 "Хай їм ікнеться", - нардеп Рудик, який одужав від COVID-19, передав побажання колегам, які заразили його. ВIДЕО

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Результат сьогоднішнього КТ показує, ... що все у мене нормально. Перед тим було два негативні тести, зроблених методом ПЛР, і я з упевненістю можу сказати, що я цю недугу подолав", - сказав Рудик.
Він вважає, що швидше за все заразився від своїх "куршевельських колег", які брали участь у двох позачергових пленарних засіданнях Ради 17 березня.
"Всім, хто робив усе можливе і неможливе, щоб побільше людей захворіли через свій непрофесіоналізм, невігластво, небажання допомагати іншим - хай ікнеться", - додав Рудик.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Рудик із діагнозом коронавірус COVID-19 був госпіталізований 25 березня.
пи..популиста Шахова
Истина где-то рядом.
твой корефан нардеп Шахов заразился конавирусом в шахте,
когда запрплату шахтерам за полгода выбивал
пи..популиста
Але ж ідейних там мало. Більше ряжених. Пишуть одне, а потім купаються у хлорці...
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Было слыхать, что и путлеровские депутоиды одтедова прибывшие тоже приболели. Никому там не надо некролог написать?
Оно конечно понятно - границы и кордоны то для народа, а мафия едина. Но все же.