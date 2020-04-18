 На наступному етапі обміну ми б хотіли повернути людей, які перебувають в окупованому Криму та РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Наступний крок - ми хочемо обміняти тих людей, які перебувають або в Криму, або на території Російської Федерації. Це трохи складніше. Тому що паралельно коронавірус, у всьому світі коронавірус. А ми розуміємо, що життя на коронавірусі не закінчується. І є ще економіка, і є ще війна, на жаль, поки що війна на Донбасі", - сказав він.
Aleksandr Cubik
при порохе не меняли по простой причине!!пороха трудно было нае ...ть с такими обменами на какие идёт бубочка (ради рейтинга)пороху нужен был равноценный обмен!!а никак не обмен таксистов на убийц(украинцев)
18.04.2020 01:21 Ответить Больше не нравится 14
REM: Не подскажешь, Alexander Jakovenko, - почему вы, кацапы, не можете удержаться, чтобы не назвать беларуса бульбой, ведь вы все палитесь на этом?
Навіть мінстець саботував.
До тогож при Пороху звідти не поверталися,аба відбували термін.
Если это "так-же".....
Ирина Геращенко может объяснить - сколько до сих пор не вернулось и ГДЕ они ?
Но зеле это... ну, такое
Боїться людей. Це вже відомо. "народний" прє-зє-дєнт, такий "народний".
Скопіюю в іншого форумчанина:
Volodymyr M.
@acidUA
Як повідомляє «UA:Рівне», серед 20 звільнених з полону бойовиків - уродженець Дубенщини з села Панталія Валентин Можаєв
Його затримали, коли той їхав на заробітки у Росію. Чоловік сказав матері, що хоче побачити, чи правда те, що показують в новинах про Донбас і Крим
І решта таких самих.
Перед цим теж тьоток всяких і лівих дядьків наміняв ...
Бойовики показали відео, на якому Можаєв розповідає, як його завербували СБУшники та відправили у Луганськ на завдання...
Можаєв є також колишнім правоохоронцем. Мав звання капітана. Спочатку служив у прикордонних військах в Одесі. Звільнився 2008-го, повернувся до Рівненської області та кілька місяців працював у міліції, потім - в охоронній фірмі.
Вот пример создания зрады:
https://www.youtube.com/watch?v=IvUBSF98l0M
КРУТЯТ ОНИ БУБОЧКОЙ, а он доверчивый 😀
- Меня одного напрягает эта фраза из уст Зеленского?
В это время по берегу озера шел мальчик из местной деревни. Заинтересованный необычной картиной, мальчик подошел поближе и стал смотреть, справляя малую нужду в воду. Круги на воде расстроили Владимира. "Дядь, а чё это вы здесь делаете?", - спросил мальчик. В это время Вова думал о нововм сериале, и внезапный вопрос привел его мысли в полный беспорядок. Голос, нарушивший мысли, был какой-то препротивный, и у Вовы заболело в ухе. К тому же, полагаясь на гладь воды, поколебленной нуждой, Вова не сразу заметил аберраций и постриг растительность не очень ровно. Вид козлиной, колеблющейся растительности напомнил ему о колеблющихся слугах неизвестно какого народа, ренегате Сивохо, и Вова стал думать о МВФ, и как чертовски трудно сделать с ними гешефт, ну хоть что-нибудь с этими всеми кретинами, орущими невпопад и когда не надо.
"Дядь, чё это вы здесь делаете-то?", - раздался опять настырный пискливый голос мальчика. Владимир был занят стрижкой , и никак не мог ничего ответить, думая о том, как слепая ярость восставших бедняков заливала им глаза, и как бы волной разлившаяся черная желчь понуждала их колоть и резать, тянула пырнуть ножом, проткнуть штыком, насадить на саблю, наткнуть на вилу. Размозжить голову. Прибрежным камнем или корягой. Избить и утопить. Придушить.
"Дядь, так чё вы делаете-то?", - в третий раз прогундосил мальчик. Вова не спеша промыл кисточку, прочистил бритвочку, и стал закрывать ридикюль. "Дяа-адь,...", - рука Вовы замерла в воздухе, потом его натруженная кисть слегка покачала бритву - Вова любовался солнечными бликами на отличном опасном лезвии "Нева" . "Прямая линия у меня с народом, бреюсь я, готовлюсь. Через месяц в отставку"", - сказал он, и спрятал бритву в карман. А ведь мог бы и на второй срок пойти. . Вот каким добрым человеком был Владимир Зеленский..
Історії полонених які не потрапили в список на обмін
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/17/7248322/
Стараниями Зелебобы в Украине скоро будет ничем не лучше, чем в Донбабве.
Україна віддала окупованим територіям 14 людей, всі вони мають цікаву біографію. Це диверсанти, терористи і бойовики, яких упіймали наші військові зі зброєю в руках. Увесь цей контингент професійно навчений і підготовлений для ведення розвідки і бойових дій. На підконтрольну територію передали ж двох військових і решту цивільних, частина яких має сумнівну репутацію.Україна повернула 20 своїх громадян із самопроголошених республік. Натомість віддала 14 осіб, які знають, як тримати зброю в руках та мають спецпідготовку.
Віталій Чигорян - 30-річний бойовик з Горлівки. Його затримали влітку минулого року. Штаб ООС повідомив, що Чигорян у складі ДРГ атакував позиції українських військових. В бою бойовик отримав осколкові поранення. Його ногу врятували наші лікарі, яких він одразу після обміну оббрехав.
Його спільник, теж бойовик ДНР, 57-річний Олег Васін з позивним "Комбат", був затриманий у жовтні 2018 року за роззброєння українських військових на Донеччині в квітні 2014 року та фактичну передачу їх до лап терористів. Український суд призначив бойовику 5 років тюрми.
Січень 2017 року. Служба безпеки України попереджає замах на вбивство народного депутата від "Народного фронту" Антона Геращенка. Сам він лише рік потому називає імена підозрюваних - Святослав Жиренко та Дмитро Якоб. Останній уродженець Криму у списках на обмін. До цього чекав на вирок суду у Лук'янівському СІЗО.
Найвідоміший серед бойовиків, яких обміняли, Леонід Харитонов - громадянин РФ. Його затримали у жовтні минулого року. Контррозвідники виявили, що він готував масштабний теракт в Черкаській області на аваібазі. Харитонов робив вибухівку, яка значно небезпечніша від тротилу. Терорист нашпиговував пластидом цигарки і регулярно проводив випробування. Від учора він на волі.
Ще один відомий диверсант, якого віддали 16 квітня на обмін - Олексій Лазаренко. Глядач може згадати його, як слюсаря Запорізького авіаремонтного заводу, затриманого влітку 2019 року. Тоді чоловік зізнавався, що його завербували в анексованому Росією Криму, і щиро каявся. Він отримував завдання від кадрових офіцерів РФ зливати відомості щодо літаків Збройних сил України. Лазаренко, ймовірно, міг бути причетний до катастрофи Су-27 на Вінниччині. Літак проходив ремонт на заводі, де працював зрадник. У серпні 2019 року його авіаслюсаря засудили до дев'яти років в'язниці.
Белыми нитками шито что в т.ч. "обменом" идёт простое освобождение от ответственности террористов.
Если уточнить - то это - содействие терроризму.
Зе-гнида и сопли урода работают на врага - вредят везде.
Пиарятся на ФСБ-ном генерале?
Та о нём уже давно было известно - поэтому он не представлял ценности кацапам. Для понтов организовали показуху для зебилов и уже зе-гнида рассказывает про "обмен".
Кто может назвать - есть ли хотя бы что-то, что не сделано во вред Украине?
В Расии полно арбайтеров, которые за пьяные драки сидят!