продолжительности жизни приведет к коллапсу систем соцобеспечения. В первую очередь это коснется развитых стран, в которых продолжительность жизни выше всех, не говоря уже о стандартах (нормах потребления).

3. За полвека, прошедшие со времен WWII, микробиология продвинулась достаточно далеко вперед - разработки биологического оружия доказали возможность его избирательного таргетирования.

4. COVID-19, источник которого изначально пытались объяснить переносом вируса от животных к человеку, оказывается утекшим из одной из лабораторий Китая (страны, авторитарный режим которой позволяет проводить любые научные исследования, не ограничивая себя этическими нормативами и не опасаясь контроля общества).

5. Средний возраст умирающих от вируса составляет 78 лет. С известным допуском в +/- пару лет его можно назвать оптимальным пределом, на котором современная экономика способна поддерживать себя в условиях стремительно стареющего население Земли.

PS: Никакой теории заговора здесь нет. Теория заговора подразумевает наличие ничтожно малой группы выгодополучателей на фоне превалирующей части тех, кто является жертвой этого заговора. Выгодополучатели - всё население Земли.
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ложечкі нашлісь, а осадочєк остался
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да херли вы стесняетесь, за деньги суркиса или ахметки титушки могут жену атовца в сизо принести для сексуальных услуг, давайте не стесняйтесь, больше дичи, чтоб если выйдем то выйдем, чтоб просто сразу все вопросы были решены
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Можно еще за деньги досрочно освобождать или за сделанный ремонт в камере. Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными, менять старые здания в центре на новые на окраинах и продавать замороженные тюрьмы - Цензор.НЕТ 2490
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ты так судей на голодный паёк посадишь.
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отличное приобретение, старая тюрьма. И будет вам счастье!
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А как же, что все равны перед законом, моральный урод?
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Разные по комфорту камеры это не его изобретение. Они существуют очень много лет. Но бабло рубят начальники тюрем и воры в законе. От того, что это дело не постараются узаконить, явление не исчезнет. Ну никак ты не поборешь элитные камеры, все равно будут устраивать. Но можно это делать за деньги не в доход начальству тюремному, а в гос бюджет. Оплатил - получил.
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А может сразу 7-ми звездочный отель-тюрьму на каймановых островах для проворовавшихся чинуш и банкиров?
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помнится, графы и князья сидели в небольших камерах, в спартанских условиях и режим у них даже куда строже, чем у простолюдинов!
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Вот, примерно так выглядела камера пожизненного заключения высокородных и именитых "декабристов"!

Мін'юст планує зробити камери підвищеного комфорту платними, міняти старі будівлі в центрі на нові на околицях і продавати "заморожені" в'язниці - Цензор.НЕТ 1078
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Представляю вынесение обвинительного вердикта в украинском "суде" сАбакову: "... приговаривается к 12 годам принудительного отдыха на Багамских островах, без права "отпуска на работу"!" Мін'юст планує зробити камери підвищеного комфорту платними, міняти старі будівлі в центрі на нові на околицях і продавати "заморожені" в'язниці - Цензор.НЕТ 6083
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Скоти зелені, не сдохнете від Ковіду, будете вішані і стреляни.
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Скоріше висосані до суха такими шлюхами як ти. Мін'юст планує зробити камери підвищеного комфорту платними, міняти старі будівлі в центрі на нові на околицях і продавати "заморожені" в'язниці - Цензор.НЕТ 6104 Мін'юст планує зробити камери підвищеного комфорту платними, міняти старі будівлі в центрі на нові на околицях і продавати "заморожені" в'язниці - Цензор.НЕТ 8527 Мін'юст планує зробити камери підвищеного комфорту платними, міняти старі будівлі в центрі на нові на околицях і продавати "заморожені" в'язниці - Цензор.НЕТ 377Зато твоя ***** мальдівська з комфортом сидіти буде.Тебе на мінет по його заказу доставлятимуть.
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Класс , бухло из ресторана ,девочки для досуга .. ну и конечно цыганский хор на подходе , любой каприз за ваши деньги!!!!!!!!!!!!!
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Готовятся...... надо же заранее всё продумать. Мін'юст планує зробити камери підвищеного комфорту платними, міняти старі будівлі в центрі на нові на околицях і продавати "заморожені" в'язниці - Цензор.НЕТ 2670
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та не торопитесь... хотя... надо постараться подлампецкать, чтоб как для себя ))))
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Молодцвы ребята! Вам. Жить в этой стране! Не сдавайтесь!
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а де логіка коли продати за не дорого робочу тюрму . і почати ,в умовах виживання, будівництво елітної буцигарні.
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А министр Малюська оказывается реалист ,понимает что вскоре ЗЕпредатели займут свои места в камерах , но почему то надеется что сидеть они будут с комфортом .
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И шлюх туда. Не, эти идиоты трускавецкие переплюнули по тупости даже самых тупых рыгов Мін'юст планує зробити камери підвищеного комфорту платними, міняти старі будівлі в центрі на нові на околицях і продавати "заморожені" в'язниці - Цензор.НЕТ 7575
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ненуачо...предыдущие министры медицины излишки масок же продавали...чего юстиции излишки тюрем не продать?
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тюрьмы..фи Мін'юст планує зробити камери підвищеного комфорту платними, міняти старі будівлі в центрі на нові на околицях і продавати "заморожені" в'язниці - Цензор.НЕТ 7709, вот суд бы хоть вшивенький я бы купил, или стал акционером
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вон в Чикаго в самом центре, тюрьма небосреб, Манюська не знал??, плохому танцору известно что мешает!)))
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Переобладнали б в санаторії з відповідними режимами по профілю і з платними путівками згідно вироку суду.
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Дети, а в чём СМЫСЛ тюремного заключения? Пороть шпицрутенами?
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В общем красть нужно по крупному,иначе можно окунуться в ту реальнность которую построили для менее талантливых ..
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а в обичних тюрмах сдєлают нєвиносімийє условія, шоп викачать із заключьонних всє дєнюшкі
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продажа замороженных тюрем...

как продажа? **** зеленая собирался сажать.. А куда?
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А можна міністра малюська за гроші визвати у камеру та набити пику.А за побиття малюськи у камері ногами, ціна по тройному тарифу. Мін'юст планує зробити камери підвищеного комфорту платними, міняти старі будівлі в центрі на нові на околицях і продавати "заморожені" в'язниці - Цензор.НЕТ 901
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В комментаторах все оказались шестерками завистливыми.
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Высер этого ботиночника не стоит даже времени, затраченного на его чтение. Он сегодня есть, а завтра канул в неизвестность.
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Запоздалая мысль. У нас уже давно приговоры платные. Так что у кого есть деньги - он вообще сидеть не будет. Ни в платной, ни в бесплатной камере.
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А в чому тоді сенс покарання, коли людина з комфортних умов потрапляє в не менш комфортні умови? На думку приходить старий анекдот
Повз в'язниці проходить єврей і за гратами свого знайомого.
- Мойше, а що ти там робиш?
- Сиджу.
- А як годують?
- Погано: хліб, вода, іноді дають суп...
- І ти не міг все це їсти вдома?
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