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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Суспільство
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Все про:Аваков (1550) Житомирщина (557) Київська область (1207) пожежа (2176)

 Через суху зиму рівень вологи впав, підсохли торфовища, - Аваков про причини лісових пожеж на Житомирщині та Київщині. ВIДЕО

Забруднення повітря в Києві спричинене декількома пожежами, які тривають упродовж останніх двох тижнів

Про це заявив глава МВС Арсен Аваков у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Повітря навколо Києва забруднене. Це наслідок кількох пожеж, які тривають упродовж останніх двох тижнів. Це наслідок пилової бурі, яка сталася унаслідок поривів шквального вітру", - розповів глава МВС.

За його словами, в Житомирській області було 15 осередків займання, 6 повністю ліквідовано, 5 локалізовано, щодо 4 активно працюють.

"Понад 600 рятувальників безперервно, позмінно задіяно в цій зоні", - додав Аваков.

"Це випробування - наслідок сухої зими. У деяких місцях рівень води в колодязях, рівень води в річках, рівень вологи в лісах і болотах впав на метр-півтора. У районі Чорнобиля та зони відчуження також підсохли торфовища", - пояснив він.

Читайте також: Вогонь на Житомирщині не розростається, ДСНС створила резерв сил на випадок ускладнень, - доповідь Зеленському

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3190006
 
 
 Топ коментарі
 
И вот с Небес сошел Аваков и все разставил по полкам ...
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А чому в Білорусі не палає ? Так от чітко по кордону.
В них не така погода була ?
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Бог наказывает Украину. Это только начало бедствий.
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И вот с Небес сошел Аваков и все разставил по полкам ...
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с причала рыбачил голимый клован
Аваков ходил по воде!
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Аваков внушает людям, что все зависит от природы, а меж тем ловят тех, кто умышленно делает поджоги и их количество растет с каждым днем. Пусть поинтересуется статистикой и не мелет ерунды, не вешает людям лапшу. У нас и склады боеприпасов недавно сгорели по естественным причинам аж 5 или 6 раз. Сейчас Украина сгорит по природным причинам. Вот долбанутые создания.
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Это не долбанутые создания. Это враги Украины. Не надо путать.
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"....Как будто не знал никто до него
Что торф горит без воды..." Через суху зиму рівень вологи впав, підсохли торфовища, - Аваков про причини лісових пожеж на Житомирщині та Київщині - Цензор.НЕТ 5833
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Эти двое на скутере тоже природные явления, а границы видели сверху - наша страна вся полыхает, а за кордоном - спокойно. Хотя в той же Беларуси тоже не было снега! Вы будете работать, полиция и сбу или ждете, чтоб пожары до саркофага дошли в Чернобыле

https://censor.net.ua/news/3190005/dvoe_neizvestnyh_umyshlenno_podojgli_suhuyu_travu_na_kievschine_ih_razyskivaet_politsiya_geraschenko
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PoMaH @PoMaH_25 5 ч

На Житомирщині згоріло село з якого моя мама - Острови.
Де-факто це вже будо не село, а хутір, але... Згорів цвинтар (де похована моя бабуся і прадіди), центр села (магазин, клуб), у людей згоріла худоба...
Село недалеко від Чорнобильської зони.
В «самозаймання» ніхто не вірить.
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Нeт слов, как мeня дeргаeт от мeтодов рашистов. Вся страна горит, вeсь Киeв в дыму, чернобыльская зона горит, гибнут тысячи животных. Рашисты от лжеминирований (пока лже) перешли к более радикальным действиям. Находят иуд, которые за деньги палят все вокруг, снимают масштаб на фото(видео) и получают деньги. Почему бездействуют полиция, СБУ? Вот в статье видео, как это делается
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Ты знаешь в твоем коменте есть следственная причина всех наших бедствий - продаемся за копейки - у многих ничего святого. А все потому , что людям надо лв ,чтоб удолетворить свои физические потребности, пока они не будут удолетворенны никакого здравого смысла у них не появится , над Украиной очень долго работало все ее руководство с времен ее независимости чтоб загнать народ под плинтус физиологических потребностей
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так а твою раху короновиросом то за шо? Через суху зиму рівень вологи впав, підсохли торфовища, - Аваков про причини лісових пожеж на Житомирщині та Київщині - Цензор.НЕТ 1838вы ж такие скрепные фсе,аж не могу
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Сабаков, поднимай откатные французские вертолеты !!!!!!!!!!!!!

Что, не катят?
А откаты покатили ? Через суху зиму рівень вологи впав, підсохли торфовища, - Аваков про причини лісових пожеж на Житомирщині та Київщині - Цензор.НЕТ 571
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Брехливе лайно, подонок..тпрву палять навмисно, ти гнида брешеш...
https://www.facebook.com/100016639173824/videos/670381893526444/?t=1
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Брехливе лайно, подонок..тпрву палять навмисно, ти гнида брешеш...
https://www.facebook.com/100016639173824/videos/670381893526444/?t=1
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Подземные воды тоже очень сильно упали.
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Как кстати "кто-то пожигает".., и дома все будут сидеть на Пасху (ибо на улице дышать нечем), чтобы не обломать аФакофу афторитетъ повиновалку...
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який все ж таки Арсен Борисович талановитий: і на вірусології, і на торфяниках після засушливої зими знається!
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Из-за сухой зимы уровень влаги упал, подсохли торфяники. Однак Порошенко і К. використовують ситуацію с пожежами, ускладненими пиловими бурями, в своїх політичних целях. Замість того, щоб об'єднатися, згуртовувати зусилля на подолання біди. Можливо, така політична агітація і приводить до диверсійних підпалів. То природне явище ускладнене пожежами рукотворними і техногенними. Зима була без снігу і поверхневий грунтів за осінь, без дощу, безсніжну зиму, і суху весну висохли і витончились до пилу, який весняними вітрами як заметіль переміщається з місця на місце. Однак весняна циркуляція повітряних мас НЕ ГОРИЗОНТАЛЬНА, а ГОРИЗОНТАЛЬНО-вертикальна, - як літак на злеті, - то му що чорні/темні поверхня землі нагріваються СОНЦЕМ і над поверхнею землі ВИСХІДНІ потоки прогрітого повітря... Так пил переноситься у верхні шари атмосфери... А там ще дими від пожеж... Пилові бурі + дими. Раніше були вже подібні пилові бурі - посадки дерев засипало пилом чорнозему як в зимову заметіль... Це природна катастрофа, яку ЗМІ Порошенка та іншої "АппАзІції" намагається в громадській думці "пришпилити" новій владі : не розлідуються справи Майдану, криза Чорновіл, криза Приват, коронавірус,...- кожний може продовжити. Чим гірше - тим ліпше...
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Не звизди, сабакав, без тебя гниды тупой давно уже все сами разобрались, что это спланированные и координируемых массовые поджоги.
При чем в преобладающих случаях - исключительно на левобережье Украины с акцентом на полесье и волынь. Ну и Киев, конечно же...
Цель? Разобщить украинское общество и подорвать и без того убитый зеленским чмырёнышем отсутствующий авторитет центральной власти и окончательно развалить систему управления государством, которую оккупировали и захватили такие проходимцы, как аваков со своими любовницами и протеже...
Для чего? Чтобы хйло продемонстрировало всем и нам в первую очередь нашу полную несостоятельность как единой нации, как вековых терпил и недогосударства.
Зачем? Чтобы в этот раз бурятские танки дублинские со своей сворой встречали на крещатике с цветами
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Ну так кто-то же эти "подсохшие торфяники" поджигает? Зачем нам эти мантры, Аваков? Чтобы вам поджигателей-диверсантов не искать?
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а **** их искать - вон главный организатор про "подсохшие торфяники" втирает. без его ведома массовые поджоги не прошли бы.
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При союзі активно висушували болота,все землі ,чи розумі,бракувало.От і пожинаєм наслідки.
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Союз намагався перегнати Америку по виплавці чугуна і кількості танків, така собі мета.
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А чому в Білорусі не палає ? Так от чітко по кордону.
В них не така погода була ?
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Ти повинен сказати - я не можу нікого найти,хто підпалив суху траву,не вмію розслідувати вбивства і ловити корупціонерів,тому іду у відставку - Аваков.
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І Білорусь на іншому континенті?
Може інформацію для 73% подавати з позначкою - емоційно відчутлива для нормальних людей?

Через суху зиму рівень вологи впав, підсохли торфовища, - Аваков про причини лісових пожеж на Житомирщині та Київщині - Цензор.НЕТ 336
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Ліс дуже заважатиме російським танкам на шляху до Києва...Зачем Беларусь прокладывает к границам с Украиной военные дороги? https://republic.com.ua/article/belarus-prokladyivaet-k-granitsam-s-ukrainoy-********-dorogi-foto.html
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Джерело дуже лажове. Нормальні власники сайтів не ховаються.
% Registrant: % =========== person: Registrant information is not published person-loc: Інформація про реєстранта не публікується organization: Whois privacy protection service organization-loc: Захист персональних даних e-mail: not published address: not published address-loc: not published phone: not published fax: not published mnt-by: ua.imena status: ok status: linked created: 2013-04-08 22:19:45+03 modified: 2015-11-18 10:57:28+02 source: ***** % Administrative Contacts: % ======================= person: Registrant information is not published person-loc: Інформація про реєстранта не публікується organization: Whois privacy protection service organization-loc: Захист персональних даних e-mail: not published address: not published address-loc: not published phone: not published fax: not published mnt-by: ua.imena status: ok status: linked created: 2013-04-08 22:19:45+03 modified: 2015-11-18 10:57:28+02 source: *****
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ДРУГИЙ АЗІРОВ ВЖЕ СКІЛЬКИ РОКІВ ПРИ ВЛАДІ КОМАНДУЄ МВС І ГОВОРИТЬ НА МОВІ ОКУПАНТА
ДЕ ДЕРЖАВНА МОВА ДЕ ЗАКОН ЯКЩО ВІН ЙОГО НЕ ВИКОНУЄ ЧОМУ РЕШТА ПОВИННІ ДОТРИМУВАТИСЬ ЗАКОНУ ?

ВИКОНТА ЗАКОНУ ПОЧИНАЙ ВІД СЕБЕ ІЗ ВЕРХІВ!!!!
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Меньше надо было осушать болота и реки под посевные площади и строительство. Теперь собирайте урожай который посеяли
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15 осередків пожежі. І всі одночасно. Такий трагічний збіг обставин! Як тільки зачепили ординського шпигуна, то загорівся ліс.
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Может хватит пиариться на будующее место жительства и пора своим прямым делом заниматься? Пи**нов и так хватает.
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Брехливе лайно, подонок..тпрву палять навмисно, ти гнида брешеш...
https://www.facebook.com/100016639173824/videos/670381893526444/?t=1
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подсохли торфяники...

Апрель месяц.. подсохли торфяники.. А что тогда будет в июле, августе?
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Из-за сухой зимы уровень влаги упал, подсохли торфяники. Однак Порошенко і К. використовують ситуацію с пожежами, ускладненими пиловими бурями, в своїх політичних целях. Замість того, щоб об'єднатися, згуртовувати зусилля на подолання біди. Можливо, така політична агітація і приводить до диверсійних підпалів. То природне явище ускладнене пожежами рукотворними і техногенними. Зима була без снігу і поверхневий грунтів за осінь, без дощу, безсніжну зиму, і суху весну висохли і витончились до пилу, який весняними вітрами як заметіль переміщається з місця на місце. Однак весняна циркуляція повітряних мас НЕ ГОРИЗОНТАЛЬНА, а ГОРИЗОНТАЛЬНО-вертикальна, - як літак на злеті, - то му що чорні/темні поверхня землі нагріваються СОНЦЕМ і над поверхнею землі ВИСХІДНІ потоки прогрітого повітря... Так пил переноситься у верхні шари атмосфери... А там ще дими від пожеж... Пилові бурі + дими. Раніше були вже подібні пилові бурі - посадки дерев засипало пилом чорнозему як в зимову заметіль... Це природна катастрофа, яку ЗМІ Порошенка та іншої "АппАзІції" намагається в громадській думці "пришпилити" новій владі : не розлідуються справи Майдану, криза Чорновіл, криза Приват, коронавірус,...- кожний може продовжити. Чим гірше - тим ліпше...
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знаете ли, тАварищ, поганому танцору и яйца мешають


ну, за происки Порошенко я вообще молчу Через суху зиму рівень вологи впав, підсохли торфовища, - Аваков про причини лісових пожеж на Житомирщині та Київщині - Цензор.НЕТ 3302
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И во всем этот миллионер из трущоб разбирается: в рюкзаках, в вертолетах, клоунах, пожарах, вирусах...
Бл@дь, да он семи пядей во лбу!
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