 Призначення в силових структурах досі здійснюються за знайомством. Той, хто служив за часів Януковича і відмовився захищати країну, може спокійно робити кар'єру, - Бутусов. ВIДЕО

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером".
"У нас ніхто не звертає уваги на 2014 рік. А треба в біографії кожного керівника силових структур зробити окрему графу: перевірка - чим ви займалися в 2014 році, як ви себе проявили? Тоді з'ясується, що і президент Зеленський і зараз продовжує ось цю абсолютно згубну політику. Давайте подивимося, кого він призначає в тій же СБУ. Начальник управління Миколаївської області - негативні характеристики, абсолютно, не брав участі жодної активної. Начальник Дніпропетровської СБУ - жодної участі. Він взагалі не є активним учасником будь-яких бойових дій.
Таких людей просувають, хоча виникає запитання: а як вони проявили себе у важкий час, коли їхня якраз кваліфікація мала проявитися? Ніяк!
Так ось щодо Шайтанова... Якби була кадрова робота, то ця ситуація виникла б не через 6 років. У 2010 - 2012 роках Ігор Єгоров був на постійній основі консультантом українських спецпідрозділів. Його запросив туди радник з охорони Януковича В'ячеслав Заневський. Єгоров і Заневський здійснювали підготовку цілої низки українських спецпідрозділів: "Альфи", ГУР МО, спецпризначенців. Їхні зв'язки з російськими спецслужбами були відомі. Проте ці близькі контакти, які, безсумнівно, підтримувалися і в наступні роки, не викликали жодних запитань. Не викликало запитань і те, чому таким чином діяв у 2014 році Шайтанов, - він може робити кар'єру.
Я хочу сказати, що велика загроза, вразливість для України в тих людях, які проявляють себе негативно як діями, так і особливо для України (найстрашніше для України) - у нас дуже багато силовиків, які негативно себе проявляють своєю бездіяльністю, безвідповідальністю, цілковитою пасивністю в критичних ситуаціях. Так ось, ці люди роблять кар'єру. І, як і раніше, ніхто на це не звертає уваги. Призначення як здійснювалися за знайомством у силових структурах, так і здійснюються досі. Якийсь товариш, знайомий, хороша людина приводить, і такі люди розставляються на всі пости. І зараз теж. Тобто люди, які служили за часів Януковича в 2014 році і чомусь відмовилися захищати свою країну, зараз теж спокійно можуть робити кар'єру, жодних проблем".
Долбаный телефонный редактор
Це який рік?
Пока Тимошенко была премьером в 2005 рыги в москве ныкались.
Подсказываю: Какое место в ней имеют законы, с одной стороны, и граждане, общественные организации, партии, ветви власти и пр, с другой стороны?
Что такое система?
23 серпня 2015 року полковнику Шайтанову В. А. - присвоїти військове звання генерал-майора.[1] За особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм - Орден Богдана Хмельницького
И в чём была при Порошенко пагубная политика? паРаша захватила Киев? ВВП падал? Или пагубная политика заключается вовсе в другом - когда на несколько порядков более важное для страны ставят ниже второстепенного?
Но у Бутусова нет права голосовать иль хотя бы влиять на кадровые решения.
Жаль.
Переживаю за неё: до генерала у него хоть насосала???
И это, ещё : а как называется муж дамы, который любит наблюдать, как его супружницу сношает ее босс? ))
PS: Вообщем, не воображайте особо и не тешьте себя иллюзиями
очередной раз, как бьі сказать помягче ..., обделался.