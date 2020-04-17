 "Важко було усвідомити, що воюємо не з народом, а з озброєними бандитами", - 6 років тому бойовики РФ та їхні прибічники блокували колону ЗСУ біля Краматорська та заволоділи бронетехнікою. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому МВС епізоді "Перша зрада" з фільму "Слов`янськ. Початок війни".

У результаті до рук російських терористів перейшло шість одиниць бойових машин десанту, два самохідні міномети "Нона".

"Це була дуже страшна ситуація: ось, наші збройні сили віддали техніку, вони не здатні вас захистити, вони ні на що не здатні, і більше цього - з нашої техніки тепер нас же вбиватимуть", - каже секретар РНБО (2014-2019) та в.о. президента України (березень-червень 2014 року) Олександр Турчинов.

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