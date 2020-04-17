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 Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Львові горів центр реабілітації учасників АТО "Фенікс". Рятувальники припускають, що причиною пожежі став підпал.

Про це повідомив у Telegram мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговорив із керівником ДСНС у Львівській області Юрієм Кагітіном. Схоже, що Центр реабілітації учасників АТО "Фенікс" на вул. Кульпарківській підпалили. Зараз на місці працюють правоохоронці", - написав Садовий.

Кошти для ліквідації наслідків пожежі можуть виділити з обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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"Львів також готовий долучитися фінансово, щоб якомога швидше приміщення повернулося в робочий стан", - додав Садовий.

Фото і відео з місця пожежі опублікував у Фейсбуці депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий 01
Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий 02
Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий 03
Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий 04
Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий 05
Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий 06
Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий 07

Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189898
 
 
 Топ коментарі
 
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Рыгосрань уже и во Львове чувствует себя вольготно....
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При этом не стоит забывать - кого забирали тогда и кого сейчас. Но хорошо хоть кто-то сейчас создает подобные наглядные графики. Это то, что к сожалению не делалось при прошлой власти. Не было нормально подаваемой информации, что делается и зачем.
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именно потому, что ДЕЛАЛОСЬ. А не БАЗАРИЛОСЬ пафосно.
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Увы, надо было не только делать. Именно отсутствие информации дало возможность разгуляться всем этим шабуниным-лещенкам. А у нас народ любит ушами.
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Андрій Засуха. В 2014-му йшли добровольці і волонтери бо армії не було.
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Оскільки Х**ло Порошенка ненавидить, значить він все робив правильно.
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При зеленой власти кацапские диверсии увеличились в разы. Что хотят - то и творят кацапы. Распоясались. Зеленский ведет себя странно. Якобы президент Украины и в тоже время непойми кто. Заигрывает с агрессором, выполняет его требования, странный тип. Вот Америка ведет сейчас абсолютно противоположную политику. Трамп недавно сказал " Я не глобалист, я патриот и националист и призываю другие страны избирать во власть националистов и патриотов, только они принесут вашим странам порядок и достаток. Трамп национализировал ФРС, Трамп прекратил финансировать ВОЗ за их лживые рекомендаци и статистику. А у нас что? Что-то непонятное, зеленое и слизкое.Украина отстает от Америки в политическом смысле.Зеле до Трампа как до Киева рачки.
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А хто головні ініціатори цих, диверсій? Невже не ті ж самі, хто пресує свідомих українців, Софію Федину, Марусю Звіробій, Тетяну Чорновол, Володимира Вятровича... А в Києві досі нема чим дихати. Вітер несе дим з Чорнобильських пожеж. А в додачу, сьогодні вранці повідомили, що хтось підпалив ще й Голосіївський парк. Дехто вже рвонув з Києва в Мукачево. Карпати затримають сморід пожеж.
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По 1000 чєл на болотах москви з короною- от це сиволічно!
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не может быть! это не о нашей Украине))
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довбаний кацапський рот, підводить нас, толерастія
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Рыгосрань уже и во Львове чувствует себя вольготно....
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Не вольготно а підпільно...При найменшій можливості будемо їх х*ярити.
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Нє...то клятих Порох...і ваабсчє,рошен,свинарчук,абирвалг!...
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конечно довольны, они этого и хотели!
после всего пиз...еца, который сейчас происходит в стране, уровень поддержки слуг урода 40% и вы еще задаете этот вопрос?
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уже нет сил говорить об этом...
нужно просто давить, по другому дела не будет...
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Это центр реабилитации? Конечно, это лучше, чем ничего. Но все-таки центр реабилитации должен бы выглядеть немного лучше. Это как минимум.
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Судя по фото выскажу свои предположения.Тушила одна пожарка,причём неспешно..Всё происходило на территории обласной ликарни.Здание деревянное,восстановление обойдётся дороже нового.Мне кажется ,его надо передать на баланс Министерства обороны,которое должно реабилитировать своих бывших воинов.Построить корпус можно за месяц по методу Китая при строительстве госпиталя в Ухане.Кстати о стройке казарм на полигоне Широкий Лан.Можно сравнить стройку в Ухане и стройку на Широком Лане.Выводы предлагаю делать всем желающим
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Поджигателя - на палю, надеюсь эту мразь найдут и накажут.
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Этот центр реабилитации позор садового, теперь садовой может себя реабилитировать, ну а вообще, что то много разных диверсий москали себе позволяют во львове.
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почерк рыгозебилов. психически здоровому гражданину Украины незачем сжигать реабилитационный центр
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зараз у Львів емігрувало до..уя "донецьких".. тисячі..

періодично це проявляється...
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Садовий,друг Фрідмана(Альфа -банк,росія) і Чуркіних(власників збанкрутованого ЛАЗУ, так,родичів ТОГО САМОГО ЧУРКІНА) виділив волонтерам ще досить непогане приміщення..

Є у Львові приміщення куди гірші....
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Кацапська агентура активізувалася, розуміють що зверху е підтримка.
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ну а что еще ждать? СБУ полностью обезглавлено, всем силовым блоком рулят в лучшем случае клоуны, в худшем - явные сторонники беглого Вити кровавого. Ну а министр МВД занял позицию над схваткой, наблюдая кто в итоге выживет. А там он уже или договорится, или все под себя подомнет. Компас сломан, руля нет, страна дрейфует во тьме
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