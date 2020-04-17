 Київський безпековий форум: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби та розрухи?". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.
Зазначається, що учасниками обговорення стануть:
- Мирослав Маринович, філософ, правозахисник, віцеректор Українського Католицького університету, член Ініціативної групи "Першого грудня";
- Віталій Портников, журналіст, публіцист;
- Олександр Турчинов, голова Верховної Ради України, в. о. Президента України – 2014 рік, Секретар Ради національної безпеки і оборони України у 2014-19 роках;
- Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні;
- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, засновник Фонду "Відкрий Україну".
Модератор дискусії – Данило Лубківський, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник Міністра закордонних справ України.
Київський безпековий форум - провідне міжнародне зібрання України для обговорення проблем миру і безпеки. Форум засновано в 2007 році. Ініціатор і засновник форуму - фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
Ответственности ноль, ума ноль, совести ноль.
Разве что, если их всех куда-то вывезти и изолировать пока не перестреляют друг друга.
Как минимум, разрухи до этого не было, а от войны большинство уставало около телевизоров.
Согласно опубликованному в сети документу, просьбу о дополнительных выплатах руководство ВСУ аргументирует "повышением мотивации" и "достижением стабильного морально-психологического состояния".
В документах указано, что самую высокую надбавку - в 372% от текущих выплат - должен получить главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, его заместитель - 315%, начальник Генерального штаба - 307%, командующий Объединенных сил - 306%. В то же время за особенности прохождения службы всему руководству украинской армии предлагается выплатить надбавку в 100%. В то же время самые низкие надбавки - около 10% - предлагается выплатить начальникам подразделений в тылу и отдельных подразделений, подчиненных Минобороны.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/373787-ot_372_generalitet_vsu_reshil_podnjatj_sebe_premii
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вместе с ним, госпитализировано 16 нахимовцев..
Вибачаюсь, нюх вже в нормі??
😁😁
Я, например, когда до карантина пил кофеек возле дома вечером, остатки регулярно выливал на лобовое стекло "гению", паркующемуся у моего подъезда.
Что самое интересное, чувак наверное любит по утрам отмывать лобовуху.
летдней и все само собой каким-то образом защитится.