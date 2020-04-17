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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
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Все про:карантин (3046) Рудик (15) COVID-19 (3924) коронавірус (2661) Куршевель (1) одужання (15)

 "Хай їм ікнеться", - нардеп Рудик, який одужав від COVID-19, передав побажання колегам, які заразили його. ВIДЕО

Позафракційний народний депутат Сергій Рудик видужав після коронавірусної хвороби. Він вважає, що заразився від когось із колег, які відпочивали у французькому Куршевелі.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Результат сьогоднішнього КТ показує, ... що все у мене нормально. Перед тим було два негативні тести, зроблених методом ПЛР, і я з упевненістю можу сказати, що я цю недугу подолав", - сказав Рудик.

Він вважає, що швидше за все заразився від своїх "куршевельських колег", які брали участь у двох позачергових пленарних засіданнях Ради 17 березня.

"Всім, хто робив усе можливе і неможливе, щоб побільше людей захворіли через свій непрофесіоналізм, невігластво, небажання допомагати іншим - хай ікнеться", - додав Рудик.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Рудик із діагнозом коронавірус COVID-19 був госпіталізований 25 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189870
 
 
 Топ коментарі
 
Все вы там подохните никто сожалеть не будет
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Мабуть тому, що вже не буде кому їх жалкувати "Пусть им икнется", - выздоровевший от COVID-19 нардеп Рудык передал пожелание заразившим его коллегам - Цензор.НЕТ 6152
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обоссут))я и щас соседу на забор наклеку наклеил зе команда бегал рассказывал какой зе крутой борец с корупцией...а порох гнида ворует на крови...щас **** сам ноет что херово жить стало
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Скоро все так будем икать, что мало не покажется...
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Похож на заместителя директора Уолтера Скиннера. "Пусть им икнется", - выздоровевший от COVID-19 нардеп Рудык передал пожелание заразившим его коллегам - Цензор.НЕТ 8615
Истина где-то рядом.
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пусть им икнётся ... что меня с собой не взяли
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ты что несешь, Рудык ?
твой корефан нардеп Шахов заразился конавирусом в шахте,

когда запрплату шахтерам за полгода выбивал "Пусть им икнется", - выздоровевший от COVID-19 нардеп Рудык передал пожелание заразившим его коллегам - Цензор.НЕТ 2416
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Не кажи гоп! Повторное заражение не?
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и опять от корефана Шахова, известного пи.. популиста "Пусть им икнется", - выздоровевший от COVID-19 нардеп Рудык передал пожелание заразившим его коллегам - Цензор.НЕТ 1813
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популист это понты, а так обыкновенный коррупционер...
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Конспірологів, стільки розвелося...
Але ж ідейних там мало. Більше ряжених. Пишуть одне, а потім купаються у хлорці...
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...С 28 апреля 2020 года украинцам придется предоставлять документы (паспорт, водительские права) при проведении денежных переводов без открытия счета (карточного или любого другого) более чем на 5 тысяч гривен. Сейчас это правило действует для операций свыше 15 тыс. грн, а черед полторы недели планку опустят втрое.Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/373847-bez_pasporta_razreshat_perevoditj_ne_bolee_5_tysjach._kak_menjajutsja_pravila_platehej_v_ukraine_s_28_aprelja
...
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Який шляхетний пан! Вибачає всім перед Пасхою. Каже, щоб їм всім гикнулось на щастя "Пусть им икнется", - выздоровевший от COVID-19 нардеп Рудык передал пожелание заразившим его коллегам - Цензор.НЕТ 5123
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У него разве еще нет наградного пистолета?
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Так надо было прямо сказать. С указанием фамилий и фракций! Шахов например не боится прямо говорить. Болезни нет! Все выдумки чиновников! И он не болел, а тестировал систему здравоохранения! Принимая таблетки и уколы с риском для жизни!
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Товарисч Рудык, а как там делы у ваших парашинских друзьяк с которыми вы в Куршевеле совместно отдыхали?
Было слыхать, что и путлеровские депутоиды одтедова прибывшие тоже приболели. Никому там не надо некролог написать?
Оно конечно понятно - границы и кордоны то для народа, а мафия едина. Но все же.
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ну фсё. покрасит завтра себе йайца во все цвета радуги и послезавтра с утра, понесётся опять с любовью по своих старых приятелях,- семинаристах, монахах, митрополичьих басах, попцах их освячевать. шоб потом перед кивой ими красоваться )
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