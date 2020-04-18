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 Політика України
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Все про:Бутусов Юрій (1326) Шайтанов (14)

 Призначення в силових структурах досі здійснюються за знайомством. Той, хто служив за часів Януковича і відмовився захищати країну, може спокійно робити кар'єру, - Бутусов. ВIДЕО

У силових структурах призначення як здійснювалися за знайомством, так і здійснюються досі. Якийсь товариш, знайомий, хороша людина когось приводить, і такі люди розставляються на всі пости. Тобто люди, які служили за часів Януковича в 2014 році, зараз теж спокійно можуть робити кар'єру.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером".

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"У нас ніхто не звертає уваги на 2014 рік. А треба в біографії кожного керівника силових структур зробити окрему графу: перевірка - чим ви займалися в 2014 році, як ви себе проявили? Тоді з'ясується, що і президент Зеленський і зараз продовжує ось цю абсолютно згубну політику. Давайте подивимося, кого він призначає в тій же СБУ. Начальник управління Миколаївської області - негативні характеристики, абсолютно, не брав участі жодної активної. Начальник Дніпропетровської СБУ - жодної участі. Він взагалі не є активним учасником будь-яких бойових дій.

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Таких людей просувають, хоча виникає запитання: а як вони проявили себе у важкий час, коли їхня якраз кваліфікація мала проявитися? Ніяк!

Так ось щодо Шайтанова... Якби була кадрова робота, то ця ситуація виникла б не через 6 років. У 2010 - 2012 роках Ігор Єгоров був на постійній основі консультантом українських спецпідрозділів. Його запросив туди радник з охорони Януковича В'ячеслав Заневський.  Єгоров і Заневський здійснювали підготовку цілої низки українських спецпідрозділів: "Альфи", ГУР МО, спецпризначенців. Їхні зв'язки з російськими спецслужбами були відомі. Проте ці близькі контакти, які, безсумнівно, підтримувалися і в наступні роки, не викликали жодних запитань. Не викликало запитань і те, чому таким чином діяв у 2014 році Шайтанов, - він може робити кар'єру.

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Я хочу сказати, що велика загроза, вразливість для України в тих людях, які проявляють себе негативно як діями, так і особливо для України (найстрашніше для України) - у нас дуже багато силовиків, які негативно себе проявляють своєю бездіяльністю, безвідповідальністю, цілковитою пасивністю в критичних ситуаціях. Так ось, ці люди роблять кар'єру. І, як і раніше, ніхто на це не звертає уваги. Призначення як здійснювалися за знайомством у силових структурах, так і здійснюються досі. Якийсь товариш, знайомий, хороша людина приводить, і такі люди розставляються на всі пости. І зараз теж. Тобто люди, які служили за часів Януковича в 2014 році і чомусь відмовилися захищати свою країну, зараз теж спокійно можуть робити кар'єру, жодних проблем".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189999
 
   
 Топ коментарі
 
І перший кого треба спитати "на якій рашці ти у 2014 році повзав на корпоративних сценах?" самі знаєте хто.
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Порошенко был в коалиционном правительстве с рыгами по квоте "Нашей Украины", после того, как кремлевская кукушечка Тимоха вместе с комсомольцем Зинченко развалила демократическую коалицию.
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І перший кого треба спитати "на якій рашці ти у 2014 році повзав на корпоративних сценах?" самі знаєте хто.
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Знаю тут одного, служил Януковичу и не только...
Назначения в силовых структурах до сих пор осуществляются по знакомству. Те, кто служили при Януковиче и отказались защищать страну, могут спокойно делать карьеру, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5484
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Кудряшкапью так зачарованно смотрит на своего дома, ухх
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Босса!
Долбаный телефонный редактор
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Россія вже напала на Україну?
Це який рік?
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На Украину расися напала давным давно. Последнее нападение было в 1917 году. Ты не в курсе?
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Порошенко был в коалиционном правительстве с рыгами по квоте "Нашей Украины", после того, как кремлевская кукушечка Тимоха вместе с комсомольцем Зинченко развалила демократическую коалицию.
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Тупое гбнявое вранье. Коалицию в 2005 развалил президентский кум рыг-основатель Порошенко. А потом естественно он пригласил своих подельников в коалицию.
Пока Тимошенко была премьером в 2005 рыги в москве ныкались.
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Конечно, кто же теперь обвинит Богдана с Портновым из-за которых убийца-Янукович отказался от плана Порошенко по экономическому развитию Украины, для реализации которого он и пошел в министры!?
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А куди подівся аналіз цього періоду: 2014-2019?
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Т.е. при пэтьке их всех лишили права делать карьеру, а сейчас прямо заставляют делать карьеру. Правильно?
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Шавки «янелоха» вам крыть нечем, остаётся только подтявкнуть «сам дурак»
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имитация реформ дала такие результаты ,
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Что такое система и каким образом она изменяется?
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такими бархатными революциями , какие имели место быть у нас , ни чего не изменить ... система слишком монолитна и разрушить её можно только жёсткими реформами на которые ни кто не решится , или просто ещё не родился тот человек
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Что такое система?
Подсказываю: Какое место в ней имеют законы, с одной стороны, и граждане, общественные организации, партии, ветви власти и пр, с другой стороны?
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опираться на закон который каждый судья трактует в зависимости от суммы или на бедных граждан готовых продавать свой голос или на общ организации , партии которые финансируются кучкой богатых людей которых всё устраивает ...такими средствами нашу систему не достать , только ломать и на новом месте строить что то новое , хотя и не факт что построим лучше
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Скоро я начну ёрничать.

Что такое система?
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В каждой демократической стране так происходит.То есть димакратия это и есть кумовство и бардак.А если бы без димакратия корупционной повесили вместе со всей его семьёй на одном дереве,то на генном уровне отношение к жизни меняется.
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С другой стороны это хорошая база данных для получения сведений о противнике.
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Действительно, так что происходило с кадровой политикой в силовых ведомствах в 2014-2019? Кто отвечать сегодня будет? Тот, кто масочки и пайками возит, в надежде опять усесться в кресло Прэжыдэнта?
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Як потрібно робити кар'єру в Україні. Щоб з рядового палкана відразу в генерал-майори.
23 серпня 2015 року полковнику Шайтанову В. А. - присвоїти військове звання генерал-майора.[1] За особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм - Орден Богдана Хмельницького
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"Тогда выяснится, что и президент Зеленский и сейчас продолжает вот эту абсолютно пагубную политику."

И в чём была при Порошенко пагубная политика? паРаша захватила Киев? ВВП падал? Или пагубная политика заключается вовсе в другом - когда на несколько порядков более важное для страны ставят ниже второстепенного?
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Не мешай ботам отрабатывать кремлевский сухарь.
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Бутусов прав.
Но у Бутусова нет права голосовать иль хотя бы влиять на кадровые решения.
Жаль.
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Це відома біда - проблема постколоніальної країни.
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Зеленский сам от призыва бегал - трижды уклонист.
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А чем Аваков и Ко хуже Ермака? И еще неизвестно, кто с кого пример берет Назначения в силовых структурах до сих пор осуществляются по знакомству. Те, кто служили при Януковиче и отказались защищать страну, могут спокойно делать карьеру, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2394 Ермак у власти лицо новое. А Арсен уже трех премьеров пережил, в четвертом Кабмине трудиться, бедняга
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Ну он "мышцами поиграл". Показал силушку. Фиктивно мост заминировал и нагнал ментов всех мастей, бтры, катера, вертолёты...Ну так чтоб власть не забывала.
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И не только при Януковоще...И вопрос кому служили? Сколько консерв в всех силовых структурах со времён ссср, их дети, уже внуки, и во всех структурах власти. Люстрация оказалась профанацией, к сожалению.
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Что тут удивительного, у нас везде так...чиновническое кумовство, не по профессиональным способностям часто назначают, а кто кому кум сват, брат, друг, одноклассник, партнер по бизнесу, не говоря что еще надо заплатить за некоторые "хлебные" должности. Недавно один любовницу замом сделал, тупая, как пробка Назначения в силовых структурах до сих пор осуществляются по знакомству. Те, кто служили при Януковиче и отказались защищать страну, могут спокойно делать карьеру, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3131 ....Страна дикого непотизма.
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преемственность власти. каждый паперэднык вносит на своих плечах наступныка, худшего чем был сам. по той простой причине, шо наступнык, продолжая дело оццов, учитывает их ошибки и ещё больше усугубляет и без того гадкую ситуацию.
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какое бы тупое быдло не был Зе, большое спасибо надо сказать Пороху, за то говно что осталось на плаву, за сепарню поднимающую голову, за Муженко, за Гелетея, за Назарова, за всех "шайтановых"
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Ув. Юрий Бутусов - это не просто так ...., это еще и за очень "не маленькие" деньги....- на "местах" , на "хлебные" простому "оперу" не попасть - это система...
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Ещё интересно: а куда рюкзак-сабакав свою деву подевал?
Переживаю за неё: до генерала у него хоть насосала???
И это, ещё : а как называется муж дамы, который любит наблюдать, как его супружницу сношает ее босс? ))
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Головне щоб вони посадили баригу з основними підбарижниками і якомога ретельніше чмирили петюнців-порохососіків та іншу їм подібну наволоч...
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Но пока чморят только тебя ))) вирусом, отсутствием экономики и пожарами )))
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Зе, Пе, Бе, Ах... Все одна банда. Олігархат. Єдина країна в Східній Європі де ця злодійська шобла робить політику.
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Бутусов багато зробив для перемоги Зеленського.
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Из всех 6 президентов Украины, положительно можно отметить только Кравчука, и то только за то, что при его участии страна получила независимость! Все остальные - проходимцы, как минимум - проходящие мимо интересов граждан Украины. Нынешнее недоразумение ждёт то же, что и пасечника - полное забвение! Пройдёт месяц, и его забудут как страшный сон. Жаль только бесцельно и бездумно потерянное время! А, ведь, надежды были, хоть малые, но были. И так бездарно всё просRать! Это надо ещё суметь и у the это получилось. А, что касается назначений в СБУ и других структурах, то тут всё просто - непосредственность никогда не позволит более достойному занять высокий пост. А, вдруг, их сравнят люди и увидят, кто чего стоит! Только и всего!
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Кравчук самый первый начал воровать. Черноморское пароходство было распродано, чтобы ему хатынку купить в Швейцарии.
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Павел кудюкин за уничтожение Черноморского пароходства 9 годков в Житомире отсидел. А замом у него по всем этим щекотливым вопросам была... барабанная дробь... была - верь ванна ульянченко - любимая женщина юща. Которая, барабанная дробь... которая , будучи главой Киевской обладминистрации при юзе мало того, что занималась тем, чем занимаются сейчас братья ермаки , а и отписала ялынковичу в частную собственность заповедные и природоохранные государственные земли в межигорье....
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Все плохие люди против Майдана легализовались,окрепли,получили награды и повышения во времена 2014-2019.Как в гражданских структурах,так военных и карательных.яркий пример -Гепа ,Дупа ,Трухан Шайтан и тыщи других нехороших людей1
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Всё как в 95 квартале или как в ссср Назначения в силовых структурах до сих пор осуществляются по знакомству. Те, кто служили при Януковиче и отказались защищать страну, могут спокойно делать карьеру, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4273 Победим коррупцию ,все как один!
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порохоботы, зе заслуживает всю критику, которая на него льётся. Но это не значит, что народ жалеет о своём выборе и сейчас поддерживает вашего "красно солнышко". Люди его по прежнему терпеть не могут, как и раньше. И зе идёт к этому семимильными шагами, только лишь из-за того, что, как говорит Бутусов -"Зеленский продолжает эту пагубную политику... "
PS: Вообщем, не воображайте особо и не тешьте себя иллюзиями
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порохоботы, зе заслуживает всю критику.......народ жалеет......не тешьте себя иллюзиями/ Откуда украинцам про украинцев растолковываешь и украинцев вразумляешь ? Из какой страны?
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Ну если когда-нибудь у меня флажок "отвалится" или изменится на флаг др.государства (как это часто бывает если под прокси). То можешь начинать сомневаться, что я из Германии.
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Тут один давно назначенньій по знакомству
очередной раз, как бьі сказать помягче ..., обделался.

Назначения в силовых структурах до сих пор осуществляются по знакомству. Те, кто служили при Януковиче и отказались защищать страну, могут спокойно делать карьеру, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3400
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Он тоже завербован ФСБ но служит в другой террористической группе. Думаю и награды есть хотя бы за убийство Сашка Музычко, чтобы не шастал по Кавказу.
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Раньше было лучше, служили проверенные генералы вроде Шайтанова. Порошенко их ЛИЧНО проверял и награждал.
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О, и ты вылезло! Поиздержался на карантине, трубадур зелёный?!
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Ой, та не нада нагнетать - по знакомству было тока про злосчынной владе Порошенки, а сейчас усё по чесному и народный президент за всем следит
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Похоже блазень повторяет почерк офшорника с кадрами, где продолжение истории с шайтоновым, почему затишье, спускают на тормозах, иначе офшорника надо брать под ручки за предательство государства Украины?
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Ответ очевидный - чтобы назначать тех кого надо, то надо еще научиться их различать, а для Зе они все одинаковые, с той лишь разницей, что он одних знает, а других не знает.
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Бутусов, за авакова рассказать не хочешь, который беркутню задействованную в преступлениях на майдане в ато в тылу попрятал?! Который непрерятсвовал (косвенно помогал) улики по делу о расстрелах небесной сотни уничтожать и прятать
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Назначения в силовых структурах/ Главнокомандующий - должник Коломойского ,гражданина Израиля- военного союзника Путина, четыреждыуклонист Зеленский. Хомчак начальник Генерального штаба потому что У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским /Начальник СБУ-юрист Коломойского Баканов./ б/у министр обороны- владелец компании по производству буровых установок для РФ Загороднюк - На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк/./ «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», Коломойский.
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Бутусов, а шо ти не повторюєш свою розповідь як падло Порошенко зраднику дав звання генерала СБУ, та ще й орден Хмельницького? Скільки наших вбив, та здав в полон Порошенко цим призначенням? Давай тоді вже подробніше про знайомства.Навіщо вирізав чию "пагубну політику" продовжують зараз?
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