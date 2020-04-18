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Все про:Житомирщина (557) пожежа (2176)

 У зоні відчуження ЧАЕС і на Житомирщині продовжують гасити пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Київській та Житомирській областях рятувальники продовжують гасити окремі осередки пожеж, радіаційний фон в Києві і області зберігається в межах норми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У зоні відчуження ЧАЕС і на Житомирщині продовжують гасити пожежі 01

Станом на 7 год. 18 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасіння пожеж на території Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем.

Інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг.

"В цілому радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.)", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що в Житомирській області станом на 7 ранку суботи ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів з гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу та пеньків, при цьому відкритих вогнищ горіння не спостерігається


У зоні відчуження ЧАЕС і на Житомирщині продовжують гасити пожежі 02

Так, на території Виступовицького лісництва поблизу с. Рудня та с. Виступовичі площа пожежі становить близько 2 тис. га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.

На території Бережестського лісництва поблизу с. Бережесть площа пожежі становить близько 700 га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопільщині згорів орнітологічний заказник, - ДСНС.ФОТО(оновлено)

У зоні відчуження ЧАЕС і на Житомирщині продовжують гасити пожежі 03
У зоні відчуження ЧАЕС і на Житомирщині продовжують гасити пожежі 04
У зоні відчуження ЧАЕС і на Житомирщині продовжують гасити пожежі 05
У зоні відчуження ЧАЕС і на Житомирщині продовжують гасити пожежі 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорнобильській зоні відбувається тління трав'яного настилу на території 5 лісництв, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189956
 
 
 Топ коментарі
 
И московитские дроны сбивать не забывайте.
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поджоги и диверсии...



жозефина бонапард

@gozefinagold

·50 мин

Тетяна Висоцька

Зверніть увагу, що в Білорусі майже не горить. А перетинаєш кордон з Україною - і там пекло. Зараз за напрямком вітру Київ якраз дихає цими пожежами, що на Житомирщині.

В Зоне отчуждения ЧАЭС и на Житомирщине продолжают тушить пожары - Цензор.НЕТ 6342
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Бо в Білорусі Лука таких лупцюватиме кийками, а у нас демократія. Кожен робить що хоче.
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Затеж довбодятли спалили суху траву і впорались на своєму городі.
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поджоги и диверсии...



жозефина бонапард

@gozefinagold

·50 мин

Тетяна Висоцька

Зверніть увагу, що в Білорусі майже не горить. А перетинаєш кордон з Україною - і там пекло. Зараз за напрямком вітру Київ якраз дихає цими пожежами, що на Житомирщині.

В Зоне отчуждения ЧАЭС и на Житомирщине продолжают тушить пожары - Цензор.НЕТ 6342
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Бо в Білорусі Лука таких лупцюватиме кийками, а у нас демократія. Кожен робить що хоче.
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ну да....
украинцы быдло, которое нужно бить по головам все время...
пипец, что за херьню ты пишешь...
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зараз Гретхен Тумблер прийде... вона розповість що там до чого ...
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Від тієї хрені зараз задихається Київ.
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штрафи підняли -то штрафуйте.

упорота бабка продовжує,але не має грошей на штраф-конфіскуйте город !
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Лука лесников со времён совка не сокращал и спрос с них там по полной
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да ладно вам, не мешайте селянам мусор сжигать, они всё контролируют
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И московитские дроны сбивать не забывайте.
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Очаги пожаров в разных местах. Ето явные поджоги. Что то мне подсказывает что без колорадов и сепаров не обошлось
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Говорят что это умышленные поджоги чтобы скрыть вырубку лесов.
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ЗАДАЙТЕСЬ ЗАПИТАННЯМ -ХТО ТАКІ "ЗЕ КОМАНДА" СУПРОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ "РПЦ",КОТРА КУРУЄТЬСЯ ФСБ РОСІЇ ? є завдання використати бактеріологічну зброю проти українців(точніше тих хохлів,що досі лижуть сраку московським попам) -і вона ВИКОНУЄться,незважаючи на жертви серед виконавців..
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это акция фсб ссудя из фейсбука а наши просто сказали не идти..еще видел видео на заводе святят
https://vk.com/video23518146_456251335
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За Чернобыль согласен, то скорей всего дело рук кацапов. А в других регионах пожары скорей всего под шумок.
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замовити підпали нашим рагулям,а потім пропонувати допомогу пожежниками- це так по кацапськи! (((
У зоні відчуження ЧАЕС і на Житомирщині продовжують гасити пожежі - Цензор.НЕТ 1069

У зоні відчуження ЧАЕС і на Житомирщині продовжують гасити пожежі - Цензор.НЕТ 3254
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хто знає - такі способи тушенія лєсного пожара помогают???
У зоні відчуження ЧАЕС і на Житомирщині продовжують гасити пожежі - Цензор.НЕТ 5001

бо я вважаю шо воно нічого не дає - тра переорювати
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две машины шляпы их должно быть сотни и самолеты ...
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