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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
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 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 18 квітня зафіксовано 444 нових випадки COVID-19 в Україні, всього - 5106, померли 133 особи, 275 - одужали, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189953
 
 
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Как бы цинично это не звучало.В бывшем совке нам переживать не о чем.Спасать будут випов,а тебя привезет обычная газель привезет и тот врач о которых сейчас призывают помогать и не посмотрит на тебя.Кто ходил в больницу перед вирусом,поймет меня.
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який вже там коронавірус? вже третій день
не можна провітрити хату! - чим дихати? .
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Своим зеленым гом-ном.Ты же зедебил,вот теперь и нюхай.
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Це то бидло,яке в 2019 році задержувало виплату пенсій пенсіонерам в Одеській області.
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Не более чем сезонный грипп средней тяжести.
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Степанов, никакого доверия не вызывает,нудное,скучное бормотание. Где Виктор Ляшко?....верните его брифинги
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Тогда пригласи 95 анал,они вам веселее расскажут ,а главное всю правду.
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