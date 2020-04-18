 У зоні відчуження ЧАЕС і на Житомирщині продовжують гасити пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Станом на 7 год. 18 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасіння пожеж на території Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.
Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем.
Інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг.
"В цілому радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.)", - сказано в повідомленні.
Також наголошується, що в Житомирській області станом на 7 ранку суботи ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів з гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу та пеньків, при цьому відкритих вогнищ горіння не спостерігається
Так, на території Виступовицького лісництва поблизу с. Рудня та с. Виступовичі площа пожежі становить близько 2 тис. га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.
На території Бережестського лісництва поблизу с. Бережесть площа пожежі становить близько 700 га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.
жозефина бонапард
@gozefinagold
·50 мин
Тетяна Висоцька
Зверніть увагу, що в Білорусі майже не горить. А перетинаєш кордон з Україною - і там пекло. Зараз за напрямком вітру Київ якраз дихає цими пожежами, що на Житомирщині.
украинцы быдло, которое нужно бить по головам все время...
пипец, что за херьню ты пишешь...
https://twitter.com/i/status/1251439151154593794
упорота бабка продовжує,але не має грошей на штраф-конфіскуйте город !
https://vk.com/video23518146_456251335
бо я вважаю шо воно нічого не дає - тра переорювати