 "Настоятель відмовляється від контактів", - чиновники підозрюють спалах коронавірусу в Почаївській лаврі, але не можуть її перевірити. ВIДЕО



Про це на засіданні оперативного штабу Тернопільської області розповіла головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук, передає Цензор.НЕТ.

"У нас учора виникла ситуація по Шумському району, яка тісно пов'язана з Почаївською лаврою, оскільки священник, який бере участь у хорі в Почаївській лаврі, є священнослужителем на території Збаразького району, а дружина його працює бухгалтером у Шумській лікарні. Відповідно, контакти пішли як по співробітниках бухгалтерії, так і головний лікар у нас позитивний і багато лікарів. Учора [15 квітня] був 21 позитивний результат, а всього по Шумську 26 позитивних", – сказала вона.

"Коли ми почали проводити епідрозслідування, з'ясувалося, що саме з цим священником і хором у Почаївській лаврі пов'язаний спалах і в Дубенському районі Рівненської області. Там теж багато позитивних. Цей спалах пов'язаний з одним вогнищем – Кременецький район, місто Почаїв і Дубенський район", – розповіла Чайчук.

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За словами санлікаря, настоятель Почаївської лаври відмовляється контактувати. Його помічник обіцяв надати список хору, але не зробив цього.

"Мер Почаєва теж не бере великої участі, говорить, що нікого не знає. Вдалося обстежити двох священників, двох хористів, а решта – контакт дуже великий. Ці священники, які беруть участь у хорі Почаївської лаври, мають парафії в Шумському районі, Кременецькому районі, Збаразькому районі. тобто якщо ми доб'ємося результатів обстеження, буде досить великий спалах", – сказала Чайка.

Вона додала, що в України є також звернення консула Молдови про зараження восьми паломників, які відвідували Почаївську лавру.

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"Ситуація в Почаївській лаврі є на особистому контролі в прем'єр-міністра. Сьогодні йдуть запити з Кабміну", – заявила вона.

Як повідомив начальник ГУ Нацполіції в області Олександр Богомол, йому теж не вдається зв'язатися з предстоятелем Лаври. Він запропонував обмежити в'їзд і виїзд із Почаєва.

Голова Тернопільської області Володимир Труш своєю чергою підкреслив, що Лавра зобов'язана підкоритися вимогам санітарних лікарів. "У нас уже є наслідки Заліщиків, де був священник і був похорон. Закінчилися жарти і закінчилися ігри", – заявив Труш.

Водночас у пабліку "Шумщина православна" опубліковано заяву Шумського благочиння, у якому стверджується, що Чайчук бреше і її потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 161 Кримінального кодексу.