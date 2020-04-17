 Це жорсткіше, ніж надзвичайний стан, - мер Житомира Сухомлин каже, що приписи головсанлікаря виконати неможливо. ВIДЕО

Про це заявляє мер Житомира Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, відповідну постанову про додаткове посилення карантинних та обмежувальних заходів в області він отримав вранці в п'ятницю. Сухомлин зазначив, що розуміє серйозність ситуації, що склалася, але наголошує, що "такі заходи не передбачені навіть у період надзвичайного стану".
"Я не розумію абсолютно, як забезпечити місто, в якому проживає 270 тисяч ... продуктами харчування на 10 днів ... Як працюватимуть лікарі, як вони добиратимуться на роботу", - зазначив Сухомлин.
Спроби закрити магазини в інших містах, за його словами, привели до натовпів.
"Я не бачу можливості на території Житомирської об'єднаної громади запровадити такі жорсткі заходи. Це навіть не надзвичайний стан, який має право вводити Верховна Рада, - ці заходи навіть більш жорсткі, ніж надзвичайний стан", - резюмував Сухомлин.
Раніше стало відомо, що 16 квітня головний санітарний лікар Житомирщини Зіновій Парамонов видав постанову про посилення обмежувальних заходів. Він вимагає на 10 днів припинити роботу всіх установ та організацій, зупинити весь транспорт, у тому числі приватний. Продукти Парамонов пропонує доставляти людям додому.
Но главное, что бы он показал это на своем примере, например закрывшись в мусорном баке без еды, воды, таблеток и тд на 10 суток.
вот позавчера в мелитополе кажись-чего было давку устраивать во вновь открывшемся супермаркете?потому что запасов не было?
я же написал,главврач не прав.и его наверняка поправят,а то и привлекут за превышение полномочий
При ЧП все блокируется, но при этом государство полностью всем обеспечивает, причем бесплатно или полностью компенсирует.
Живу в микрорайоне 70 тыс - ни одного умершего , а на заводе в 2000 человек- ни одного заболевшего!
Скільки можна повторювати?? Наливаєш в пляшку трохи медспирту, випиваєш, потім дихаєш на будь яку поверхню і протираєш одноразовою салфеткою. Салфетку відразу викидаєш у відро з кришкою. Гарантія дезінфекції - 100%
Вирус распространяется воздушно-капельным путем - надо просто перестать дышать.
2. Как раз штрафы по 17 000 за нарушение карантина - это правильно. Только штрафуют не тех.