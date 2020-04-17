 "Силою на аркані мене поведете?": Під час обміну полоненими четверо найманців "ЛНР" відмовилися повертатися на окупований Донбас. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

На відео, зробленому під час обміну, один із чоловіків пояснив, чому відмовляється. Він зазначив, що воював за "ЛНР", проте тепер його помилували, тому він не хоче повертатися на окуповану територію.

Представниця так званої "ЛНР" Ольга Кобцева зазначила, що в заяві чоловік зазначив зовсім інше. За її словами, до цього він висловив бажання бути звільненим у зв'язку з політичними домовленостями в результаті обміну.

Чоловік наголосив, що він хотів звільнитися від відповідальності за участь у війні проти України на боці "ЛНР".

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