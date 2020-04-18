 На наступному етапі обміну ми б хотіли повернути людей, які перебувають в окупованому Криму та РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Наступний крок - ми хочемо обміняти тих людей, які перебувають або в Криму, або на території Російської Федерації. Це трохи складніше. Тому що паралельно коронавірус, у всьому світі коронавірус. А ми розуміємо, що життя на коронавірусі не закінчується. І є ще економіка, і є ще війна, на жаль, поки що війна на Донбасі", - сказав він.

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