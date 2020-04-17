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 Суспільство, Здоров'я
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 "Настоятель відмовляється від контактів", - чиновники підозрюють спалах коронавірусу в Почаївській лаврі, але не можуть її перевірити. ВIДЕО

Оперативний штаб Тернопільської області підозрює великий спалах коронавірусної інфекції в Почаївській лаврі, але не може його підтвердити через відмову настоятеля від співпраці.


Про це на засіданні оперативного штабу Тернопільської області розповіла головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук, передає Цензор.НЕТ.

"У нас учора виникла ситуація по Шумському району, яка тісно пов'язана з Почаївською лаврою, оскільки священник, який бере участь у хорі в Почаївській лаврі, є священнослужителем на території Збаразького району, а дружина його працює бухгалтером у Шумській лікарні. Відповідно, контакти пішли як по співробітниках бухгалтерії, так і головний лікар у нас позитивний і багато лікарів. Учора [15 квітня] був 21 позитивний результат, а всього по Шумську 26 позитивних", – сказала вона.

"Коли ми почали проводити епідрозслідування, з'ясувалося, що саме з цим священником і хором у Почаївській лаврі пов'язаний спалах і в Дубенському районі Рівненської області. Там теж багато позитивних. Цей спалах пов'язаний з одним вогнищем – Кременецький район, місто Почаїв і Дубенський район", – розповіла Чайчук.

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За словами санлікаря, настоятель Почаївської лаври відмовляється контактувати. Його помічник обіцяв надати список хору, але не зробив цього.

"Мер Почаєва теж не бере великої участі, говорить, що нікого не знає. Вдалося обстежити двох священників, двох хористів, а решта – контакт дуже великий. Ці священники, які беруть участь у хорі Почаївської лаври, мають парафії в Шумському районі, Кременецькому районі, Збаразькому районі. тобто якщо ми доб'ємося результатів обстеження, буде досить великий спалах", – сказала Чайка.

Вона додала, що в України є також звернення консула Молдови про зараження восьми паломників, які відвідували Почаївську лавру.

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"Ситуація в Почаївській лаврі є на особистому контролі в прем'єр-міністра. Сьогодні йдуть запити з Кабміну", – заявила вона.

Як повідомив начальник ГУ Нацполіції в області Олександр Богомол, йому теж не вдається зв'язатися з предстоятелем Лаври. Він запропонував обмежити в'їзд і виїзд із Почаєва.

Голова Тернопільської області Володимир Труш своєю чергою підкреслив, що Лавра зобов'язана підкоритися вимогам санітарних лікарів. "У нас уже є наслідки Заліщиків, де був священник і був похорон. Закінчилися жарти і закінчилися ігри", – заявив Труш.

Водночас у пабліку "Шумщина православна" опубліковано заяву Шумського благочиння, у якому стверджується, що Чайчук бреше і її потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 161 Кримінального кодексу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189765
 
   
 Топ коментарі
 
А если бы в Почаевской лавре варили кокс,торговали оружием итд вы бы тоже боялись туда зайти?Дебилы...
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Так запретить им нахрен всем контактировать с людьми! Заварить вход в Лавру и никого не выпускать!
Почему в Германии, в Израиле, даже в религиозной Саудовской Аравии - закрыли все храмы всех религий, а у нас стесняются???
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Ну так у чому проблема?
Поставити по периметру кордони з аваківців через кожні 10 метрів, нікого туди не впускати, всіх, хто виходить - примусово на обсервацію з тестуванням на захворювання - все просто і давно відомо.
Але для цього треба територію Лаври визнати зоною Надзвичайного стану, а не соплі жувати!
У противному випадку судити відповідних посадових осіб за бездіяльність, що призвела до смерті людей.
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Й там одні гомосєкі...
Ату їх, філарет!!!
Обкопати ровом та вимкнути електрику й газ...
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Хороший привід розірвати аренду з Сектою РПЦ-ФСБ..

апе на це не пішов ПЄтя,тим більше не піде Зе
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... першим хто мав це зробити був Ющенко, але він слухав радників кацапомаланців- трєтьяковпарашєнкачєванєнка, крім того щей розмножував цю фсбшну секту.
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в связи с коронавирусом московский патриархат объявляется закрытым
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Иисус Христос сказав би "Сидить вдома, дурні й%?:%."
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Почаевская Лавра - это оплот украинофобии в Западной Украине. Местный народ туда валит толпами. Представляю, что там будет на Пасху - тысячи "вирян" обцелуют там все иконы. А закрываться перед праздником попы не хотят, т.к. потеряют тонну бабла, которую традиционно принесут туда люди "на ремонт храма".
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) как говорил жирик о чечне: "два ряда колючей проволоки вокруг и карацуповских ингусов меж ними. через какое-то время они или сами попросятся или все повыздыхают и мы войдём туда победителями"
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Чим більше здохне московських попів , що навмисно заражають людей , тим краще . Менше зла буде в світі . Молимось . Тримаємо кулаки .
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УПЦ МП по заданию РПЦ готовят в Украине массовый террористический акт по заражению людей коронавирусом на праздники! Этих оборотней террористов в рясе надо арестовать пока не случилось страшного! УПЦ МП надо ликвидировать ибо - это орган созданный КГБ и служащий сейчас ФСБ и русской мафии! Это орган манипуляции массами, а сейчас еще и хотят на праздники совершить биологический теракт и заразить миллионы людей коронавирусом! Надо работать на опережение и не дать им этого сделать!
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Не хочуть контактувать? Обложить з усіх боків, щоб миша не прослизнула, і хай дохнуть... Це не "цяцьки", а серйозно... В погоні за баришами попи загрожують життю сотен тисяч людей...
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УПЦ Московского патриархата стала главным рассадником коронавируса в Украине. Похоже на спецоперацию Кремля.
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Да, а Почаевскую Лавру надо дезинфицировать. Хлорпикрином.
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