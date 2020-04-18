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 Політика України
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Все про:Зеленський (5090) полонені (816)

 На наступному етапі обміну ми б хотіли повернути людей, які перебувають в окупованому Криму та РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що на наступному етапі звільнення утримуваних осіб Україна хотіла б повернути своїх громадян, які перебувають на території тимчасово окупованого Криму і в Російській Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Наступний крок - ми хочемо обміняти тих людей, які перебувають або в Криму, або на території Російської Федерації. Це трохи складніше. Тому що паралельно коронавірус, у всьому світі коронавірус. А ми розуміємо, що життя на коронавірусі не закінчується. І є ще економіка, і є ще війна, на жаль, поки що війна на Донбасі", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо "Слуга народу" - це корабель, то у Верховній Раді дуже багато акул, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189937
 
 
 Топ коментарі
 
Влада и из обменов устроила БАЛАГАН
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Обміни потрібно припинити, це вже галімий цирк! Ми звільняємо від кримінальної відповідальності терористів а вони відмовляються йти на обмін і їх не закривають знову в СІЗО по новим обставинам їх злочинів! А отримання від терористів всього лише двох військових з 20 заручників, це взагалі якесь лайно! Поки не повернуті військові полонені про яких ментів та цивільних може йти мова? Останній обмін показав що влада не вміє вести переговори з путіним, не вміє досягати на цих переговорах потрібних результатів, тому обміни потрібно припинити, тим більше що вони не відповідають Конституції України!
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Мне бы тоже хотелось когда то, и позже даже что бы мама моя родилась недалеко от города Сан-Диего, океана там много, и берега песчаные.
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Обміни потрібно припинити, це вже галімий цирк! Ми звільняємо від кримінальної відповідальності терористів а вони відмовляються йти на обмін і їх не закривають знову в СІЗО по новим обставинам їх злочинів! А отримання від терористів всього лише двох військових з 20 заручників, це взагалі якесь лайно! Поки не повернуті військові полонені про яких ментів та цивільних може йти мова? Останній обмін показав що влада не вміє вести переговори з путіним, не вміє досягати на цих переговорах потрібних результатів, тому обміни потрібно припинити, тим більше що вони не відповідають Конституції України!
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Так було за порошенка так стало і за Зеленського!
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И сколько обменяли при Порошенко, фантазёр, а может - фейкомётчик?
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при порохе не меняли по простой причине!!пороха трудно было нае ...ть с такими обменами на какие идёт бубочка (ради рейтинга)пороху нужен был равноценный обмен!!а никак не обмен таксистов на убийц(украинцев) На следующем этапе обмена, мы бы хотели вернуть людей, которые находятся в оккупированном Крыму и РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7656 На следующем этапе обмена, мы бы хотели вернуть людей, которые находятся в оккупированном Крыму и РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8884
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Ради какого рейтинга? Каким образом помилование террористов укрепляет рейтинг?
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а почему тогда не их меняют а разных сомнительных персонажей . таксистов и любопытных идиотов ?
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наверное у зебилов лучше спросить...наверное переговорщики такие, или от бога или от хубла, не соглашается луганда отдавать, теперь не Украина свои главные требования выставляет
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Это ты мне про животное? Тогда про IQ не буду говорить, т.к. бесполезно...
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Это тебе вместо ответа:
Aleksandr Cubik
при порохе не меняли по простой причине!!пороха трудно было нае ...ть с такими обменами на какие идёт бубочка (ради рейтинга)пороху нужен был равноценный обмен!!а никак не обмен таксистов на убийц(украинцев)
18.04.2020 01:21 Ответить Больше не нравится 14

REM: Не подскажешь, Alexander Jakovenko, - почему вы, кацапы, не можете удержаться, чтобы не назвать беларуса бульбой, ведь вы все палитесь на этом?
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Тогда выходит, что я - гражданин Украины, если знаю об обменах при Порошенко, а ты не знаешь и сравниваешь обмены как Игорёк.
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Порохоботом, из-за твоего IQ, я тебя не назову, т.к. сам - порохобот.
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Когда ошибаются, то удаляют свои комментарии...
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Игорек и фантазер и фейкометчик . а еще большой поклонник Толыка Грыценка и его стратегического таланта На следующем этапе обмена, мы бы хотели вернуть людей, которые находятся в оккупированном Крыму и РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 837
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Було. Є у вілкритих джерелах. Але тоді Пороха треба було обгидити,тому і не горлали зі всіх електроприладів.
Навіть мінстець саботував.
До тогож при Пороху звідти не поверталися,аба відбували термін.
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При Порохе обменяли более 3.000,а при зечмо около сотни.
Если это "так-же".....
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В этом и суть этих «обменов». В Украине нет проукраинских политиков
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Военных всех вернули ? Я видно что то пропустил !!! Мне вот интересно кто єти списки составлял -- наверное сивоха дебил обосанный . потому что нормальный человек послал бы кацапов нахрен с таким обменом На следующем этапе обмена, мы бы хотели вернуть людей, которые находятся в оккупированном Крыму и РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3356
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Шото я не поняла - а что с украинскими военнопленными ?

Ирина Геращенко может объяснить - сколько до сих пор не вернулось и ГДЕ они ?
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Наверно надо напомнить журналистам ФИО военнопленных и сколько пропало без вести
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В том то и дело, что это не военопленные, а неизвестно кто, особенно после прошлого раза. Военнопленый дишь 1 солдат, остальные = как и раньше, неизвестные люди.
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значит ли это, шо с лугандона уже всех "таксистов, митрополичих басов, маркёров" повозвращали?
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Ага, тобто воно таки саме було в студії ?
Боїться людей. Це вже відомо. "народний" прє-зє-дєнт, такий "народний".

Скопіюю в іншого форумчанина:
Volodymyr M.
@acidUA
Як повідомляє «UA:Рівне», серед 20 звільнених з полону бойовиків - уродженець Дубенщини з села Панталія Валентин Можаєв
Його затримали, коли той їхав на заробітки у Росію. Чоловік сказав матері, що хоче побачити, чи правда те, що показують в новинах про Донбас і Крим

І решта таких самих.
Перед цим теж тьоток всяких і лівих дядьків наміняв ...
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Боятся они военных забирать, бо расскажут те всему миру по про «гражданский конфликт» и **** нагадят в санкциях - а ЕРМАКА не для того держат
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40-річний Валентин Можаєв з Рівненської області був затриманий 5 липня 2016 року.
Бойовики показали відео, на якому Можаєв розповідає, як його завербували СБУшники та відправили у Луганськ на завдання...

Можаєв є також колишнім правоохоронцем. Мав звання капітана. Спочатку служив у прикордонних військах в Одесі. Звільнився 2008-го, повернувся до Рівненської області та кілька місяців працював у міліції, потім - в охоронній фірмі.
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Хорошая формулировка - Этапы обмена всех на всех...
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Я это как раз и хотел написать,а потом,в последний момент увидел Ваш комментарий!
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Да, всё отношение к чему-то строится на формулировках...
Вот пример создания зрады:
https://www.youtube.com/watch?v=IvUBSF98l0M
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Да, в Крыму татар много. За 1000 лет не обменять.
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Списки Ермак и Сивохо составляли и согласовывались? А Мендель печатала?
КРУТЯТ ОНИ БУБОЧКОЙ, а он доверчивый 😀
На следующем этапе обмена, мы бы хотели вернуть людей, которые находятся в оккупированном Крыму и РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4618
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Может Моника сама себя обменяет? Можно даже безвозмездно отдать. И Мендель, как бонус
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Носіїв того штаму коронавірусу, який заточено винятково на кацапів.
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"...и есть еще война, к сожалению, пока что война на Донбассе".
- Меня одного напрягает эта фраза из уст Зеленского?
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Судя по интервью, он под чем-то сильнодействующим был. Хорошо, что хоть фразу смог закончить
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Барменов, землекопов с подмосковных дач и девок-"плечевых"...
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И шо интересно: те кто в Крыму ещё не сел в тюрьму, как то не спешат вырваться на свободу.
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о чём хрипло пистит!!этот ЗЕлёный соплежуй??всем уже понятно!!нет никакого обмена по факту!!кацапы тупо меняют сепаров проворовавшихся в Украине на таких же сепарюг проворовавшихся в ОРДЛО и немножко всё это бодяжат (заполняя пустоту) таксистами!!это всё на что способны ,,уроды народа"(читай ,,слуги народа")
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Однажды утром Владимир Зеленский вылез из бунгало, где он скрывался от смога и ветеранов неизвестно чего. Вытащив из соломы ридикюль, Вова потащился бриться на песочный берег. Было раннее утро, и вода в озере была гладкая и спокойная, как городские площади Бергамо в карантин, так что он брился, подглядывая на свое отражение, и думал. Вова не любил, когда ему мешали бриться, не любил, когда ему мешали думать.Достал кисточку, открыл бритвочку, намылился и стал бриться, а также подстригать другую ненужную растительность. Вова собирался стать вождем всех обездоленных менеджеров среднего звена, и его образ должен был быть легко узнаваемым.
В это время по берегу озера шел мальчик из местной деревни. Заинтересованный необычной картиной, мальчик подошел поближе и стал смотреть, справляя малую нужду в воду. Круги на воде расстроили Владимира. "Дядь, а чё это вы здесь делаете?", - спросил мальчик. В это время Вова думал о нововм сериале, и внезапный вопрос привел его мысли в полный беспорядок. Голос, нарушивший мысли, был какой-то препротивный, и у Вовы заболело в ухе. К тому же, полагаясь на гладь воды, поколебленной нуждой, Вова не сразу заметил аберраций и постриг растительность не очень ровно. Вид козлиной, колеблющейся растительности напомнил ему о колеблющихся слугах неизвестно какого народа, ренегате Сивохо, и Вова стал думать о МВФ, и как чертовски трудно сделать с ними гешефт, ну хоть что-нибудь с этими всеми кретинами, орущими невпопад и когда не надо.
"Дядь, чё это вы здесь делаете-то?", - раздался опять настырный пискливый голос мальчика. Владимир был занят стрижкой , и никак не мог ничего ответить, думая о том, как слепая ярость восставших бедняков заливала им глаза, и как бы волной разлившаяся черная желчь понуждала их колоть и резать, тянула пырнуть ножом, проткнуть штыком, насадить на саблю, наткнуть на вилу. Размозжить голову. Прибрежным камнем или корягой. Избить и утопить. Придушить.
"Дядь, так чё вы делаете-то?", - в третий раз прогундосил мальчик. Вова не спеша промыл кисточку, прочистил бритвочку, и стал закрывать ридикюль. "Дяа-адь,...", - рука Вовы замерла в воздухе, потом его натруженная кисть слегка покачала бритву - Вова любовался солнечными бликами на отличном опасном лезвии "Нева" . "Прямая линия у меня с народом, бреюсь я, готовлюсь. Через месяц в отставку"", - сказал он, и спрятал бритву в карман. А ведь мог бы и на второй срок пойти. . Вот каким добрым человеком был Владимир Зеленский..
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Ого! А есть такое же, только с кратким содержанием?На следующем этапе обмена, мы бы хотели вернуть людей, которые находятся в оккупированном Крыму и РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3405
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Українська правда .Рекомендую ознайомитись і бубочці також.
Історії полонених які не потрапили в список на обмін
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/17/7248322/
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А зачем им сюда?

Стараниями Зелебобы в Украине скоро будет ничем не лучше, чем в Донбабве.
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Мне кажется что Зеленский не в теме что происходит в стране.
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Не не, пацаны, он в теме и в доле. И за государственную измену сидеть именно он будет, не коломойский
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Этот обмен скорее всего был для галочки, в первую очередь для российской стороны.
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Якщо уважно дивитися на тих, кого обміняли, то виникає переконання, що це не обмін! Просто взяли і розбазарили обмінний фонд!
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Для Украины разбазарили, но для себя они бабла нажили и благодарности в личное дело в рф. Возможно их даже путипапик похвалил. Самое главное, что любой кацапский террорист теперь может получить индульгенцию!!! Это страшный и опасный прецедент!
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Тупой паяц лучше бы военнопленных у кацапов забрал,а не кого попало. Пиарятся с ермаком на чужом горе. Твари.
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Сдаётся мне, Зеля, вся суть этих таоих «обменов» - вернуть рашке их террористов в целости и сохранности. Хохлов на Москве - не меньше 2 миллионов. Выдергивай кого угодно и выдавай за «пленного украинца». Ну люди жрут эту ложь - значит так им и надо. У нации без самоуважения нет будущего.
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мммм.... стесняюсь спросить - а есть ещё где-то.......
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"Досвідчені бойовики та диверсанти. Кого Україна передала на окуповані території"

Україна віддала окупованим територіям 14 людей, всі вони мають цікаву біографію. Це диверсанти, терористи і бойовики, яких упіймали наші військові зі зброєю в руках. Увесь цей контингент професійно навчений і підготовлений для ведення розвідки і бойових дій. На підконтрольну територію передали ж двох військових і решту цивільних, частина яких має сумнівну репутацію.Україна повернула 20 своїх громадян із самопроголошених республік. Натомість віддала 14 осіб, які знають, як тримати зброю в руках та мають спецпідготовку.

Віталій Чигорян - 30-річний бойовик з Горлівки. Його затримали влітку минулого року. Штаб ООС повідомив, що Чигорян у складі ДРГ атакував позиції українських військових. В бою бойовик отримав осколкові поранення. Його ногу врятували наші лікарі, яких він одразу після обміну оббрехав.

Його спільник, теж бойовик ДНР, 57-річний Олег Васін з позивним "Комбат", був затриманий у жовтні 2018 року за роззброєння українських військових на Донеччині в квітні 2014 року та фактичну передачу їх до лап терористів. Український суд призначив бойовику 5 років тюрми.

Січень 2017 року. Служба безпеки України попереджає замах на вбивство народного депутата від "Народного фронту" Антона Геращенка. Сам він лише рік потому називає імена підозрюваних - Святослав Жиренко та Дмитро Якоб. Останній уродженець Криму у списках на обмін. До цього чекав на вирок суду у Лук'янівському СІЗО.

Найвідоміший серед бойовиків, яких обміняли, Леонід Харитонов - громадянин РФ. Його затримали у жовтні минулого року. Контррозвідники виявили, що він готував масштабний теракт в Черкаській області на аваібазі. Харитонов робив вибухівку, яка значно небезпечніша від тротилу. Терорист нашпиговував пластидом цигарки і регулярно проводив випробування. Від учора він на волі.

Ще один відомий диверсант, якого віддали 16 квітня на обмін - Олексій Лазаренко. Глядач може згадати його, як слюсаря Запорізького авіаремонтного заводу, затриманого влітку 2019 року. Тоді чоловік зізнавався, що його завербували в анексованому Росією Криму, і щиро каявся. Він отримував завдання від кадрових офіцерів РФ зливати відомості щодо літаків Збройних сил України. Лазаренко, ймовірно, міг бути причетний до катастрофи Су-27 на Вінниччині. Літак проходив ремонт на заводі, де працював зрадник. У серпні 2019 року його авіаслюсаря засудили до дев'яти років в'язниці.
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А я хочу, чтобы песни звучали. Что б вином наполнялся бокал. Хотелкин ты,наш.
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Мразь зеленаня ему самому не противно акцентировать на обмене пиарится ведь и лохам даже понятно что это не забота о людях а пиар на горе
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Белыми нитками шито что в т.ч. "обменом" идёт простое освобождение от ответственности террористов.
Если уточнить - то это - содействие терроризму.
Зе-гнида и сопли урода работают на врага - вредят везде.

Пиарятся на ФСБ-ном генерале?
Та о нём уже давно было известно - поэтому он не представлял ценности кацапам. Для понтов организовали показуху для зебилов и уже зе-гнида рассказывает про "обмен".

Кто может назвать - есть ли хотя бы что-то, что не сделано во вред Украине?
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ці обмани дуже дорогі. За одного татарина віддати увесь Крим та ще й снабдити його водою...
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Зеленский твоя задача вернуть им дом, а не просто освободить. их дом Донецк, Луганск, Крым
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Зегенерат не розуміє, що суспільство сприймає обміни лише з поверненням наших військових, а не "таксистів, наркоманів, бомжів, собак і котів". Або розуміє і навмисно підігрує куйлу. Ну тоді протягом цього року він буде разом з Чаушеску, бо цей маразм ще 4 роки буде занадто руйнівний для країни
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"мы бы хотели вернуть людей, которые находятся в оккупированном Крыму и РФ, - Зеленский". А чому вони там знаходяться? Живуть, заробітчани, чи полонені? Яких- таких людей? Конкретно. На що міняєш? Воду в крим? Спійманого сбу-фсбшного генерала чи вбивцю- беркутівця, випущенного під особисте забов'язання, по команді портнова
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В цій ЗЕ-ОРДІ ВСІ ПРИДУРКИ ЧИ ЗРАДНИКИ, ЧИ ТО І ІНШЕ РАЗОМ ВЗЯТЕ!? ТИ ЗВІЛЬНЯЙ ВОЇНІВ ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ А НЕ ЗАРОБІТЧАН, ТАКСИСТІВ ... А ТО ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ТЕРОРИСТІВ ВОЇНІВ ЗСУ ТИ, ЗІЦПРЕЗИДЕНТЕ , ЗОВСІМ НЕ ПІКЛУЄШСЯ. ТИ ПІАРИШСЯ НА ФЕЙКОВИХ ОБМІНАХ З ТЕРОРИСТАМИ КОГО ТОБІ ВСУНУТЬ, А УКРАЇНА ВІДДАЄ ТЕРОРИСТАМ ТЕРОРИСТІВ. ТИ РОБИШ ЗЛОЧИН ПРОТИ УКРАЇНИ. З ТЕРОРИСТАМИ НЕ ДОМОВЛЯЮТЬСЯ ЇХ ЗНЕШКОДЖУЮТЬ.
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Это чтоб не задавали вопрос, а где же обмен "всех на всех", придумали термин "этапы обмена"
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ПАне шут--скільки ви будете брехати про обмін і піаритись. По--пнрше. Де обіцяний вами обмін --всіх на всіх. По-друге. Чому ви забираєте з лугандонії обичних злодіїв,які там сидять ,на терористів і вбивць наших громадян ,які сидять в нас. ДЕ звільнення всіх наших військових,волонтерів, а не лугандонського бидла і вати. ? Де звільнення наших кримчан?. Де звільнення наших партизан, розвідників? Президент --великий БРЕХУН,
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Да нет вопросов!
В Расии полно арбайтеров, которые за пьяные драки сидят!
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