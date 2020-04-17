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 Суспільство
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 Інститут ядерної безпеки Франції оцінив рівень цезію в повітрі Києва: загрози здоров'ю населення немає. ВIДЕО

Інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції здійснив низку власних досліджень потенційного радіаційного впливу пожежі в глобальних просторових масштабах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центру ядерної та радіаційної безпеки.

Радіоактивний викид оцінювався шляхом зворотного моделювання (використання доступних вимірювань) впродовж періоду з 03 по 12 квітня 2020 року, моделювання дисперсії тривало до 14 квітня 2020 року.

У звіті, зокрема, Інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції визначив рівні активності у повітрі, які можуть бути виявлені у Франції через рух повітряних мас, забруднених під час пожеж у Чорнобильській зоні відчуження.

Також у ньому надано оцінку радіологічних впливів як для України, так і для сусідніх країн. У дослідженні також надано підтвердження того, що, попри вищі, ніж зазвичай, активності цезію-137, які спостерігалися у повітрі Києва протягом пожежі, вони жодним чином не позначаться на здоров’ї населення.

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Як повідомлялося, 16 квітня член громадської ради в Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що в Чорнобильській зоні через сильний вітер поновилися пожежі.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189734
 
 
 Топ коментарі
 
угрозы здоровью населения нет ! угрозы здоровью населения Франции нет))
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Другими словами,коронвиРУС,это проект Новичка и Полония Кремля....,об этом знает весь МИР,но не советское БЫДЛО в МАСКАХ.............. Институт ядерной безопасности Франции оценил уровень цезия в воздухе Киева: угрозы здоровью населения нет - Цензор.НЕТ 945 Институт ядерной безопасности Франции оценил уровень цезия в воздухе Киева: угрозы здоровью населения нет - Цензор.НЕТ 945
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Інститут ядерної безпеки Франції оцінив рівень цезію в повітрі Києва: загрози здоров'ю населення немає - Цензор.НЕТ 9845 Омериканцы придумали новый вид бомбов...,не ядерных,а простых....Бонба висит над Москвой...лет 5 а потом бац...и Путлер с подлодкой КУРСК подох смертью Храбрых... Інститут ядерної безпеки Франції оцінив рівень цезію в повітрі Києва: загрози здоров'ю населення немає - Цензор.НЕТ 4196ну типа ОНА УТОНУЛА.......... Інститут ядерної безпеки Франції оцінив рівень цезію в повітрі Києва: загрози здоров'ю населення немає - Цензор.НЕТ 4196
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та куда вам до нашего суперсанитара Ляшко? он сказал, шо все умрут, значит так и будет!
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Надо посмотреть чы на Рейтарской форточки открыты?
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Другими словами,коронвиРУС,это проект Новичка и Полония Кремля....,об этом знает весь МИР,но не советское БЫДЛО в МАСКАХ.............. Институт ядерной безопасности Франции оценил уровень цезия в воздухе Киева: угрозы здоровью населения нет - Цензор.НЕТ 945 Институт ядерной безопасности Франции оценил уровень цезия в воздухе Киева: угрозы здоровью населения нет - Цензор.НЕТ 945
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так вот почему отобрали у нас ЯО. чет с радиацией нам не фартит((
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Илан Маск и ПЕНТАГОН придумали такое оружие в космосе,что сраное гоффнол РАБссии поймет в чем дело лет через 500..стадо БАРАНОВ... Институт ядерной безопасности Франции оценил уровень цезия в воздухе Киева: угрозы здоровью населения нет - Цензор.НЕТ 2252Цап царапы конченные.........
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угрозы здоровью населения нет ! угрозы здоровью населения Франции нет))
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Омериканцы придумали новый вид бомбов...,не ядерных,а простых....Бонба висит над Москвой...лет 5 а потом бац...и Путлер с подлодкой КУРСК подох смертью Храбрых... Інститут ядерної безпеки Франції оцінив рівень цезію в повітрі Києва: загрози здоров'ю населення немає - Цензор.НЕТ 4196ну типа ОНА УТОНУЛА.......... Інститут ядерної безпеки Франції оцінив рівень цезію в повітрі Києва: загрози здоров'ю населення немає - Цензор.НЕТ 4196
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Який там нах цезій? У тому смогу, який пре з "рудого лісу" найбільш небезпечні важкі тарнсуранові елементи - америцій, кюрій і ще щось. Вони випромінююать альфа-частки, рівень яких можна заміряти лише спеціалізованими прилалами. Якщо людина вдихне або проковтне хоча би два активних атоми, що випромінюють альфа-частки, ніхто вже тій людині не допоможе.
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Полное преодоление последствий Чернобыля - удел будущих поколений: период полураспада цезия-137 составляет 30 лет, стронция-90 - 29 лет, америция-241 - 432 года, плутония-239 - 24 тысячи лет.
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ты прав.Трансурановые элементы в земной коре лежат компактно....а в нужный момент БАЦЦЦ...и плешивый КГБист сдох...........
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В 1986 тоже говорили, что угрозы здоровью нет. И ???
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В данном контексте есть повод задуматься об уровне радиации в Киеве, если ее фиксируют во Франции...
Красный хвост видели на модели?
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10 лет назад Венесуэла была богатейшей страной Мира ,сегодня Венесуэла дерьмо,за которое даже трамп и и порошенко не заплатят 5 центов.............
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19 апреля Луна станет РОЗОВОЙ,в день Пасхи и в Високосный год...это капец....,катаклизмы неизбежны...ВУЛКАНЫ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ.....
Бережiть себе Шановнi.....
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Сатанисты на Пасху подожгли Рыжий лес. Я такой подлости от них не ожидал. А они едят детей.
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