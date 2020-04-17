 "Силою на аркані мене поведете?": Під час обміну полоненими четверо найманців "ЛНР" відмовилися повертатися на окупований Донбас. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".
На відео, зробленому під час обміну, один із чоловіків пояснив, чому відмовляється. Він зазначив, що воював за "ЛНР", проте тепер його помилували, тому він не хоче повертатися на окуповану територію.
Представниця так званої "ЛНР" Ольга Кобцева зазначила, що в заяві чоловік зазначив зовсім інше. За її словами, до цього він висловив бажання бути звільненим у зв'язку з політичними домовленостями в результаті обміну.
Чоловік наголосив, що він хотів звільнитися від відповідальності за участь у війні проти України на боці "ЛНР".
Гиви с Захарченко тоже украинцами по паспорту были.
а тебя никто ?
мож ты мысль свою неправильно излагаешь ?
Статья именно о том, каких именно украинцев выменяли этим обменом.
Не военных, а каких-то наркоманов и насильников.
Военные остались в плену.
А краще .......розстріляти ..
Пад...яке раз продало ..
Зараз обміни це чистий піар.
А от тепер цих "відмовників" під нагляд СБУ...
Документ в Facebook опубликовал украинский журналист Андрей Дихтяренко. В тексте говорится, что наименование "город Ворошиловград" будет использоваться наряду с наименованием "город Луганск" при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной. https://www.obozrevatel.com/crime/v-lnr-reshili-pereimenovat-lugansk-kak-nazvali.htm
а не шоу
я ещё пятерых желающих получить квартиру на шару приведу
А шо это за тётя такая деловая???
Это нечто по его словам воевало в ХУЭРЭ . То есть это уже статья "терроризм" Если ( скорее всего ) убивало - это "умышленное осознанное убийство в групповом варианте" То есть "довiчне" просто к бабке не ходить. И тут - РаЗ! Оп-пля! И "я остаюсь...помилование ..бла бла бла.." Это что за ермака - кацапоидную- ********* -падаль - мать??! Зелупеньские скоты, вы что уже что то дотёрли с ФСБ? Новая схема внедрения *********? То есть кацапы с кацапами за нашими спинами дотёрли схемку новую - типа показательное для алкашей ХУЭРЭ помилование что бы типа задумались там и прочая бла бла -***** ( это для нас) . А реально выпускается ***** на нашей территории "типа осознавший и не отсидевший" для дальнейшей агентурной работы за ништяки от кремля, тем более ничего другого на выбор не остаётся. 4 рыла типа предпочли пожизненное вместо - назад **** в родную гОвЕнь. Да?
Супер обмен очередной. Бурные продолжительные аплодисменты! Сколько там ? 20 рыл образно из которых 2 военных . один мент с неизвестной "характеристикой" Остальные - абсолютная криминальная ***** плюс добавили 4 агента кремля ( выпустили тупо) у нас на территории . Внедрять и пробираться уже не нужно. "Мудрая ***** зе!" Спляшем!
А маска на морде лица - вражеская пиндосовская...
Даже если ты воевал против Украины и убивал сотнями украинцев.... то достаточно сначала согласится на обмен, получить "прощение" , а потом отказаться.....
И все.. ты чист перед законом аки агнец божий!!!!
Если ЭТО правда - то пора Плотве , Захару и др уродам быстренько сдатся СБУ, затем обменяться.... И выставлять свою кандидатуру в ВР!!!!
Думаю Зеля и Ко будут не против!