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Все про:Зеленський (5090) карантин (3119) Великдень (143) привітання (465) COVID-19 (3979) коронавірус (2661)

 Зеленський привітав українців із прийдешнім Великоднем і закликав залишатися вдома: Нехай після вихідних нас лякають цифри на вагах, а не на термометрі. ВIДЕО

Президент України у своєму привітанні з прийдешнім Великоднем закликав усіх українців відсвяткувати Великдень вдома.

Відеопривітання Зеленський розмістив на сторінці в мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вітаю всіх християн східного обряду з прийдешнім святом – Світлим Воскресінням Христовим! Нехай у наших серцях будуть добро, світло та милосердя, а в домівках – радість, достаток і любов. Нехай на нашу землю повернеться мир", - зазначив він.

Іще раз закликаю всіх відсвяткувати Великдень вдома. Коли ми всі зостаємося вдома – це справді єднання. Єднання заради лікарів, заради здоров’я нашої нації, а отже – її майбутнього", - підкреслив Зеленський.

Також читайте: 65 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, з них 26 у Лаврі, всього 770 хворих, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189958
 
   
 Топ коментарі
 
Кто нибудь объясните этому ЗЕбилу , что записывать пасхальное поздравление сидя жопой на столе неприлично !
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Назар Приходько

@nazareye

·22 ч

У мене протягом останніх днів склалося стійке вражпення, що Президент україни Кличко, а не Зеленський. Лавру закрив, Чорнобильську зону відвідав, по КОВІДу звітує щодня... Дивина та й годі
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Ця істота повина бути відокремлена від державного корита. Вже яблуку немає де впасти між кухарками 95 кварталу, друзів, родичів та людей коломойського і рашки у всіх галках влади.
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Министр обороны выписывает премии в 400% себе и близлежащим. Мне нравится цифра 400%. И она совсем не пугает. Мне можно выписать такую же премию?
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У ахметки електрика в чотири рази дорожча ніж у Словакії, напевно зенелох премії отримує.
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Цыфры.....на лбу.
Кушайте пирожные ,если нет Хлеба.
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Ганьба такому умственно отсталому президенту! Зеленяку на гиляку!
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А где конкретно находится Зе в эти дни ?
Пусть устроит прямой эфир, и чтобы за окнами был Киев.
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Скорее всего в Закарпатье, он туда мотанул еще в четверг мог поехать туда раньше или позже ( осматривать полигон и воинскую часть срочной необходимости не было), а фиги - пятница, суббота, воскресенье, понедельник (выходной т.к. Пасха) вот такой 4-х дневный отдых
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" Японское правительство решило раздать всем своим гражданам по 100 тыс. иен (926 долларов США) в знак поддержки в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Bloomberg.

Ранее правительство страны намеревался поддержать только те домохозяйства, которые смогут подтвердить, что их доходы значительно сократились. Однако при такой схеме сбор и подача документов, подтверждающих право на выплаты, создали бы условия для распространения коронавируса, а финансовая помощь распределялась бы дольше. Поэтому правительство решило сделать выплаты всем, без исключения.

источник

А власти Украины раздадут всем своим гражданам новый видосик Бубочки. "
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Тьотки-вувчиці по одноклассникам рознесуть на ура. Уявіть, щоб з попередніх президентів хтось таке ніс....
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Вовік конєшно спасібо за поздравленіє.🥚🍯🥚

А где та Тесла із которой ти раньше вєщал?
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Опять пошутил, опять удачно. Это ж не президентом работать... На такие пошлые шутки ума большого не надо.
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Мабуть бубочка завтра зібрався у нірвану та щоб себе не переобтяжувати того і поздоровлення сьогодні замість завтра
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Україна горить, ліси , села горять... а оно шутіт.В пеклі горіти тобі, виродку жидівсько-кацапський!
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А почему он на пианино не сыграл? Такой великий пианист пропал!
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С телевизора трындеть легко, а приедь,скотина,в Павлоград и Першотравенск, где после 20.04 сразу 22000 работников идут в отпуск за свой счёт (или кто-то думает, что Ахмет будет платить ЗП 🤣🥳) и здесь расскажи , что нужно во всём искать позитив!!..🤦🤦
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ахмет он хитрый, он не приделах, наверх не лезет, в телевизоры не прётся, мутит лавэ в бардаке да посмеивается со всех нас дурачков да борцов-патриотов... юру иванющенко да ахмета кто вспоминает или трогает - ихнет! ...здесь воровать хорошо, мульон стырил , десятину - завёз и лады... а жить оно таки лучше в монако да на бережку лазурном
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..а из этих 22000 за вовку никто не голосовал ??
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Прости Господи,але хоч би на зюзіка хоч якась ангіна напала,чи що.Щоб заткнувся і не гундосив на всю країну хоч пару неділь,може хоч пожежі зупиняться.Бо як тільки починає гуняти,так чекай нової біди.Катаклізма ходяча на наші голови.
Мама Ріма,заберіть свого Ваву вже,бо дістав
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Так і хочеться послати його разом з вітаннями на Х..Й!
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Все нормально для нормальних. Любителям шоколадного лайна , звичайно, все це ковбасить. Їм, аби все було як найгірше, щоб розказувати, як при їх царю все було просто файно.
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Царь,то у тебя на россии. Какие же вы кацапы тупые...
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Ну что ему сказать? Мели зеемеля,пока твоя неделя*
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Украина в огне - а оно улибается !!!! Тварь !!!
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А как же с призывом решать демографическую проблему? Уже не актуально?
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Нехай на нашу землю прийдуть справжні патріоти і українці,а не жиди і москаляки.А ви перевертні згиньте із землі української і заберіть із собою все своє кодло!!!
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