 Луцькі медики записали антикоронавірусний танцювальний кліп: "Після завершення епідемії COVID -19 очікується повнометражне відео за участю 19-DIVOC". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис кліпу опублікували в соцмережах.

"AntiCorona Dans! Через карантинні заходи кількість медиків у кадрі обмежена. По завершенню карантину пов'язаного з COVID-19 очікується повнометражне відео за участю 19-DIVOC", - написали автори кліпу під відео.

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