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 Продукти горіння від пожеж у Зоні відчуження не могли потрапити до Києва, - Кульбіда. ВIДЕО

Продукти горіння від пожеж у Зоні відчуження 16 квітня не могли потрапити до Києва через північно-західний напрямок вітру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, про це заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

За його словами, упродовж учорашнього дня в Україні відмічалося підвищення швидкості вітру до 17-22 м/с. Найбільша швидкість вітру відмічалася на території Житомирської та Київської областей. Зокрема на півночі Київської області, - в Зоні відчуження. Напрямок вітру — північно-західний, а отже ті продукти горіння, які були наявні у Зоні відчуження — не могли потрапити до Києва, а вчорашні негаразди пов’язані із пиловою бурею та переміщенням продуктів горіння (що відчуваються також і сьогодні вранці) з Житомирської області.

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Щодо подальшого розвитку ситуації: упродовж найближчих 10 днів опади в Україні не очікуються, за винятком крайнього заходу України. При цьому, в районах, де спостерігається горіння трави, торфу та лісу посилення швидкості вітру до значних величин також не очікується (максимальна швидкість вітру, що очікується становитиме 7-12 м/с).

Радіаційним моніторинг здійснюється у постійному режимі як у Зоні відчуження на 15-ти пунктах спостереження так і Українським гідрометцентром — Центральною геофізичною обсерваторією, крім вимірювання гама-фону, ще також шляхом радіо-спектрометрії визначається можливість попадання радіоактивних елементів в атмосферу та їх випадання на поверхню землі. Серед цих елементів відмічено мікроскопічне збільшення концентрацію цезію-137, а рівень гама-фону, як в Зоні відчуження, так і за її межами практично не змінився.

Щодо впливу на самопочуття людей: ці процеси, які спостерігаються останні дні, звичайно, викликають певний дискомфорт у людей, тому рекомендується обмежити перебування на вулиці. Особливо це стосується ранкової години. У другій половині дня, внаслідок прогрівання підстилаючої поверхні, підвищується температура повітря та починається перемішування повітряних мас, що зменшує концентрацію шкідливих речовин у повітрі.

Також, за словами мера столиці Віталія Кличка, забрудненого радіацією повітря в Києві немає, а задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося в результаті підпалів і диму, на ліквідацію всіх загорянь необхідно кілька днів.

У свою чергу Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини в зв'язку зі смогом.

Як повідомлялося, 16 квітня член громадської ради в Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що в Чорнобильській зоні через сильний вітер поновилися пожежі.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189741
 
 
 Топ коментарі
 
Вусатий брехун)))) Я вийшов в ранці на балкон, видчувається гарь...тоді що це???? Все в смогу..
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Це тільки в мене галюни - навкруги густий дим? Продукты горения от пожаров в Зоне отчуждения не могли попасть в Киев, - Кульбида - Цензор.НЕТ 5907
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Оно брешет и не моргнет. Прямо совпадение - пожар в зоне ЧС с клубами дыма и смог в Киеве. Все несет с Чернобыля, он рядом от Киева, а пожар тушили с опозданием и долго вот и результат.
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Ну не совсем рядом, а 132 км от Киева, но для пожаров такого масштаба это конечно да, близко...
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це те що зараз. а от під час вчорашньої бурі надуло таки із заходу. а всю чорнобильску гарь сдуло у бік московії
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Ну якшо в бік козломордих то це дооообре... Продукти горіння від пожеж у Зоні відчуження не могли потрапити до Києва, - Кульбіда - Цензор.НЕТ 6089
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А Чернігівщина у тебе уже до Московії відноситься?...
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там переважно північ сумщини постраждала. а на чернігівщину тільки під вечір подуло
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пардон, я довбень. Чернігів таки зачепило
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"Грицько", тобі "повилазило", чи що? Ти своєю картою сам себе "дурнем" виставляєш!!! Чорнобиль, відносно Києва, знаходиться на ПІВНОЧІ!!! Він, навіть, трохи зміщений у східному напрямку. Вітри, по карті, дмуть з північного заходу на південний схід... Тобто, продукти горіння з Чорнобильської зони повинні були розсіюваться над Київським водосховищем, південними районами Чернігівщини та північно-східними районами Київщини, за Дніпром... До чого тут Київ? Чи "зраду" "приспічило" пошукать? Хоч людей не сміши!...
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Яр Холодний Тобто, вітер дме куди- завгодно, але не на Київ? Горить уже днів 10 і вітер вже не раз змінювався. Вийди і понюхай повітря, разом із цим Куйбідою. Правда, у вусатого фільтр під носом стоїть, тому, мабуть, нічого і не чує Продукти горіння від пожеж у Зоні відчуження не могли потрапити до Києва, - Кульбіда - Цензор.НЕТ 1460
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Вусатий брехун)))) Я вийшов в ранці на балкон, видчувається гарь...тоді що це???? Все в смогу..
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А про торфовища на заході Київщини та Житомирщині подумать не хочеться?... Там "Злий грицько" нам метеокарту пропонує подивиться...
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Дуже прикро, що велика маса людей звикла вірити картинці з телевізора, а не реальності за вікном.
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Коли вже знімуть це вусате нещастя? Чи воно не в курсі, що напрямок руху повітряних потоків, в різних шарах атмосфери, може бути протилежним?
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А на напрям руху диму ці "повітряні потоки" не впливають? Вони, мабуть, як нейтрино, не реагують навіть на гравітацію...
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Це тільки в мене галюни - навкруги густий дим? Продукты горения от пожаров в Зоне отчуждения не могли попасть в Киев, - Кульбида - Цензор.НЕТ 5907
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Oljik Тобто, ти віриш собі, а не Куйбіді?! Не розганяй зраду!
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Ни слова про альфа и бета-активность дыма.
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ветер западных направлений наблюдался всю неделю, логично, что при этом продукты горения сносило в сторону Чернигова и Сум, а не на Киев
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Та нет , ты ошибся, продукты горения строго на Москву понесло! Карту Киевской области хотя бы посмотри!
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Мля ,а хто здогадався спитати про це метеоролога? Продукти горіння від пожеж у Зоні відчуження не могли потрапити до Києва, - Кульбіда - Цензор.НЕТ 2090
Галасавалі кієфлянє за квартал -палучітє крівой рох вам в жьопу на усю дліну! Продукти горіння від пожеж у Зоні відчуження не могли потрапити до Києва, - Кульбіда - Цензор.НЕТ 123
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Дозиметри якщо в кого є у хазяйстві - поміряйте фон. А так думаю все поступово вітром розжене.
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Нікчема Кульбіда ганьбиться "прогнозами" вже десятиліття, тож ще одна невеличка брехня не зашкодить. Сьогодні Дніпро повністю затягло смогом від пожеж, бо вітер не північно-західний, а ближче до північно-східного.
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Интересно а что это за продукты летают в воздухе прямо у меня за окном?
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"Метеорологів" - "шо собак нерізаних"... І в картах географічних та метеорологічних, розбираються, і в "смогах", і в пожежах... Останній тиждень дули, на Київшині, Чернігівщині, в основному, вітри з північного заходу... Рибалки Чернігівщини були з уловом, незважаючи на "скачки" атмосферного тиску - помічено, що саме при цих вітрах риба продовжує клювать...
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ну ніхто єтім прадуктам гарєнія нідавал разрішенія попадать в Київ і усьо тут...
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