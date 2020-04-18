 Зеленський привітав українців із прийдешнім Великоднем і закликав залишатися вдома: Нехай після вихідних нас лякають цифри на вагах, а не на термометрі. ВIДЕО

Відеопривітання Зеленський розмістив на сторінці в мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Я вітаю всіх християн східного обряду з прийдешнім святом – Світлим Воскресінням Христовим! Нехай у наших серцях будуть добро, світло та милосердя, а в домівках – радість, достаток і любов. Нехай на нашу землю повернеться мир", - зазначив він.
Іще раз закликаю всіх відсвяткувати Великдень вдома. Коли ми всі зостаємося вдома – це справді єднання. Єднання заради лікарів, заради здоров’я нашої нації, а отже – її майбутнього", - підкреслив Зеленський.
Кушайте пирожные ,если нет Хлеба.
Пусть устроит прямой эфир, и чтобы за окнами был Киев.
Ранее правительство страны намеревался поддержать только те домохозяйства, которые смогут подтвердить, что их доходы значительно сократились. Однако при такой схеме сбор и подача документов, подтверждающих право на выплаты, создали бы условия для распространения коронавируса, а финансовая помощь распределялась бы дольше. Поэтому правительство решило сделать выплаты всем, без исключения.
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А власти Украины раздадут всем своим гражданам новый видосик Бубочки. "
А где та Тесла із которой ти раньше вєщал?
Мама Ріма,заберіть свого Ваву вже,бо дістав
https://twitter.com/i/status/1246636407663321089