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 Суспільство
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Все про:Донбас (15758) полонені (814) найманці РФ (1057)

 "Силою на аркані мене поведете?": Під час обміну полоненими четверо найманців "ЛНР" відмовилися повертатися на окупований Донбас. ВIДЕО

Під час обміну полоненими четверо з тих, кого мали передати на територію, підконтрольну терористам, відмовилися залишати Україну. Чоловіки мотивували це тим, що вони не хочуть бути тепер причетні до тих, на чиєму боці раніше перебували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

На відео, зробленому під час обміну, один із чоловіків пояснив, чому відмовляється. Він зазначив, що воював за "ЛНР", проте тепер його помилували, тому він не хоче повертатися на окуповану територію.

Представниця так званої "ЛНР" Ольга Кобцева зазначила, що в заяві чоловік зазначив зовсім інше. За її словами, до цього він висловив бажання бути звільненим у зв'язку з політичними домовленостями в результаті обміну.

Чоловік наголосив, що він хотів звільнитися від відповідальності за участь у війні проти України на боці "ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура встановила чотирьох найманців РФ, підозрюваних у вбивстві двох військовослужбовців СБУ в 2018 році

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189796
 
   
 Топ коментарі
 
как то дико получается - валил наших ребят, попался, захотел на обмен, помиловали и как результат - преступник на свободе! это какая-то хрень а не обмен.. не хочет на обмен - пусть идет назад на зону!
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Ну вони мабуть розуміють, що там не буде свободи, а буде подвал... І краще сидіти в тюрмі тут, ніж на подвалі там))
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Ну вони мабуть розуміють, що там не буде свободи, а буде подвал... І краще сидіти в тюрмі тут, ніж на подвалі там))
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Вони розуміють лише що "льохко отдєлалісь". При нагоді вони з ще більшим рвєнієм будуть "відстоювати свої права".
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В якій тюрьмі сидіти? Його помилували! Гуляй Вася і притягнути двічі за одне й те саме не можуть.
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Вони процесуально очістились в Украіні перед обміном...але туди не поіхали..Тепер тільки обнуляти..або.....інший трагічний випадок..ну хлопці с ССО що небудь придумають
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Так по нашему закону их амнистировал . Так что теперь эти ублюдки свободны.
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По клумбам ходить можно, в ЛДНР пристрелят за такое.
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Не, ну тут уже наверное жена, дети, бизнес... куда ж возвращаться.
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как то дико получается - валил наших ребят, попался, захотел на обмен, помиловали и как результат - преступник на свободе! это какая-то хрень а не обмен.. не хочет на обмен - пусть идет назад на зону!
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А ты мразь,думал о тех украинцах которых он домой к семьям возвращает?
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так тебе ж, гнида лугандонская, написали, каких украинцев он возвращает.

Гиви с Захарченко тоже украинцами по паспорту были.
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Это для вафли мокшанской они украинци.а для нас это ******** безродные.Ты мразь про украинцев которых меняют на этих ********* думал?
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тебя не напрягает, шо меня поддерживают 26 человек, которых ну уж никак нельзя назвать кацапами,

а тебя никто ?

мож ты мысль свою неправильно излагаешь ?

Статья именно о том, каких именно украинцев выменяли этим обменом.

Не военных, а каких-то наркоманов и насильников.

Военные остались в плену.
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Это не люди тебе лайкнули,а махровые рашкованские боты с проукраинским закосом.Эти ******** уже всем известные здесь.
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Не хоче ? Тоді загнати знову під шконку ..хай досиджує ..
А краще .......розстріляти .. "Силой на аркане меня поведете?": во время обмена пленными четверо наемников "ЛНР" отказались возвращаться на оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 2157

Пад...яке раз продало ..
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Найогидніше те, що українці за свої податки мають годувати цей непотріб.
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Теперь эти ублюдки которые воевали против Украины будут спокойно жить в украинских городах благодаря Зеленскому
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А ті, хто воював за Україну будуть сидіти в СІЗО.
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от тільки погано шо спмаок є кого украіні віддають..а от кого Украіна ...я ще не бачів
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И вдруг будет гореть трава , деревья в Чернобыле…
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Не вздумайте проявляти гуманізм до цих сєпарів - нехай їдуть у свою помийку.
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Найкраща розвага, коли є час та натхнення
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почему они сюда приехали? только чтобы лично сказать про отказ обмениваться? или... шоу?
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Зараз вже мыняють на 90% всякий непотріб. Ці сиділи в українській в'язниці за те, що воювали проти України. Як вони у в'язницю попали - невідомо, може й самі здалися. Україна перед обміном амністує. Ці отримали амністію та послали лугандонів нах.
Зараз обміни це чистий піар.
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"Жить захочешь - нє так раскарячишься" (с)
А от тепер цих "відмовників" під нагляд СБУ...
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Главарь террористов "лнр" Леонид Пасечник подписал "указ", которым переименовал Луганск в Ворошиловград.
Документ в Facebook опубликовал украинский журналист Андрей Дихтяренко. В тексте говорится, что наименование "город Ворошиловград" будет использоваться наряду с наименованием "город Луганск" при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной. https://www.obozrevatel.com/crime/v-lnr-reshili-pereimenovat-lugansk-kak-nazvali.htm
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Как они эту курву мокнули в дерьмо вместе с с её рашистскими хозяевами....))))
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А це такий хитрий спосіб звільнитися від покарання: спочатку погоджується на обмін, щоб до нього була застосована амністія, а потім відмовляється від обміну, але внаслідок застосування амністії - вже на свободі. Ви це зробили разом, бо ви всі 73% тепер преЗЕденти.
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Конечно силой туда надо выпихнуть! Пусть пожинает свои плоды
"Силой на аркане меня поведете?": во время обмена пленными четверо наемников "ЛНР" отказались возвращаться на оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 4270
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для тупорылой ЛНРовской овцы было прозрением узнать что даже те кто когда то воевал против Украины не горят желанием вернуться в их маленькую угольную Швейцарию "Силой на аркане меня поведете?": во время обмена пленными четверо наемников "ЛНР" отказались возвращаться на оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 180
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таки да, видно было как ЛНРовская овца кипятком писяла от гнева
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не судите,да не судимы будете,возможно чувак искренне раскаялся,прозрел так сказать
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Наши пленные возвращались из России и ОРДЛО преступниками по законам России с конкретными сроками. Российские наёмники возвращаются из Украины с оправдательными решениями украинских судов согласно каких-то договорённостей кого-то с кем-то. Потом в любой момент наши защитники могут быть остановлены Интеполом на основании тех же самых решений российских судов. Террористы же освобождённые в Украине будут встречаемы в странах ЕС, как дорогие гости. Они могут даже рассказать в Италии про украинские застенки и пытки в украинском плену. Это всё достижения договорённостей нашей шмаркли и ермака.
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Слушаешь и смотришь на эту тварюку в розовой куртке и начинаешь глубже понимать фразу «москаляку на гиляку».
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Класс !!! Так поимели , думаете наша сторона не знала об отказе ? Результат обмена 19/15 + позорище перед ОБСЕ и СМИ "Силою на аркані мене поведете?": Під час обміну полоненими четверо найманців "ЛНР" відмовилися повертатися на окупований Донбас - Цензор.НЕТ 3235
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мне казалось, что цель обмена - это вытянуть оттуда наших бойцов,

а не шоу
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Если чувак действительно сменил позицию и раскаялся, то разве это плохо? При этом он подает пример многим другим боевикам.
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Вы ничего не поняли ? или вообще не в теме ? Эта гадасть будет подавать в международный суд, на возмещение морального ущерба. Он согласно недавнего решения украинского суда НЕ ВИНОВЕН. И он будет сидеть здесь в Украине и бороться за свои права. А все воины ВСУ получили конкретные сроки в судах России, и если они сейчас поедут в ЕС их могут остановить там ИНТЕРПОЛ, по наводке России.
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Помилован - это не значит - "НЕ ВИНОВЕН". "Силою на аркані мене поведете?": Під час обміну полоненими четверо найманців "ЛНР" відмовилися повертатися на окупований Донбас - Цензор.НЕТ 1626
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Думаю международном суде им только по губам могут провести, да и ума у таких борцунов за лэнэрэ не хватит подобными вещами заниматься, разве что какая-то рыговская мразь типа Портнова под крыло не возьмет. В общем сомневаюсь, что кто-то из них куда-то, что-то будет подавать, я думаю они сейчас просто рады, что получилось легко соскочить, а не загнивать в тюрьме или в лэдэнэрэ всяких.
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Если бы по решению суда он был невиновен, зачем шел на обмен? Он мог выйти из зданий и пойти куда угодно.
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Не должно быть процессуальной очистки в виде помилования, амнистии.Должен быть приговор суда с реальным сроком, а далее изменения в УК,УПК со статьей касающейся уголовных нарушений в военное и приравненное к ним время- идете по обмену, значит отбывание наказания преостанавливается, не хотите на обмен-назад в камеру и мотать срок дальше
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Мужик-то молодець, для себе все правильно зробив-не дарма в тюрмі час проводив. А ось баба та- як вона розмовляє, совкова ТП.
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Это мурло стоит, сытое, с животиком, явно не голодал, ещё и разговаривает нагло. Не хочет на обмен, посадите его лет на 20 так, это будет справедливо!
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Молодцы, стали на путь исправления. Надо давать Героя Украины.
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Героя не дадут, а вот квартиру и денежную помощь думаю получит.
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пусть дадут мне квартиру на шару.

я ещё пятерых желающих получить квартиру на шару приведу
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Я сам участник ато 28омбр.я не могу их простить но могу сказать может они действительно поняли что натворили.
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Правда? Это тебя после контузии такие мысли стали посещать? Не? Ты может "участник нето 1128омбр "? Если ты не в курсе 28-я это частично "аэропортная" бригада в которой очень нехорошо относятся к алкашам ХУЭРЭ ,включая чистокровную кацапню из за "поребрика". А ты тут что то поёшь про "поняли.." Сомнение вызывает. Психологию говна не выучил .А должен был. К тому же в позапрошлом году я был там "в гостях с подарками" (днепровский бус темно- зеленый с дырками в боку) когда там как раз очередное ЧП "гасили" и настроения относительно кацапни и ********* ХУЭРЭ я точно знаю.. Может тебе приснилось брат лихой ? Тут ещё один клоун есть "элекзендер рем" ( РЭМ - это оно придумало себе погоняло как и службу на войне с "ремингтоном" в руках.. Ковбой такой - "РЭМингтон"...Такой **** "рембик" И тупое ...Ну валенок! Несет ожесточённую ересь, при чем пытается уличить меня во вранье и под это трактует мои слова как ему понравится. Зная про подобных ******** с таким характером - оно там не протянуло бы и недели. Пару раз выбили бы зубы за несносность и *********** бы домой. ******* сцыкун ********* меня так что начал справки наводить. На "нуле" на меня смотрели как на клоуна когда я им рассказывал про "супербойца , знатока всех в мире ТТХ" Никто не видел не слышал не знает. К чему я это тебе царапаю тут : И с тобой не хочу заниматься. Но подозрение что ты ******* - есть. Не сходятся края.. Тут "атошников" от ****** заняться - просто раком до Парижа хер переставишь. И все "рембо" и у всех рыла в фейсбуке. Слегонца тошно,если честно. И вот так походя (внимание) обычный боец ,нормальный , не говно какое нибудь , не упоминает на незнакомую публику названия подразделений а часто и о службе где либо -ТАМ. Это негласный психологический закон. Алкашня выгнанная, - да, случайные - да, бойцы - нет. Выучи..
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А тётка-то - с ма-а-асковским а-акцентом!!!
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Цікавий обмін. поміняли терористів на сепаратистів. тільки двоє військових. да і ті мабуть дали згоду працювати на лугандон. надзвичайна перемога зелі.
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Красавцы! Всех развели! "Силою на аркані мене поведете?": Під час обміну полоненими четверо найманців "ЛНР" відмовилися повертатися на окупований Донбас - Цензор.НЕТ 575

А шо это за тётя такая деловая???
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Какой умный дядя,тебя не помиловали,тебя меняли по договоренности,а теперь осудить за преступление и добавить срок за хитро...опость.ибо из-за тиких умных кого-то из наших ребят не поменяли,значит парни в Украинских тюрьмах слишком вольготно себя чувствуют
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а повині були вже палочку Коха спіймати та кровью харкати..а тільки потім йти на обмін до своіх..лікуватись або подихати
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Я не совсем понимаю тогда условия такого обмена. По пунктам:
Это нечто по его словам воевало в ХУЭРЭ . То есть это уже статья "терроризм" Если ( скорее всего ) убивало - это "умышленное осознанное убийство в групповом варианте" То есть "довiчне" просто к бабке не ходить. И тут - РаЗ! Оп-пля! И "я остаюсь...помилование ..бла бла бла.." Это что за ермака - кацапоидную- ********* -падаль - мать??! Зелупеньские скоты, вы что уже что то дотёрли с ФСБ? Новая схема внедрения *********? То есть кацапы с кацапами за нашими спинами дотёрли схемку новую - типа показательное для алкашей ХУЭРЭ помилование что бы типа задумались там и прочая бла бла -***** ( это для нас) . А реально выпускается ***** на нашей территории "типа осознавший и не отсидевший" для дальнейшей агентурной работы за ништяки от кремля, тем более ничего другого на выбор не остаётся. 4 рыла типа предпочли пожизненное вместо - назад **** в родную гОвЕнь. Да?
Супер обмен очередной. Бурные продолжительные аплодисменты! Сколько там ? 20 рыл образно из которых 2 военных . один мент с неизвестной "характеристикой" Остальные - абсолютная криминальная ***** плюс добавили 4 агента кремля ( выпустили тупо) у нас на территории . Внедрять и пробираться уже не нужно. "Мудрая ***** зе!" Спляшем!
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завтра этот чувак возьмет автомат и будет воевать в тылу Украины за лнр
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Мудак зеленый поотдавал уже всех кого можно было отдать. Теперь уже силой пытается выпихнуть на обмен кого попало... Доменялось.. чмо зеленое...
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От же долбаная манера выкладывать видео кусками. Интересно ж шо було дальше... А там точно була пачка возмущений и призывов к совести ... ))) Видно ж, шо эта курица в реальном **** от такого задвига омениваемых.
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У тётки шок. Ну, как так, не желать возвращения в "русскиймир". Не по понятиям.
А маска на морде лица - вражеская пиндосовская...
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Зеленые твари наделали уже делов за которые будут сидеть скоро в тюрьме!
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вообщето їх за списком лугандонівців затребували...то не хочуть на обмін - хай як хотять...їх офіційну заяву цій кралі почуто...а тепер назад в буцигарню
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Этот хитрожопый колорад получил в украинском суде или "оправдательный приговор", или "закрытие дела", неважно. Теперь, по закону, за одно и то же преступление второй раз не судят.
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Правильно, не надо возвращаться в псевдогосударство прорашистских ублюдков.
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Что ж такое? Чего ж это кормилец так не любит маладую республику?
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А вы поняли ОСНОВНУЮ ИДЕЮ????!!!!
Даже если ты воевал против Украины и убивал сотнями украинцев.... то достаточно сначала согласится на обмен, получить "прощение" , а потом отказаться.....
И все.. ты чист перед законом аки агнец божий!!!!
Если ЭТО правда - то пора Плотве , Захару и др уродам быстренько сдатся СБУ, затем обменяться.... И выставлять свою кандидатуру в ВР!!!!
Думаю Зеля и Ко будут не против!
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Зеля что за ху-ня происходит? Ты что клоун страх потерял? До ростова точно не добежишь.
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Не только у тёток шок ,у меня тоже 😬 Это не обмен пленными ,это обман Украинского общества с подачи Кремля, это возвращение рыгов на позиции 13-го года. Шаг на 6-ть лет назад и опять будет лихорадить всю страну . Только в этот раз всю это мерзость надо сразу ......люстрировать на месте. Иначе через 6-ть лет они опять
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