 Луцькі медики записали антикоронавірусний танцювальний кліп: "Після завершення епідемії COVID -19 очікується повнометражне відео за участю 19-DIVOC". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис кліпу опублікували в соцмережах.
"AntiCorona Dans! Через карантинні заходи кількість медиків у кадрі обмежена. По завершенню карантину пов'язаного з COVID-19 очікується повнометражне відео за участю 19-DIVOC", - написали автори кліпу під відео.
"Печенегов победили и половцев перемогли.... !"
это Путин о нас украинцах-русинах сказал,
и от коронавируса отобьемся
мы еще пошумим на Майданах !!!!!
Слава Україні !!!
Бо кого-кого а студенток-медиків я добре знаю.
Дай Бог им здоровья и сил!
-З чого це ви взяли куме?
-Бач як гарцують