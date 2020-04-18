 Мін'юст планує зробити камери підвищеного комфорту платними, міняти старі будівлі в центрі на нові на околицях і продавати "заморожені" в'язниці. ВIДЕО

У відеозверненні глава відомства констатував, що у пенітенціарної системи проблеми з інфраструктурою, але коштів на вирішення цього питання в бюджеті немає, інформує Цензор.НЕТ. Тому гроші планують залучати з альтернативних джерел.

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"Першим таким джерелом стане те, що ми зробимо платними камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах. Там історія яка? З об'єктивних причин є камери кращої якості і є камери гірші. Постійно поширюються чутки, що кращі камери дістаються за хабарі. Ми такої історії не хочемо. Тому зробимо, щоб ці кошти офіційно спрямовувалися до спеціального фонду, за рахунок якого ми зможемо робити ремонти і покращувати якість і умови безкоштовних камер", - зазначив міністр.

Він розраховує, що Кабінет Міністрів вже 22 квітня ухвалить постанову, що дозволить робити камери платними.

"Друге джерело наше для фінансування нового будівництва - це те, що ми почнемо змінювати наші старі будівлі слідчих ізоляторів, розташовані в центральних частинах міст, на нові будівлі, розташовані на околицях. Першим таким проєктом стане СІЗО і наші декілька установ у Львові. Ми плануємо, що цей проєкт ми розпочнемо десь наприкінці травня - початку червня", - сказав Малюська.

Третім джерелом має стати продаж "заморожених" в'язниць.

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"Їх чимало на всій території України. Ми їх будемо продавати, а всі отримані кошти або хоча б більшу їхню частину спрямовуватимемо на капітальне будівництво. Для цього нам потрібні зміни до бюджетного кодексу. Ми їх ініціюємо вже і цього тижня, і вже буде залежати від Верховної Ради, наскільки швидко вона зможе їх розглянути", - повідомив Малюська.