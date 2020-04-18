 Загрози для сховища ядерних відходів у ЧАЕС унаслідок пожеж поки немає, - ДСНС. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня, 18 квітня, на території зони відчуження основні зусилля Служби спрямовані на локалізацію чотирьох осередків тління пеньків, залишків деревини та одного торф’яника. На всіх осередках ситуація стабільна, тільки поблизу села Буда спостерігається незначне поширення горіння лісової підстилки в недоступних для гасіння наземними силами місцях. Наразі вживаються усі необхідні заходи для того, щоб зупинити це поширення", - сказав спікер.

Він додав, що для облаштування протипожежних розривів, з метою недопущення вогню на інші лісові масиви, окрім важкої інженерної техніки ДСНС залучено шляхопрокладачі Збройних Сил України.

"Загрози об'єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів, тощо зараз немає. Радіаційний фон у Києві та Київській області у межах норми", - наголосив він.

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