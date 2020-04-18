Редактор Цензор.НЕТ 18.04.20 10:1018.04.20 10:54 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу. Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 18 квітня зафіксовано 444 нових випадки COVID-19 в Україні, всього - 5106, померли 133 особи, 275 - одужали, - МОЗИсточник: https://censor.net.ua/ua/v3189953 x Мені подобається
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не можна провітрити хату! - чим дихати? .