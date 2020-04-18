 У зоні відчуження ЧАЕС і на Житомирщині продовжують гасити пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7 год. 18 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасіння пожеж на території Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем.

Інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг.

"В цілому радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.)", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що в Житомирській області станом на 7 ранку суботи ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів з гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу та пеньків, при цьому відкритих вогнищ горіння не спостерігається





Так, на території Виступовицького лісництва поблизу с. Рудня та с. Виступовичі площа пожежі становить близько 2 тис. га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.

На території Бережестського лісництва поблизу с. Бережесть площа пожежі становить близько 700 га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.

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