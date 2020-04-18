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 Загрози для сховища ядерних відходів у ЧАЕС унаслідок пожеж поки немає, - ДСНС. ВIДЕО

Загрози об'єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів тощо наразі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації  ДСНС Володимир Демчук.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня, 18 квітня, на території зони відчуження основні зусилля Служби спрямовані на локалізацію чотирьох осередків тління пеньків, залишків деревини та одного торф’яника. На всіх осередках ситуація стабільна, тільки поблизу села Буда спостерігається незначне поширення горіння лісової підстилки в недоступних для гасіння наземними силами місцях. Наразі вживаються усі необхідні заходи для того, щоб зупинити це поширення", - сказав спікер.

Він додав, що для облаштування протипожежних розривів, з метою недопущення вогню на інші лісові масиви, окрім важкої інженерної техніки ДСНС залучено шляхопрокладачі Збройних Сил України.

"Загрози об'єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів, тощо зараз немає. Радіаційний фон у Києві та Київській області у межах норми", - наголосив він.

Також читайте: "Працівники пожежної охорони "Укрзалізниці" приєдналися до ліквідації масштабної пожежі на Житомирщині", - Криклій. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189993
 
 
 Топ коментарі
 
Отправьте туда Зеленского. Он заявлял, что потушил пожар, так что у него опыт есть. Разберется.
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Угрозы для хранилища ядерных отходов в ЧАЭС в результате пожаров пока нет.
...ПОКА...
Ідіоти, не треба чекати коли скінчиться це "пока" вже зараз треба попередити просити консультацій і допомоги в США і досвіду в Японії.


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Отправьте туда Зеленского. Он заявлял, что потушил пожар, так что у него опыт есть. Разберется.
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слава Богу что пока

есть время выкопать радиационное убежище Загрози для сховища ядерних відходів у ЧАЕС унаслідок пожеж поки немає, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2832
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Майже по всіх областях України, особливо по Київській, проходять диверсії, які фінансуються із Росії. Як то було з мінуванням соціальних важливих об'єктів, тепер підпалюють ліси (чорнобильський також), поля, очерет вздовж річок. Причина - дестабілізації країни, та сама, що була при мінуванні. Гинуть сотні тисяч тварин, горять цілі села, є ризик радіоактивного забруднення. Нещодавно не байдужому вдалось засняти двох паліїх на скутерах біля Білогородки- Жорнівки. Якщо побачити подібних людей, дзвоніть в поліцію, якщо хоробрі - протикайте шини, не дайте втекти.

https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video
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а от і диверпомогайла намалювалися

Угрозы для хранилища ядерных отходов в ЧАЭС в результате пожаров пока нет, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6215
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Так не удивительно ... Мы говорим: Зеленский, подразумеваем -сопля.Мы говорим - гондон, -подразумеваем Зеленский.Диалектика , ...ля...
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Угрозы для хранилища ядерных отходов в ЧАЭС в результате пожаров пока нет.
...ПОКА...
Ідіоти, не треба чекати коли скінчиться це "пока" вже зараз треба попередити просити консультацій і допомоги в США і досвіду в Японії.


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Для защиты хранилища всего лишь нужно с воздуха заливать по кругу территорию вокруг. Если они и этого не сделают - то отвезти туда Демчука с шефом и скинуть с французских вертолетов на крышу.
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Интересненько получается. На днях нам рассказывали в стиле "этого не может быть, потому что не может быть накогда"- угрозы для ЧАЭС и хранилища. А сегодня так "невзначай" добавилось слово ПОКА...... Что будет завтра? Новый Чернобыль? Загрози для сховища ядерних відходів у ЧАЕС унаслідок пожеж поки немає, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3240

Шмаркля! Да проснись же ты наконец! Горит Чернобыль! Вся Украина в огне! Это ДИВЕРСИЯ!!! Загрози для сховища ядерних відходів у ЧАЕС унаслідок пожеж поки немає, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9680
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Проснулся. Это диверсия. Твои предложения .
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Созвать СНБО. Обратиться за помощью в НАТО и ЕС! От чего Осёл уже ОТКАЗАЛСЯ! Или шляться по эфирам и пиарить свою поганую ослиную харю?
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Шмаркля Зеленський, а не ти, не плутай
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Скажите, пожалуйста. Эти поджоги целенаправленная акция. Вопрос, кому это выгодно. Или идет дестабилизации страны извне - из той оперы, что минирования объектов инфраструктуры. Вероятно, конечный заказчик из рашки. Почему нельзя прижать этих, если уже известно кто: не просто же так они это делали. Понятно, что им строго сказали, говорить, что сами, например, костер, траву, побаловаться. Но тут надо прижать за яйца крепко, ведь где-то сохранилась переписка, переговоры. Почему полиция, СБУ молчит, а это дело национального масштаба!

https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video
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Угрозы для хранилища ядерных отходов в ЧАЭС в результате пожаров пока нет, - ГСЧС

Ключевое слово - пока
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"Пока-пока покачивая хреном на экране...Видосик замутим , и ой ля-ля!!"
Це все, на що спроможна т.з. " влада".
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Скажите, пожалуйста. Эти поджоги целенаправленная акция? Вопрос, кому это выгодно. Или идет дестабилизации страны извне - из той оперы, что минирования объектов инфраструктуры. Вероятно, конечный заказчик из рашки. Почему нельзя прижать этих, если уже известно кто: не просто же так они это делали. Понятно, что им строго сказали, говорить, что сами, например, костер, траву, побаловаться. Но тут надо прижать за яйца крепко, ведь где-то сохранилась переписка, переговоры. Почему полиция, СБУ молчит, а это дело национального масштаба!

https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video
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Віслюк апокаліпсису скликай РНБО, годі відосиками бавитись!
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ПОКА нет, на сегодня нет, - звучит обнадеживающе!....
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