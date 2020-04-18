 Через суху зиму рівень вологи впав, підсохли торфовища, - Аваков про причини лісових пожеж на Житомирщині та Київщині. ВIДЕО

Про це заявив глава МВС Арсен Аваков у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Повітря навколо Києва забруднене. Це наслідок кількох пожеж, які тривають упродовж останніх двох тижнів. Це наслідок пилової бурі, яка сталася унаслідок поривів шквального вітру", - розповів глава МВС.
За його словами, в Житомирській області було 15 осередків займання, 6 повністю ліквідовано, 5 локалізовано, щодо 4 активно працюють.
"Понад 600 рятувальників безперервно, позмінно задіяно в цій зоні", - додав Аваков.
"Це випробування - наслідок сухої зими. У деяких місцях рівень води в колодязях, рівень води в річках, рівень вологи в лісах і болотах впав на метр-півтора. У районі Чорнобиля та зони відчуження також підсохли торфовища", - пояснив він.
Аваков ходил по воде!
Что торф горит без воды..."
https://censor.net.ua/news/3190005/dvoe_neizvestnyh_umyshlenno_podojgli_suhuyu_travu_na_kievschine_ih_razyskivaet_politsiya_geraschenko
PoMaH @PoMaH_25 5 ч
На Житомирщині згоріло село з якого моя мама - Острови.
Де-факто це вже будо не село, а хутір, але... Згорів цвинтар (де похована моя бабуся і прадіди), центр села (магазин, клуб), у людей згоріла худоба...
Село недалеко від Чорнобильської зони.
В «самозаймання» ніхто не вірить.
Что, не катят?
А откаты покатили ?
https://www.facebook.com/100016639173824/videos/670381893526444/?t=1
https://www.facebook.com/100016639173824/videos/670381893526444/?t=1
афторитетъповиновалку...
При чем в преобладающих случаях - исключительно на левобережье Украины с акцентом на полесье и волынь. Ну и Киев, конечно же...
Цель? Разобщить украинское общество и подорвать и без того убитый зеленским чмырёнышем отсутствующий авторитет центральной власти и окончательно развалить систему управления государством, которую оккупировали и захватили такие проходимцы, как аваков со своими любовницами и протеже...
Для чего? Чтобы хйло продемонстрировало всем и нам в первую очередь нашу полную несостоятельность как единой нации, как вековых терпил и недогосударства.
Зачем? Чтобы в этот раз бурятские танки дублинские со своей сворой встречали на крещатике с цветами
В них не така погода була ?
Може інформацію для 73% подавати з позначкою - емоційно відчутлива для нормальних людей?
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ДЕ ДЕРЖАВНА МОВА ДЕ ЗАКОН ЯКЩО ВІН ЙОГО НЕ ВИКОНУЄ ЧОМУ РЕШТА ПОВИННІ ДОТРИМУВАТИСЬ ЗАКОНУ ?
ВИКОНТА ЗАКОНУ ПОЧИНАЙ ВІД СЕБЕ ІЗ ВЕРХІВ!!!!
https://www.facebook.com/100016639173824/videos/670381893526444/?t=1
Апрель месяц.. подсохли торфяники.. А что тогда будет в июле, августе?
ну, за происки Порошенко я вообще молчу
Бл@дь, да он семи пядей во лбу!