 "Завтра стаю до роботи. Одне прошу вас - сидіть вдома", - анестезіолог обласної лікарні Кропивницького Гримлюк, який вилікувався від коронавірусу. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гримлюк - перший медик, який заразився коронавірусом в Україні.
"Я перший хворий медик, та на жаль не останній, але сьогодні мене вже виписали. Здав два тести з інтервалом в добу, які показали, що в моєму організмі коронавірусу немає і я безпечний не тільки для оточуючих, але і для пацієнтів, з якими я буду працювати. Сьогодні у мене вихідний, а завтра я стаю до своїх службових обов'язків. Вас хочу попросити про одне – за можливості залишайтеся вдома і нікуди не виходьте без гострої потреби, у разі симптомів звертайтеся до сімейного лікаря і будьте здорові", - сказав Гримлюк у зверненні.
Што?
Ковид переживём, а вот деградировавшее образование - это с нами уже навсегда.
На Закарпатье правоохранители задержали 92-летнюю женщину за нарушение карантина.
Женщины - такие женщины. Такая вот история от знакомых. Бабушке 92 года. Живет с детьми, внуками, правнуками. Бабушку берегут, никуда не пускают, потому что карантин. А у бабушки беда: очень нужно новый платок и очень нужно выбрать самой. Пасха идет! ..
Утро, совершенно безлюдная улица. Подъезжает к дому полицейская машина. Полицейские что-то говорят хозяину о 17 тысячах штрафа. Семья в шоке: что случилось ?! Открываются двери, полицейский подает руку и из машины грациозно выходит-выплывает бабушка. Говорят, нашли ее в центре города, а это пять остановок от дома и транспорт не ходит. Родственники замерли: как? Как при куче людей в доме бабушка вышла из дома? И что вы думаете? А она вылезла через окно (в 92 года?!?!!) и пролезла сквозь забор. Ведь Пасха, а у нее нового платка нету....
Осталось добавить, что полицейские оказались с юмором и поругав родственников, не стали выписывать штраф. Вместо штрафа они подарили непоседливой бабушке маску.