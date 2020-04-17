 "Вы русский? А пошел бы ты нах#й, русский", - літній москвич відповів кореспонденту "Русской планеты" на запитання про умови карантину. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис короткого діалогу з'явився в соціальних мережах. Судячи з усього, запис "інтерв'ю" було зроблено в Москві в районі станції метро "Театральна".
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Киянин в інтернеті просував ідеї "русского мира", - СБУ
"Іди нах#й зі своєю українською мовою! Ти зрозумів, бл#дь!" – німецькомовний прихильник "русского мира" спровокував конфлікт на пікеті посольства РФ в Берліні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
6 років тому мітинг прихильників "русского мира" в Запоріжжі закидали яйцями. ВIДЕО
Пропагандиста "ідей русского мира" затримано на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
"Наше суспільство стає на шлях догматичного дебілізму", - ідеолог "русского мира" Дугін. ВIДЕО
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Аплодую цьому діду!
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Всем брать пример с этого деда.
С высоты своих лет