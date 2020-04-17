 "Завтра стаю до роботи. Одне прошу вас - сидіть вдома", - анестезіолог обласної лікарні Кропивницького Гримлюк, який вилікувався від коронавірусу. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гримлюк - перший медик, який заразився коронавірусом в Україні.

"Я перший хворий медик, та на жаль не останній, але сьогодні мене вже виписали. Здав два тести з інтервалом в добу, які показали, що в моєму організмі коронавірусу немає і я безпечний не тільки для оточуючих, але і для пацієнтів, з якими я буду працювати. Сьогодні у мене вихідний, а завтра я стаю до своїх службових обов'язків. Вас хочу попросити про одне – за можливості залишайтеся вдома і нікуди не виходьте без гострої потреби, у разі симптомів звертайтеся до сімейного лікаря і будьте здорові", - сказав Гримлюк у зверненні.

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