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 Технології
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Все про:випробування (198) танк (293) Укроборонпром (619)

 Модернізований танк Т-72 успішно пройшов підводні випробування, - Укроборонпром. ВIДЕО

Київський бронетанковий завод спільно з фахівцями Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки провели черговий етап випробування модернізованого зразка танка Т-72 – підводного водіння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

"Модернізований зразок танка занурили у водойму на глибину 5 метрів, де він успішно подолав 10-метрову дистанцію. Таким чином випробовували основні тактико-технічні характеристики танка під час водіння на глибині", - говориться в повідомленні.

Раніше на полігоні "Десна" у Чернігівській області випробували ходові характеристики танка. Модернізований Т-72 має збільшену масу, на ньому встановлено більш потужний двигун, замінено елементи ходової частини та додана система відеопаркування для спрощення маневрування бойової машини. Ці технічні характеристики випробовувалися під час водіння на грунтовій та бетонній дорозі, та на пересіченій місцевості. Усі програми випробувань виконані успішно.

Випробування тривають, наступним етапом планується виконання стрільб з закритої зенітної установки та керованою ракетою, з метою оцінки ефективності озброєння модернізованого зразка.

На Т-72 для використання цієї високоточної зброї встановлений прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами і нічний приціл з можливістю ведення вогню керованою ракетою. Також танк оснащений комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутниковою навігаційною системи, що дозволить більш ефективно застосовувати озброєння машини під час ведення бойових дій.

Для покращення захисту в ході бою, вдосконалено комплекс динамічного захисту та оновлена система протипожежного обладнання.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189896
 
   
 Топ коментарі
 
А що, через кожну "калюжу" переправу наводить?
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Це ж танк... Їх, такі, почали робить ще в Другу світову, німці, однак, значних успіхів не досягли... (Правда, використали напрацювання для створення "шнорхеля" - пристрою для роботи дизеля підводного човна в підводному положенні). У 50-ті розробки продовжились, як в СРСР, так і в країнах НАТО. Танки ж, на той час, з врахуванням протистояння радіації, навчились робить герметичними...
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это значит не зависить от наличия мостов или средств переправы хотябы на небольших речках
что для усреднённого европейского ландшафта очень даже актуально.
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нащо це? це що підводний човен?
може ще танк літати навчити.
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А що, через кожну "калюжу" переправу наводить?
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я люблю танки але не розбираюсь тому і спитав.
а на дні не застрягне у мулі?
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Це ж танк... Їх, такі, почали робить ще в Другу світову, німці, однак, значних успіхів не досягли... (Правда, використали напрацювання для створення "шнорхеля" - пристрою для роботи дизеля підводного човна в підводному положенні). У 50-ті розробки продовжились, як в СРСР, так і в країнах НАТО. Танки ж, на той час, з врахуванням протистояння радіації, навчились робить герметичними...
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шнорхель німці потім на підводних човнах застосовували, щоби дизелі працювали.
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а -да! слухав телевізор не уважно прочитав, пробачте. Від цієї гарі та постійної накачки по вірусу трохи свідомість забивається.
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та що ? - ліси в Чорнобильскій зоні горять та на Київ та передмістя несе вітер оцю гар та аж вчора люди писали аж на Черкащину добиває.
Я такої воні ніколи не чув. Собака заходить в хату з вулиці наче смаляний вовк.
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Дак чьочьоткінд казав що він потушив, ще післявчора????
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Ну вони гасять, - питань немає. Подяка їм
Але питання не в гасінні, а щоби не допускати оцієї біди.
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А, ясно... Мені за учорашню пилову бурю та "гарь" деякі "кияни" з самого ранку очі видирать пробують, доводячи, що "гарь" була з Чорнобиля... Один навіть карту метеорологічну став пхать (правда, здогадуюсь, що він у ній тямить, як свиня - в апельсинах - вітер до учора дув на Київ з боку Житомирщини, де горять торфовища. Та, до того ж, Голосіївський ліс горів. А Чорнобильська "гарь" , по тій карті, могла пройти над Київським волосховищем і у смузі кордону Чернігівщини і Київщини). Який зараз у вас вітер - не знаю. На Чернігівщині, як і вчора, не змінився - північно-західний... Вчора, в другій половині дня, була жовто-сіра імла, як у Середній Азії, під час пилової бурі, а сьогодні, весь день - сонце, синє небо...
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это значит не зависить от наличия мостов или средств переправы хотябы на небольших речках
что для усреднённого европейского ландшафта очень даже актуально.
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только в металлом эту рухлядь (больше пользы будет)!
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а если двигатель заглохнет, труба танку
на Т64 устанавливают трубу на отвод выхлопных газов, Т64 можно под водой заглушить и снова завести
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Ваще... 50 лет пошло. Зебилы, вы не идиоты. Вы - полый тунец
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Та какой нахрен модернезированный танк. Для путина стараетесь? А ведь стараются. На фронте пятеро погибших героев Украины - зато паспорт в смартфоне для 73% и война в мосху головногавна закончена.
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Прикол с Т-72 сделали подводную лодку)))
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Когда наши танки войдут в Севастополь с моря немногочисленные туристы на Графской пристани ахринеют.
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