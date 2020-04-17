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 Київський безпековий форум: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби та розрухи?". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У п'ятницю, 17 квітня, о 15:00 відбудеться онлайн-дискусія Київського безпекового форуму: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби та розрухи?".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Зазначається, що учасниками обговорення стануть:

- Мирослав Маринович, філософ, правозахисник, віцеректор Українського Католицького університету, член Ініціативної групи "Першого грудня";
- Віталій Портников, журналіст, публіцист;
- Олександр Турчинов, голова Верховної Ради України, в. о. Президента України – 2014 рік, Секретар Ради національної безпеки і оборони України у 2014-19 роках;
- Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні;
- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, засновник Фонду "Відкрий Україну".

Модератор дискусії – Данило Лубківський, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник Міністра закордонних справ України.

Київський безпековий форум - провідне міжнародне зібрання України для обговорення проблем миру і безпеки. Форум засновано в 2007 році. Ініціатор і засновник форуму - фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київський безпековий форум: Як не допустити економічного колапсу і створити умови для виходу України з кризи. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189755
 
 
 Топ коментарі
 
Рецепт очень прост, свободное владение оружием и право его применять против преступников. Но на конференции этого не скажут, рабам оружие не дают.
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На фоне зе даже его избиратели конченными не выглядят. Полная гармония
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Киевский форум по безопасности: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?" - Цензор.НЕТ 5042 Как-то много вдруг стало Сени в последнее время.
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Рецепт очень прост, свободное владение оружием и право его применять против преступников. Но на конференции этого не скажут, рабам оружие не дают.
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Украинцам пока и ручку для галочки поставить на выборах нельзя доверить. Увы
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Имбицилам, которые выбрали ЗЕ, дать оружие?
Ответственности ноль, ума ноль, совести ноль.

Разве что, если их всех куда-то вывезти и изолировать пока не перестреляют друг друга.
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Тогда они расстреляют друг друга прямо на дорогах, будучи уверены, что перед ними нарушитель.
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Как-то много вдруг стало Сени в последнее время.
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Он решил, что на фоне зюзи выглядит не совсем конченным.
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На фоне зе даже его избиратели конченными не выглядят. Полная гармония
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найматы в Слугы ПРОФЕССИОНАЛОВ та НЭ красты.
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если бы не ваше и вам подобных руководство этой страной , то как минимум разрухи и войны могло бы и не быть
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А кто ж выбрал нынешнее руководство Украины год назад?

Как минимум, разрухи до этого не было, а от войны большинство уставало около телевизоров.
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Первое условие-включать голову,когда галочку в бюллетене ставишь.
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...Руководство Вооруженных Сил Украины обратилось к министру обороны и правительству с просьбой начислить им дополнительные надбавки на особый период в размере от 372% до 10%, в зависимости от ранга.Об этом написал у себя на канале в Telegram ветеран АТО Александр Грамарчук (Гром).
Согласно опубликованному в сети документу, просьбу о дополнительных выплатах руководство ВСУ аргументирует "повышением мотивации" и "достижением стабильного морально-психологического состояния".
В документах указано, что самую высокую надбавку - в 372% от текущих выплат - должен получить главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, его заместитель - 315%, начальник Генерального штаба - 307%, командующий Объединенных сил - 306%. В то же время за особенности прохождения службы всему руководству украинской армии предлагается выплатить надбавку в 100%. В то же время самые низкие надбавки - около 10% - предлагается выплатить начальникам подразделений в тылу и отдельных подразделений, подчиненных Минобороны.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/373787-ot_372_generalitet_vsu_reshil_podnjatj_sebe_premii
...
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Контр-адмирал запаса, начальник Нахимовского военно-морского училища Анатолий Минаков находится в столичном госпитале. В Москву он прибыл на репетиции парада Победы.
вместе с ним, госпитализировано 16 нахимовцев..
Київський безпековий форум: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби та розрухи?" - Цензор.НЕТ 2004
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На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти!
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І тому ви його в Британії обрали? Чи це ви про англійську королеву?
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А чого Вам Британський стяг не подобається??
Вибачаюсь, нюх вже в нормі??
😁😁
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Для захисту себе і своєї оселі треба наклеїти на автівку, квартиру і одяг наліпку "голосую за Зе".
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Точно. Тогда будет счастье и благодарность сограждан на каждом шагу. Київський безпековий форум: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби та розрухи?" - Цензор.НЕТ 2443
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только машину лучше ставить на охраняемую стоянку, подальше от благодарных сограждан
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Це вибір народу, який треба прийняти, бо гірше не буде!
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Наоборот. Парковаться, как принято у ************* людей, прямо у подъезда. Київський безпековий форум: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби та розрухи?" - Цензор.НЕТ 1532

Я, например, когда до карантина пил кофеек возле дома вечером, остатки регулярно выливал на лобовое стекло "гению", паркующемуся у моего подъезда.
Что самое интересное, чувак наверное любит по утрам отмывать лобовуху.
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Как защитить- как защитить...Все давно придумано и без этих трепачей БУНКЕР, СТВОЛ, ПАТРОНЫ и ЯЩИК ТУШНЯКА.
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У світі нема більше захисту ніж портрет сонцесяйного фюрера України, володаря Всесвіту і його околиць - Зе!
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Надо дать Вовочке еще 100 лет дней и все само собой каким-то образом защитится.
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