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 Події, Київські новини
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 Луцькі медики записали антикоронавірусний танцювальний кліп: "Після завершення епідемії COVID -19 очікується повнометражне відео за участю 19-DIVOC". ВIДЕО

Співробітники Луцького центру первинної медичної допомоги записали танцювальний антикоронавірусний кліп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис кліпу опублікували в соцмережах.

"AntiCorona Dans! Через карантинні заходи кількість медиків у кадрі обмежена. По завершенню карантину пов'язаного з COVID-19 очікується повнометражне відео за участю 19-DIVOC", - написали автори кліпу під відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Луцьку семеро заражених коронавірусом медиків одужали

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189860
 
   
 Топ коментарі
 
Супер! А десь плаче Зе, бо його гра на роялі тепер не така цікава😊
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Жду этап когда уже магнитики с брелками пойдут. так весело иногда устроить истерию на пустом месте.
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Истерия не на пустом месте, но и умирать не надо

"Печенегов победили и половцев перемогли.... !"

это Путин о нас украинцах-русинах сказал,
и от коронавируса отобьемся

мы еще пошумим на Майданах !!!!!
Слава Україні !!!
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Покажите мне в италии и америке тысячи могил умерших от короновируса. Почему не созданы никакие сообщество по моральной помощи тем кто болеет, от тех у кого умерли радные и т.д.? Вообщем вся жизнь театр одним словом)))
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Их там нет тех могил. красиво лоханули весь мир ))) грядёт масштабная национализация развитыми странами, Ляшко просит одеть маски
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Будут .начнутся с Харькова.приходите 31 апреля в Сабурову дачу
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да , там истинные ценители таланта соберутся
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А почему не 91 дивок? Чем больше дивок тем лучше.
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Точно дівки, а не жінки? Довідки від гінеколога будуть?
Бо кого-кого а студенток-медиків я добре знаю.
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Супер! А десь плаче Зе, бо його гра на роялі тепер не така цікава😊
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молодцы! Не падают духом! Хоть и ситуация тяжелая... Оптимисты!
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У Гашека есть персонаж солдат Швейк, который бухает в кабаке под названием "Келых". Кацапы в переводе название перекрутили на свой свинокозлячий - "У чаши". Я к слову Паска и Куличъ. Мат сплошной - остальное для связки. Пишу на таком же, извините. Клава кацапско/пиндосовская.
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Українські медики вдалися до традиційних народних методів боротьби з епідемією - почали танцювати проти коронавірусу.
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а в кінці! - не вистачає пару возиків з померлими, які , раптом, встають і починають танцювати під запальну музику.
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А кто-то распинался, что они с ног валятся... штукатурка сыпется на голову... комбезов не хватает...
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Молодцы! Спасибо за позитив!
Дай Бог им здоровья и сил! Луцькі медики записали антикоронавірусний танцювальний кліп: "Після завершення епідемії COVID -19 очікується повнометражне відео за участю 19-DIVOC" - Цензор.НЕТ 9517
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Даже в таком позитиве на ветке нашлись те, кому бы только нагадить.
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Пи@дец! Надеюсь они лечат лучше, чем танцуют!
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Палата намбе 6... Поїхали дівчата, перенапружилися...
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Если такие смешные, то в цирк надо идти работать. Дебилы бл...
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непоняв... Луцькі медики записали антикоронавірусний танцювальний кліп: "Після завершення епідемії COVID -19 очікується повнометражне відео за участю 19-DIVOC" - Цензор.НЕТ 9640 значит в ВР клоуны заседать могут, а смешным только в цирк?!
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В исполнении паталогоанатомов в морге было бы еще веселее.
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всех в 6ю палату там где на одного наполеона три гитлера
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Мабуть с поставками спирта в лiкарнi все добре куме
-З чого це ви взяли куме?
-Бач як гарцують Луцькі медики записали антикоронавірусний танцювальний кліп: "Після завершення епідемії COVID -19 очікується повнометражне відео за участю 19-DIVOC" - Цензор.НЕТ 3954
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