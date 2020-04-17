 "Вы русский? А пошел бы ты нах#й, русский", - літній москвич відповів кореспонденту "Русской планеты" на запитання про умови карантину. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис короткого діалогу з'явився в соціальних мережах. Судячи з усього, запис "інтерв'ю" було зроблено в Москві в районі станції метро "Театральна".

Дивіться також: Побєдобєсіє скасовано: чого боїться Путін. ВIДЕО