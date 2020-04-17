 Це жорсткіше, ніж надзвичайний стан, - мер Житомира Сухомлин каже, що приписи головсанлікаря виконати неможливо. ВIДЕО

Про це заявляє мер Житомира Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Житомирі ввели заборону на відвідування храмів на Великдень

За його словами, відповідну постанову про додаткове посилення карантинних та обмежувальних заходів в області він отримав вранці в п'ятницю. Сухомлин зазначив, що розуміє серйозність ситуації, що склалася, але наголошує, що "такі заходи не передбачені навіть у період надзвичайного стану".

"Я не розумію абсолютно, як забезпечити місто, в якому проживає 270 тисяч ... продуктами харчування на 10 днів ... Як працюватимуть лікарі, як вони добиратимуться на роботу", - зазначив Сухомлин.

Спроби закрити магазини в інших містах, за його словами, привели до натовпів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан. ФОТОрепортаж

"Я не бачу можливості на території Житомирської об'єднаної громади запровадити такі жорсткі заходи. Це навіть не надзвичайний стан, який має право вводити Верховна Рада, - ці заходи навіть більш жорсткі, ніж надзвичайний стан", - резюмував Сухомлин.

Раніше стало відомо, що 16 квітня головний санітарний лікар Житомирщини Зіновій Парамонов видав постанову про посилення обмежувальних заходів. Він вимагає на 10 днів припинити роботу всіх установ та організацій, зупинити весь транспорт, у тому числі приватний. Продукти Парамонов пропонує доставляти людям додому.