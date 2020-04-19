 "Христос воскрес! Все буде Україна!"Українські воїни з передової вітають зі світлим святом Великодня. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з передової записав журналіст Михайло Ухман.
"Нехай у вас все буде добре, здоров'я, достаток, привітання вам з передової. Слава Україні!" - передають привіт хлопці.
"Слава Нації! Щоб все у вас було добре. Христос воскрес. І Путін ху..ло ... Ла_ла_ла_ла", - не забули порадувати українців наші захисники.
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З Вилокоднем!
https://www.youtube.com/watch?v=9ICZ_LCkKDY DZIDZIO - Молитва за Україну
Хай вовком завивають москалi,
І хай заверещать, як дикі свині!
Велике Свято на моїй землi -
Великдень йде по Україні!
Козацького здоров'я вам,
І сонця, і весни, і щастя,
І миру на Вкраїні нам -
І хай нас омине нещастя!
Й пухкого нам довіку гаманця!
Який за Свято також порідіє.
І Пасочки, і крашанки - яйця,
І хай збуваються надії.
Над Україною Благословення буде !
Заграють дзвони із церковних веж..
І разом з військом сердцем будем, люди !!!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
у всіх так ?
самі наробили - самі і прибирайте, нє ?