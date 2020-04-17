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 "Вы русский? А пошел бы ты нах#й, русский", - літній москвич відповів кореспонденту "Русской планеты" на запитання про умови карантину. ВIДЕО

Літній москвич нецензурно відреагував на питання російського пропагандиста про умови карантину. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис короткого діалогу з'явився в соціальних мережах. Судячи з усього, запис "інтерв'ю" було зроблено в Москві в районі станції метро "Театральна".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189738
 
   
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От хотів би я подивитись на мордочку того журналіста з руськой планеті..
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Кацапія у всій своїй красі - там не буває поганих і добрих, там живуть кацапи з конченою ментальністю"Вы русский? А пошел бы ты нах#й, русский", - літній москвич відповів кореспонденту "Русской планеты" на запитання про умови карантину - Цензор.НЕТ 3511
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У журналиста же акцент... какой же он русский? Дед потому и послал ) Что корреспондент Русской планеты сам не русский )
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Дед дал дельный совет
С высоты своих лет
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Кацап в масквабаде - нацмен. По этому все верно😷
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В интервью не хватает одного - морды корреспондента.Тогда было бы понятно откуда агрессия.Может там был бурят - пропагандист,доставший деда своими репортажами до самой печенки.
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До речі, кацаби за кордоном часто соромились себе називати росіянами, також вони самі шукають готелі де росіян не має. Тому ті хто з росіян має гроші, відпочивали до карантину в готелях, де російського бидла майже не має. Росіянином бути соромно.
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Посмотрел,сижу,думаю... -НИЧЕГО КОРОЧЕ И ЯСНЕЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ!
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Якщо кацапам колись вдасться позбавить від жидів (у що я не вірю, не той менталітет, бо випадковостій не було і сто років тому, у 1917 році), то навала на українців відразу припиниться - не буде кому нацькувати кацапів...
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дуже хочу побачити, як дописувачі на Цензорі - після цього відео - перейдуть на українську.
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Хто перейде? Ольгінці, педроботи і зеленоботи, якими засрато форум? Ніколи цього не буде, бо для усіх них українська не рідна і важка.
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