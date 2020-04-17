 Інститут ядерної безпеки Франції оцінив рівень цезію в повітрі Києва: загрози здоров'ю населення немає. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центру ядерної та радіаційної безпеки.

Радіоактивний викид оцінювався шляхом зворотного моделювання (використання доступних вимірювань) впродовж періоду з 03 по 12 квітня 2020 року, моделювання дисперсії тривало до 14 квітня 2020 року.

У звіті, зокрема, Інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції визначив рівні активності у повітрі, які можуть бути виявлені у Франції через рух повітряних мас, забруднених під час пожеж у Чорнобильській зоні відчуження.

Також у ньому надано оцінку радіологічних впливів як для України, так і для сусідніх країн. У дослідженні також надано підтвердження того, що, попри вищі, ніж зазвичай, активності цезію-137, які спостерігалися у повітрі Києва протягом пожежі, вони жодним чином не позначаться на здоров’ї населення.

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Як повідомлялося, 16 квітня член громадської ради в Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що в Чорнобильській зоні через сильний вітер поновилися пожежі.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.