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 Політика України, Суспільство
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 "Завтра стаю до роботи. Одне прошу вас - сидіть вдома", - анестезіолог обласної лікарні Кропивницького Гримлюк, який вилікувався від коронавірусу. ВIДЕО

Анестезіолог обласної лікарні в Кропивницькому Євген Гримлюк, який вилікувався від коронавірусу, записав відеозвернення, де просить співгромадян дотримуватися карантинних обмежень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гримлюк - перший медик, який заразився коронавірусом в Україні.

"Я перший хворий медик, та на жаль не останній, але сьогодні мене вже виписали. Здав два тести з інтервалом в добу, які показали, що в моєму організмі коронавірусу немає і я безпечний не тільки для оточуючих, але і для пацієнтів, з якими я буду працювати. Сьогодні у мене вихідний, а завтра я стаю до своїх службових обов'язків. Вас хочу попросити про одне – за можливості залишайтеся вдома і нікуди не виходьте без гострої потреби, у разі симптомів звертайтеся до сімейного лікаря і будьте здорові", - сказав Гримлюк у зверненні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189759
 
   
 Топ коментарі
 
Та вісся вже, бо дістав всіх. Але вдома.
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его не может не быть. иначе просто бы не выздоравливали.
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а если я повешусь, это ведь лучше, чем буду сидеть дома? просто кремируют нах и одним потенциальным разносчиком меньше...
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Спасибо, сёма. Спас жизнь. Вот специально на зло тебе и тебе подобным ещё 70 лет проживу... Может больше, если повезёт...
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Та живи ти собі довго й щасливо, але не діставай...
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Никак нельзя. Без доставания типчиков вроде тя жизнь теряет смысл.
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Что-то ты эту тему часто поднимаешь. Бабы не дают? Или голубой?
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Дякувати Богові, все з цим гаразд, але, як на мене, то мізки ти виносиш саме по-жіночому, тому й написав таке.
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А как-нибудь обосновать тезис? Вообще-то это ты по-бабски сдриснул в конце прошлого разговора. Не?
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Та певна річ, бо знаю, що баба ніколи не зупинеться, то треба зупинитися самому...
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Правда, по-бабськи залишив останнє слово за собою, та то таке, взірець мужності ти наш! "Завтра стаю до роботи. Одне прошу вас - сидіть вдома", - анестезіолог обласної лікарні Кропивницького Гримлюк, який вилікувався від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7235
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чувака от орз полечили ахаха ))) знакомым вон тоже короновирус замаскированный в орз лечили и 25000 грн содрали, не зря они за зелень голосовали ))
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ты за свои слова отвечаешь? может так выдумал ибо так ровненько 25000 грн бес мелочи, небось услышал что за легкую форму приходится выложить 25000грн и тут история пошла? Национальная особенность, фантазеры и крикуны
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та шо отвечаю, зуб даю любого зелёного
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Начни с отдельной палаты на 2-3 недели и закончи протефлазидом. Так и будет. У нас и легких кладут за неимением большого кол-ва тяжелых.
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тут нее имеется в виду что столько много, а то что это услышанная сумма, я тебя уверяю у меня по району в инфекционные уже 27 таких пациентов и до этого 31 трупа в морге с подверженным посмертно положительным диагнозом, а писали воспаление легкий и сердечная недостаточность
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Посмертно можно все, шо угодно написать, никому уже оспаривать ничего не нужно.
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На тебя корону повесят посмертно, будешь, как святой.
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У медика маска под носом "Завтра стаю до роботи. Одне прошу вас - сидіть вдома", - анестезіолог обласної лікарні Кропивницького Гримлюк, який вилікувався від коронавірусу - Цензор.НЕТ 5277. А зачем она ему, если он переболевший - боится заразится?
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Пусть тогда дома сидит, умный, работать он выходит...
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ще не відомо, який імунітет і чи може він взагалі бути.
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его не может не быть. иначе просто бы не выздоравливали.
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у медиков это профессиональная привычка ходить в маске.
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и одета профессионально,под нос, как раз показует свою тупость, народ хавает, зато страшно
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В Ю.Корее 141 случай повторной болезни у "вылеченных" между прочим. Так что доктор оптимист.
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У них не болезнь а положительный результат анализа. Тут Комаровский прав - анализы не лечат, лечат болезнь.
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маска у него не очень. не плотно к лицу прилегает.
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Ну безопастный, так безопастный.
Ковид переживём, а вот деградировавшее образование - это с нами уже навсегда.
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У нас все настолько всесторонне развитые (тупогугл), что любой научный факт опровергнут теорией Дарвина, так и с ковидом сопливым
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На Закарпатье правоохранители задержали 92-летнюю женщину за нарушение карантина.

Женщины - такие женщины. Такая вот история от знакомых. Бабушке 92 года. Живет с детьми, внуками, правнуками. Бабушку берегут, никуда не пускают, потому что карантин. А у бабушки беда: очень нужно новый платок и очень нужно выбрать самой. Пасха идет! ..
Утро, совершенно безлюдная улица. Подъезжает к дому полицейская машина. Полицейские что-то говорят хозяину о 17 тысячах штрафа. Семья в шоке: что случилось ?! Открываются двери, полицейский подает руку и из машины грациозно выходит-выплывает бабушка. Говорят, нашли ее в центре города, а это пять остановок от дома и транспорт не ходит. Родственники замерли: как? Как при куче людей в доме бабушка вышла из дома? И что вы думаете? А она вылезла через окно (в 92 года?!?!!) и пролезла сквозь забор. Ведь Пасха, а у нее нового платка нету....
Осталось добавить, что полицейские оказались с юмором и поругав родственников, не стали выписывать штраф. Вместо штрафа они подарили непоседливой бабушке маску.
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У вас колено болит? Нет, голова. А почему повязка на ноге? Сползла.
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