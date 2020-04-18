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 Політика України
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Все про:Шустер (215) Бутусов Юрій (1326)

 У нас війна ведеться фрагментовано: одні тримають фронт, а тут, у Києві, багато людей співпрацюють із ворогом, - Бутусов. ВIДЕО

Росія сьогодні підштовхує Україну до Придністровського варіанту: коли ми маємо припинити вогонь на Донбасі і просто мовчки погодитися з окупацією частини нашої території.

Головний редактор інтернет-видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" розповів про слабкі місця національної безпеки України.

"У країні, яка не має самостійної поки, на жаль, суб'єктності і самостійної політики, зберігається дуже висока залежність від Росії. І саме це створює сприятливе середовище не для якихось старих агентів, давно засекречених, а для того, щоб вербувати нових в будь-який момент. У нас відкрито працюють три телеканали, які пов'язані з кумом Путіна, проросійська партія, абсолютно відкрито, до Путіна на доповідь їздять лідери політичної партії, яка бореться за владу.

Тобто виявляється системний вплив на українську політику зсередини. І Росія підштовхує Україну до Придністровського варіанту: коли ми повинні припинити вогонь на Донбасі і просто мовчки погодитися з окупацією частини нашої території. Тому у нас війна, на жаль, ведеться фрагментировано: хлопці і дівчата на фронті тримають фронт - там йде війна, це правда, а, на жаль, тут в Києві багато людей не ведуть війну, а співпрацюють з ворогом", - зазначив Бутусов.

Також читайте: Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189994
 
   
 Топ коментарі
 
Будь ласка надайте оригінали документів, що платять.
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При Петі була суб'єктність та власна політика.
З нами рахувались. А Зелі тільки вказують перстом.
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ку-ку, тут помогатєлі прішлі с полічним

У нас война ведется фрагментировано: одни держат фронт, а здесь в Киеве многие люди сотрудничают с врагом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8858
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ку-ку, тут помогатєлі прішлі с полічним

У нас война ведется фрагментировано: одни держат фронт, а здесь в Киеве многие люди сотрудничают с врагом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8858
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...а мєстниє гніди уже тут как тут



Александр Каменщик

@wolk_2012 58 мин

Це співвласник дрім тауна. Запам'ятайте, куди не варто ходити і після карантину

У нас війна ведеться фрагментовано: одні тримають фронт, а тут, у Києві, багато людей співпрацюють із ворогом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7379
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В Липецке налоги платят.
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Будь ласка надайте оригінали документів, що платять.
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Як було добре, коли накрили ботоферму в Дніпрі! Тут, на форумі, аж дихати стало легше! Але зара, здається, відкрилася нова... І де той Баканов з ловлею чортів?
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ЗЕ - ДИЗЕРТИР!!! Закоренілий!
Як багаторазово ухилявся від служби в армії, так і зараз - самоусунувся, втік "на відпочинок", як від проблеми пожеж так і від проблеми ко-вірусу...
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Куди воно могло самоусунутись? Воно з віслючого лайна ніколи і не висовувалося. Зельонський і є той найперший, хто співпрацьовуе з воргм.
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Юля сказала в морг, значит в морг, а больше их никто не лечит...
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Кацапе, ти не їж ліпецькі рошенки. Вони містять коронавірус, спецом для вас.
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Юрий Евгеньевич, Вы вхожи во многие кабинеты, кому, как ни Вам знать, сколько ФСБ-шников "работают" в самых верхних эшелонах власти.
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має бути виключно об'єктивна - у справжніх журналістів.
Бутусова я відношу до людей з совістю та душею, які не будуть приховувати правду.
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При Петі була суб'єктність та власна політика.
З нами рахувались. А Зелі тільки вказують перстом.
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одни держат фронт а "первые" продают ЗЕМЛЮ ...для кого фтонт держите ...для "каргила" , "монсанты" косяка з патрашенком для веревского с ******** ?
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Кому, сколько и за сколько?
Как итоговый закон отличается от зелёного законопроекта?
Что лучше дефолт или закон о продаже земли?
Почему так остро не стоял вопрос о законе о продаже земли ещё год назад?
Исходя из какой ситуации в Украине МВФ потребовал принятия так называемого антиКоломойского закона?
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...Аргентину МВФ спасли від "дефолту" ...аж чотири рази здається після того як землю баригам "підмахнули" ...а "остро" "вопрос" продати Україну у кого "стоял" ...я щось не пригадую ...в українців він точно не стояв ...тільки у шахраїв
"итоговый" "закон" нічим не відрізняється від "стартового" ...словоблуддя то не моє тому скажу прямо "каргіл&монсанта" скуплять землю хоч по квадратному метру просто на те піде быльше часу і останнє "уряд" який повністю підконтрольний шахраям МВФ ...буде приймати такі "постанови" що за рік два не залишиться жодного українського фермера а значить невдовзі й село загнеться ...
і останнє ***** СМЕРДЮЧИЙ ШТОПАНИЙ ПРЕЗЕРВАТИВ ...мені це було відомо ще з "трактора"
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Итоговый закон отличается от законопроекта тем, что не трогает государственную землю сельхозназначения. Но это похоже прошло мимо Вашего внимания.
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+ из основных: размер участка и законность происхождения средств на покупку.
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Порошенко с Яценюком спасли Украину от дефолта, а ты езжай в Аргентину или лучше - в КНДР.
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Ну, если Синя с Пехой спасли Украину от чего то, то, у таких как ты, старых биологических газогенераторов яйки ниже колен на полметра волочатся! Та не расстраивайся, если что, Украина спасена!
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Юрасю, Слюсарчук! Сам в лайні, інших в ньому виваляв, купу лайна наклав - щаслииввиий. Красава, пожрал, поржал і то третього перейшов. Жгі, Жгі.. Тужжжся....
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це давнішня тема...
не зрозуміло чому росіска для сайту більш ревалентна
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Видалили як флуд.
Коментар не за темою обговорення.
Не ображайтесь. Тут багато друзів України. Лишайтесь
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"Сотрудничают с врагом" это еще слабо сказано.
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По вашій логіці та прорахункам, це майже 93% населення!
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Ти не віриш порохоботам?
Ось їхні цифри:
73% - зебіли
20% - жопоблоковці

Що не так?
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"Не так" - це у Кравчука. А у вас - маніпуляція.
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Жопоблоковцы голосовали за малороста в надежде на мир, дружбу и жвачку с оккупантами. Так, что 73%= одураченные пропагандой патриоты + тупое жвачное болото + пророссийская пятая колонна.
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Все не так! ВІд 73 % виборців за Зе одна шкаралупа в гандоні залишилась! Відносно " За Ж-ОПУ" сперечатися не буду десь приблизно так і є! Невже наші мазохісти і "терпіли" думають, що кумівство Медведчука з Путіним допоможе закінчити війну з Росією на більш-менш прийнятних умовах?
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У Зеленського рейтинг обвалився до нуля - це лише зі слів порохоботів...
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если ванговать по Цою, то война, эпидемия уже есть, остался снежный буран и космоса чёрные дыры...но походу что и дыры у нас уже есть ...на Донбассе самообразовались, тогда надо хорошо готовиться к тяжёлой ветренной зиме (не путать с землёй) У нас война ведется фрагментировано: одни держат фронт, а здесь в Киеве многие люди сотрудничают с врагом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 639
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проблема многих людей, шо у них своей головы нет, шоб думать и всю жизнь самим учиться. а они раскрыв рот внимают говорящим головам других, вливающим в их бессознательное те ценности, которые именно враг и заказал.
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Коломойский, гражданин Израиля-военного союзника Путина, указал слугам куда вести Украину. Экономически: Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский. Военно -политически: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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вот он - правильный ответ, теперь правильный вопрос : что делать?
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он был дан год назад- а тепер тільки зняти штанці і бігати - це на жаль все, що залишилось наразі.
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что делать?- Т.е кто вместо кодлана Коломойского.Сейчас в любой из названных Иваном Петровичем Сидоровым фамилий большинство найдёт шизофрению, пороки , дурную наследственность, склонность к клептомании и не найдет требуемых для руководства страной качеств.Пока многие зомбированы пропагандой Путина и Коломойского Народ должен знать правду.Когда правда овладеет массами, появится запрос на фамилии и появятся сами фамилии. Которые не будут вызывать яростного отторжения.
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Часи Порошенка - "Українська розвідка тримає на контролі всі заходи, які РФ проводить на території Білорусі.
Головне управління розвідки Міноборони України розглядає
Російські військові залишилися у Білорусі після завершення навчань "Захід-2017" - Муженко
Білорусь як можливий плацдарм для вторгнення Росії.
Про це заявив представник відомства Вадим Скібіцький, - пише "Радіо Свобода".
За його словами, українська розвідка тримає на контролі всі заходи, які РФ проводить на території Білорусі.
"Протягом 2016-2017 років на території Білорусі відбулося багато заходів бойової підготовки російських підрозділів, зокрема, повітряно-десантних. Вивчалися аеродроми, вивчалася територія, були виходи до українського кордону. І ми вважаємо, що загроза з півночі існує", - наголосив Скібіцький."
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Мир проходит сегодня серьезную трансформация понимания современной войны, и здесь гибридные и диффузные войны оказались ярким примером таких изменений (см. концептуальные изменения моделей войны в представлениях Килкаллена).
Военные видят три варианта нелинейной войны, реализованные в истории: война маневра, повстанческая война и специальные операции, а также «роение» [Edwards S.J.A. Swarming and the future of warfare. - Santa Monica, 2005]. Под нелинейной войной здесь понимается одновременная атака по множеству направлений. И роение тогда является вариантом, наиболее близким к данному пониманию. - Г. Почепцов
https://ms.detector.media/mediaanalitika/post/19743/2017-10-01-diffuznaya-voina-s-tochki-zreniya-teorii-nelineinykh-i-netraditsionnykh-voin/
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Так и есть, вместо того, чтобы бороться с явлениями, боролись с Верховным главнокомандующим, а президент соседней страны, за истинное имя которого теперь банят (наверно, чтобы один персонаж в глаза, а не в дюрочку смотрел), ни в чём виноватым не находят...
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Юрій тут правильно сказав . Але є до нього ВЕЛИКЕ питання. Чому він не вибачився публічно перед Порошенко, адже він так багато навішував на нього різного роду фейки і лайнго? І друге питання--чому на ЦН основна є російська мова .а не українська (а хто хоче нехай переключає на російську) і коли він сам в публічних виступах буде спілкуватись українською. АДЖЕ ЦЕ ТАКОЖ БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНУ І ГІБРИДНОЮ ВІЙНОЮ З РОСІЄЮ, Пане Бутусов--наберіться мужності і сміливості і дайте нам на це пояснення.
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Юра,ты прав. Но зебилам мозг не заменишь и в аптеке не купишь. Только отстрел.
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потокание и лояльность преспешникам путина не есть демократия,команде Зелинского уже пора понять,что заискивания перед врагом и его ставленниками только усложняет ситуацию,и в конечном счёте приведут нард к выводу,что все пропало,что без зависимости от ордынцев ничего решить нельзя.Хватит глупости и иллюзий! Никаких уступок агрессору,отстранить от власти и влияния на народ всех пособников реваншизма и прочих кумовьев оккупантов.На линию разграничения и всю границу с россией просить ввести войска ООН и НАТО ,развивать экономику,ракетостроения и прочее вооружение,максимальная интеграция с НАТО и Евросоюзом,полный разрыв всехэкономических и политических связей с агрессором!Любое потакание и попытка усмирения бандита,только усилит его издевательства. Фактически Украина сейчас вернулась в2015 год,необходимы решительные меры противодействия оккупантам на всех направлениях.Да поможет вам Господь.Христос Воскресе дорогие соотечественники.
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Диктатуре патриотов. Только смелых нет.
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І ваш улюблений Аваков - один з таких
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Как Зеленский легализует российских террористов в Украине

Они получают срок. Потом, в рамках распиаренного обмена, Зеленский через указ о помиловании освобождает их от ответственности. Их выпускают из тюрьмы, привозят на обмен, а они отказываются ехать на оккупированную территорию.
видео на ютуб

Преступники и убийцы остаются в Украине. Красивая схема заработала. Но Ермак и его брат конечно ни при чём.
via Роман Доник (ФБ)
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это получается что с русней сотрудничают рыгоаналы и мыролюбные винницкие безальтернативцы?
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ну с теми то ясно. но они все равно не дотягивают по колаборации до вадинтур-мызамыр.
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Юра, а не хотите вспомнить, как пять лет вся медиа-братия топила против проклятых мародеров на крови, как на "Цензоре" в топе висели новости про Свинарчуков (как там, хоть признаки коррупции нашло то свет наш, ГБР?), как любой промах Порошенко комментировался чуть ли не как госизмена? А теперь, когда благодаря всемерной помощи "журналистов", блоггеров и прочих ЛОМов к власти пришли открытые враги Украины - Вас удивляет то, что идет сотрудничество оккупантов и местных коллаборационистов?
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интересно
у Бойка с Вилкулом

есть корочки "Участник боевых действий"
Хорошее дополнение к медалькам "За Крым"
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Даже у Королевской есть ! Это сейчас как рубашка-вышиванка!
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Щось ще вимагати від Зе і його зекоманди - це пуста трата сил і часу! Пора починати процедуру імпічменту і чим скоріше - тим краще буде для всіх!
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Спочатку українцям треба знищити російських окупантів в середині (почати з медведчука і його людей), а тоді знищити російських окупантів на сході.
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1. При помощи Тягнибока-Фротмана кремль создал мем о нападках на русский язык.
ПОМОЩЬ в защите которого готова предоставить Россия (14000 убитых украинцев).
2. При помощи вируса создал рукотворную эпидемию.
ПОМОЩЬ в борьбе с которой готова предоставить Россия (пик смертности впереди).
3. При помощи поджигателей и дронов создана проблема пожаров в Чернобыльских лесах.
ПОМОЩЬ в локализации которых готова предоставить Россия.

Д А __ О Т Ъ Е Б И Т Е S Ь __ С О__ С В О Е Й__ П О М О Щ Ь Ю
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Фамилии этих врагов в студию, Бутусов!!!
Не томи!!!
А то авакаву неясно : уже пора удирать на свою виллу с виноградниками в италию или еде можно зЭлохов немножко с Беней подоить...
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29 ЛЕТ мы бздуны, ждуны ждунские ждём элитные подразделения, состоящие из высоких сословий истинных слуг украинского народа и надеемся, надеемся, что именно они, в тяжёлую для державы годину все как один, встанут под славные гетьманские знамёна , возьмут булатные мечи и поведут народ отвоёвывать захваченные лютым врагом земли украинского Крыма и Донбасса, чем восславят свои рода на века вечные!!! А они - пришли и ...землю украинскую продают, шоб за неё не воевать....тьфу мля У нас війна ведеться фрагментовано: одні тримають фронт, а тут, у Києві, багато людей співпрацюють із ворогом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1576 личностей даже мля уже нет, а нужны ли личности там, где каждый норовит набить друг другу ( в ВР) морду?
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Я цього точно не забуду

Луценко пробув Генпрокурором десь три роки.
Враховуючи, що загальна вартість конфіскованих та повернених державі за цей період прокуратурою активів, складає 4 мільярди баксів, то виходить, що в середньому на квартал, підлеглі «Порошенківського кума, гаркавого Луцика, алкаша без освіти» щоквартально добували для країни понад 100 мільйонів доларів.
І весь цей час у країні не залишалося праски чи міксера, з яких не доносився б несамовитий вий про жахливу владу бариг, які не борються з корупцією.
Єдиною антикорупційною надією проголошувалися НАБУ та нові обличчя (зеленої влади).
Пройшов рік після перемоги Зеленського на виборах, і понад півроку - після взяття ним Парламенту.
Державне Казначейство повідомило, що за перший квартал 2020 року, воно отримало конфіскованих коштів (як результат роботи всіх разом правоохоронних органів) - 14 000 гривень (трохи більше 500 баксів).
І що?
«На всіх язиках все мовчить - бо благоденствує».
Дорогі українські журналісти, грантові антикорупційні активісти та їхні покровителі з числа дипломатів, котрі так доклалися до створення Україні образу найкорумпованішої держави світу, а зараз - позапихали в сраку один одному свої роздвоєні язики!
Ви - безчесні лицемірні продажні підараси, які поставили Україну на межу виживання, і я не думаю, що зможу колись це забути.
Як і багато інших українців.
Karl Volokh
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Тю, а что ЗЕбилам не нравится?

Каждый раз, встречая в реале ЗЕбила, разочарованного в своём ЗЕ, (а это случается все чаще и чаще), пытаюсь утешить: "ничё, всего 4 года потерпеть осталось, а там - Олю Полякову выберем, и жЫзнь наладится".
Обижаются.
Вот чего, скажите на милость?
Я ж - с самыми добрыми намерениями...
Tally Bearson
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Это кто держит фронт?! Вот эти, что ли?
Руководство ВСУ выписало себе премии в 300%. Документ

https://www.obozrevatel.com/economics/rukovodstvo-vsu-*********-sebe-premii-v-300-dokument.htm
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Гірко те, що балакать -балакають, і на цьому все закінчується. Попіарилися, і забули, про що говорили.
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Тепер і ви нарешті стикнулися з реальністю. Не можна під час війни не звертати уваги на тих кого найбільше ********. Треба в першу чергу аналізувати чому саме і яка в тому суть, внутрішня потреба. А ми, як нерозумні завжди заднім розумом вихваляємось
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Бутусов однобоко подаёт информацию . МВФ , транснациональные компании , Сорос -Это такой же враг для Украинского народа как и рассия . Но про рассию Бутусов говорит , а о том что все эти массонские соросовские ложи , расставили своих людей в наблюдательных советах государственных компаний ,Бутусов не говорит . То есть по факту , произошёл экономический захват Украины -Красиво , без танков и ракет , Украину захватила Соросовская массонская ложа Ротшильдов и Рокфеллеров с Морганами . Война продолжается .
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Юрий Бутусов, наступают времена, когда "многие люди сотрудничают с врагом" - пора называть пофамильно.
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Зелёному быдлу не нужна субъективность, им бы говна побольше от Г+Г, "Скотов", кварталов и кацапский член в жопе.
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Помните ролики ВСУ 2019 года "Голосуйте, а мы прикроем"?

Они прикрыли, а вы их предали. Чего жаловаться, что враг теперь в Киеве обосновался?
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Кацапоботы у нас ищут соринку в глазу, а у себя не видят бревна.
Сейчас горит Сибирь, горит Алтай, горит Забайкалье, горят сотни тысяч гектар российских лесов, но они кроме своих методичек ни хрена не видят.
https://tayga.info/story/3325

https://ndn.info/lesnye-pozhary-v-sibiri

https://www.fontanka.ru/2020/03/16/69032821/
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