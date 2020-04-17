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Все про:рейдерство (211) ОГКХ (10)

 "Вони намагаються захопити приміщення, оскільки компанія займається стратегічними справами", - перший заступник голови "ОГХК" Девіс про рейдерське захоплення. ВIДЕО

Перший заступник голови "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" Пітер Девіс розповів про рейдерське захоплення на підприємстві сьогодні вранці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, він сьогодні вранці прийшов на роботу, а його водій заявив, що його ключ не підходить до офісу компанії.

"Це було на початку 11 сьогодні вранці. Тут же піднімаються людей із 10, 9 з них досі працюють тут. Одного звільнили недавно, в кінці березня цього року. Він був у цій же групі, він колишній перший заступник, його звільнили 30 березня і поставили мене 31 березня", - розповів перший заступник голови.

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За словами Девіса, він був шокований його бачити, тому що він не повинен мати допуск до цього приміщення.

"Вони мабуть не очікували, що я буду перебувати тут у цей же час. Вони відкривають двері своїм ключем, мабуть, вони поміняли цей замок заздалегідь. Мій ключ підходив до вчора, а сьогодні вже не підходить. Це вже доказ, що вони намагаються захопити приміщення, оскільки компанія займається стратегічними справами", - розповів він.

Девіс повідомив, що вони показували постанову суду.

"Вони не згодні з тим, що я керую компанією і вважають, що я не легітимний. І що вони повинні знову керувати", - зазначив він.

Девіс зазначив, що всі вони вже покинули приміщення.

"Ми будемо вживати всіх заходів, щоб усунути таких людей. Міняємо замки. Більше таких людей ми не бажаємо бачити в цій компанії", - підсумував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189842
 
 
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Детям Авраама мало, мало того что Беня Коломойский обанкротил Приватбанк, надо у дурных малоросов-Хохлов забрать ещё и землю со стратегическими объектами. Дураков никак не жалко.
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Ера зубожіння закінчилась,настала ера анархії. Кради та грабуй, поки блазень в фейсбукі і на екрані казки розповідає.
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Страна скоро начнет трещать по швам от зеленого беспредела.
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Девис, звони инвестиционной няне. Только имей в виду, если она будет кучеревая, то не пускай!
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*****, ну що ж це в країні робиться, навіть звільнити з роботи щоб закон не порушити не можуть?
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Розкрию велику "таємницю" - у цій справі немає "гарних хлопців". Один любий друзь Порошенка пан Мартиненко намагається повернути собі апетитний актив, вкрадений у нього іншим любим друзєм Порошенка - паном Медведчуком, що злигався у цій справі з партнером Порошенка паном Ахмєтовим. А поліція складу злочину не знайде, бо Мартиненко ще й любий друзь пана Авакова.
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Значит надо просто поменять замок в понравившемся помещении какой то перспективной Фирме и Все. Где Власть и ее Свой прокурор в Доску и Верховная Рада с Законами Рейдерскими , а не наоборот.
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Сегодняшним собственникам нужно пользоваться просты правилом,сделавшим Америку свободной:
"Господь Бог создал людей, президент Линкольн дал им свободу, а полковник Кольт сделал их равными"
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