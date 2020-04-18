 У нас війна ведеться фрагментовано: одні тримають фронт, а тут, у Києві, багато людей співпрацюють із ворогом, - Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор інтернет-видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" розповів про слабкі місця національної безпеки України.
"У країні, яка не має самостійної поки, на жаль, суб'єктності і самостійної політики, зберігається дуже висока залежність від Росії. І саме це створює сприятливе середовище не для якихось старих агентів, давно засекречених, а для того, щоб вербувати нових в будь-який момент. У нас відкрито працюють три телеканали, які пов'язані з кумом Путіна, проросійська партія, абсолютно відкрито, до Путіна на доповідь їздять лідери політичної партії, яка бореться за владу.
Тобто виявляється системний вплив на українську політику зсередини. І Росія підштовхує Україну до Придністровського варіанту: коли ми повинні припинити вогонь на Донбасі і просто мовчки погодитися з окупацією частини нашої території. Тому у нас війна, на жаль, ведеться фрагментировано: хлопці і дівчата на фронті тримають фронт - там йде війна, це правда, а, на жаль, тут в Києві багато людей не ведуть війну, а співпрацюють з ворогом", - зазначив Бутусов.
Александр Каменщик
@wolk_2012 58 мин
Це співвласник дрім тауна. Запам'ятайте, куди не варто ходити і після карантину
Як багаторазово ухилявся від служби в армії, так і зараз - самоусунувся, втік "на відпочинок", як від проблеми пожеж так і від проблеми ко-вірусу...
https://4studio.com.ua/novyny/fedyna-rozkrytykuvala-zelenskogo-za-te-shho-u-nogo-vyhidnyj/
Бутусова я відношу до людей з совістю та душею, які не будуть приховувати правду.
З нами рахувались. А Зелі тільки вказують перстом.
Как итоговый закон отличается от зелёного законопроекта?
Что лучше дефолт или закон о продаже земли?
Почему так остро не стоял вопрос о законе о продаже земли ещё год назад?
Исходя из какой ситуации в Украине МВФ потребовал принятия так называемого антиКоломойского закона?
"итоговый" "закон" нічим не відрізняється від "стартового" ...словоблуддя то не моє тому скажу прямо "каргіл&монсанта" скуплять землю хоч по квадратному метру просто на те піде быльше часу і останнє "уряд" який повністю підконтрольний шахраям МВФ ...буде приймати такі "постанови" що за рік два не залишиться жодного українського фермера а значить невдовзі й село загнеться ...
і останнє ***** СМЕРДЮЧИЙ ШТОПАНИЙ ПРЕЗЕРВАТИВ ...мені це було відомо ще з "трактора"
не зрозуміло чому росіска для сайту більш ревалентна
Коментар не за темою обговорення.
Не ображайтесь. Тут багато друзів України. Лишайтесь
сам ворог давно в Києві.
Ось їхні цифри:
73% - зебіли
20% - жопоблоковці
Що не так?
Головне управління розвідки Міноборони України розглядає
Російські військові залишилися у Білорусі після завершення навчань "Захід-2017" - Муженко
Білорусь як можливий плацдарм для вторгнення Росії.
Про це заявив представник відомства Вадим Скібіцький, - пише "Радіо Свобода".
За його словами, українська розвідка тримає на контролі всі заходи, які РФ проводить на території Білорусі.
"Протягом 2016-2017 років на території Білорусі відбулося багато заходів бойової підготовки російських підрозділів, зокрема, повітряно-десантних. Вивчалися аеродроми, вивчалася територія, були виходи до українського кордону. І ми вважаємо, що загроза з півночі існує", - наголосив Скібіцький."
Военные видят три варианта нелинейной войны, реализованные в истории: война маневра, повстанческая война и специальные операции, а также «роение» [Edwards S.J.A. Swarming and the future of warfare. - Santa Monica, 2005]. Под нелинейной войной здесь понимается одновременная атака по множеству направлений. И роение тогда является вариантом, наиболее близким к данному пониманию. - Г. Почепцов
https://ms.detector.media/mediaanalitika/post/19743/2017-10-01-diffuznaya-voina-s-tochki-zreniya-teorii-nelineinykh-i-netraditsionnykh-voin/
Они получают срок. Потом, в рамках распиаренного обмена, Зеленский через указ о помиловании освобождает их от ответственности. Их выпускают из тюрьмы, привозят на обмен, а они отказываются ехать на оккупированную территорию.
видео на ютуб
Преступники и убийцы остаются в Украине. Красивая схема заработала. Но Ермак и его брат конечно ни при чём.
via Роман Доник (ФБ)
у Бойка с Вилкулом
есть корочки "Участник боевых действий"
Хорошее дополнение к медалькам "За Крым"
ПОМОЩЬ в защите которого готова предоставить Россия (14000 убитых украинцев).
2. При помощи вируса создал рукотворную эпидемию.
ПОМОЩЬ в борьбе с которой готова предоставить Россия (пик смертности впереди).
3. При помощи поджигателей и дронов создана проблема пожаров в Чернобыльских лесах.
ПОМОЩЬ в локализации которых готова предоставить Россия.
Д А __ О Т Ъ Е Б И Т Е S Ь __ С О__ С В О Е Й__ П О М О Щ Ь Ю
Не томи!!!
А то авакаву неясно : уже пора удирать на свою виллу с виноградниками в италию или еде можно зЭлохов немножко с Беней подоить...
Луценко пробув Генпрокурором десь три роки.
Враховуючи, що загальна вартість конфіскованих та повернених державі за цей період прокуратурою активів, складає 4 мільярди баксів, то виходить, що в середньому на квартал, підлеглі «Порошенківського кума, гаркавого Луцика, алкаша без освіти» щоквартально добували для країни понад 100 мільйонів доларів.
І весь цей час у країні не залишалося праски чи міксера, з яких не доносився б несамовитий вий про жахливу владу бариг, які не борються з корупцією.
Єдиною антикорупційною надією проголошувалися НАБУ та нові обличчя (зеленої влади).
Пройшов рік після перемоги Зеленського на виборах, і понад півроку - після взяття ним Парламенту.
Державне Казначейство повідомило, що за перший квартал 2020 року, воно отримало конфіскованих коштів (як результат роботи всіх разом правоохоронних органів) - 14 000 гривень (трохи більше 500 баксів).
І що?
«На всіх язиках все мовчить - бо благоденствує».
Дорогі українські журналісти, грантові антикорупційні активісти та їхні покровителі з числа дипломатів, котрі так доклалися до створення Україні образу найкорумпованішої держави світу, а зараз - позапихали в сраку один одному свої роздвоєні язики!
Ви - безчесні лицемірні продажні підараси, які поставили Україну на межу виживання, і я не думаю, що зможу колись це забути.
Як і багато інших українців.
Karl Volokh
Каждый раз, встречая в реале ЗЕбила, разочарованного в своём ЗЕ, (а это случается все чаще и чаще), пытаюсь утешить: "ничё, всего 4 года потерпеть осталось, а там - Олю Полякову выберем, и жЫзнь наладится".
Обижаются.
Вот чего, скажите на милость?
Я ж - с самыми добрыми намерениями...
Tally Bearson
Руководство ВСУ выписало себе премии в 300%. Документ
https://www.obozrevatel.com/economics/rukovodstvo-vsu-*********-sebe-premii-v-300-dokument.htm
Они прикрыли, а вы их предали. Чего жаловаться, что враг теперь в Киеве обосновался?
Сейчас горит Сибирь, горит Алтай, горит Забайкалье, горят сотни тысяч гектар российских лесов, но они кроме своих методичек ни хрена не видят.
https://tayga.info/story/3325
https://ndn.info/lesnye-pozhary-v-sibiri
https://www.fontanka.ru/2020/03/16/69032821/