 "Вони намагаються захопити приміщення, оскільки компанія займається стратегічними справами", - перший заступник голови "ОГХК" Девіс про рейдерське захоплення. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, він сьогодні вранці прийшов на роботу, а його водій заявив, що його ключ не підходить до офісу компанії.

"Це було на початку 11 сьогодні вранці. Тут же піднімаються людей із 10, 9 з них досі працюють тут. Одного звільнили недавно, в кінці березня цього року. Він був у цій же групі, він колишній перший заступник, його звільнили 30 березня і поставили мене 31 березня", - розповів перший заступник голови.

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За словами Девіса, він був шокований його бачити, тому що він не повинен мати допуск до цього приміщення.

"Вони мабуть не очікували, що я буду перебувати тут у цей же час. Вони відкривають двері своїм ключем, мабуть, вони поміняли цей замок заздалегідь. Мій ключ підходив до вчора, а сьогодні вже не підходить. Це вже доказ, що вони намагаються захопити приміщення, оскільки компанія займається стратегічними справами", - розповів він.

Девіс повідомив, що вони показували постанову суду.

"Вони не згодні з тим, що я керую компанією і вважають, що я не легітимний. І що вони повинні знову керувати", - зазначив він.

Девіс зазначив, що всі вони вже покинули приміщення.

"Ми будемо вживати всіх заходів, щоб усунути таких людей. Міняємо замки. Більше таких людей ми не бажаємо бачити в цій компанії", - підсумував він.