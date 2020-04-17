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 За кордоном
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 Побєдобєсіє скасовано: чого боїться Путін. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, чого боїться Володимир Путін. Коронавірус у Росії сплутав усі карти прихильникам побєдобєсія настільки, що довелося навіть перенести парад 9 травня на невизначений час. Не проводитимуть і ходу "безсмертного полку". Тому фанати побєдобєсія і танців на кістках, напевно, неабияк засмутилися.

Росія за лічені дні стала одним з лідерів захворюваності, а грошей у "країни-бензоколонки" немає навіть на оплату плаці медпрацівникам. Через це, наприклад, не вийшли на роботу санітарки в Пермі.

Отже, як Путін забув слово "карантин" і став невидимкою під час епідемії? Чим коронавірус міг би допомогти Україні у війні проти Росії? І чому влада не скористається подарованою можливістю?

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Як повідомлялося раніше, Путін доручив змінити графік і перенести підготовку до параду на 9 травня. Ризики, пов'язані з пандемією коронавірусу, пік якої ще не пройдено, не дозволяють почати зараз підготовку до параду 9 травня, тому її потрібно перенести, як і інші заходи до 75-річчя Перемоги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189707
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапы! Сдохните ВСЕ! Победобесие отменяется: чего боится Путин - Цензор.НЕТ 2004
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мда.. как-то неудобно с печенегами получилось!..

походу, День Победы празднует Короновирус!
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Всю вату к телевизорам привяжут. И наши помойки вроде гавноинтера будут лить крокодильи слезы по дидам.
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А диды не ждали, когда немцы ОРЗ переболеют!!Победобесие отменяется: чего боится Путин - Цензор.НЕТ 5852
Как же *Магем пафтарить миллионы жертв! Мы за ценой не пастаим!*?
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ну так и повторят, довольно скоро при чем. там же не уточнялось, с чей стороны будут дохнуть...вот кацапы все и сделают сами.
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мда.. как-то неудобно с печенегами получилось!..

походу, День Победы празднует Короновирус!
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Всю вату к телевизорам привяжут. И наши помойки вроде гавноинтера будут лить крокодильи слезы по дидам.
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Это точно, на ГАВНОинтере рекламная пауза начинается с 75 летия великАй пАбеды
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Да все нормально по телеку покажут прошлогодний парад и под стакан пройдет на ура. Так что сцарю можно было и не обвалять об отмене некто не заметил бы точно.
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короновирус мощно ударил по Московии . я имею в виду не заболевших и умерших . я имею в виду расстроившихся . это же теперь ни погордиться "Тополями " ни походить с фоткой чухого деда на палке . ни побухать в общественных местах . сплошной негатив
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ничего, ВАЗорожец поможет своему оманскому партнёру
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Лобызание Рабиновича с Путиным и его проституткой Нетаньяхой переносится/Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву.
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Перенесут на 22 июня, или на 1 сентября?
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Мабуть на ночь с 7 лістапада на 8 лістапада.
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На 17 сентября (вторжение СССР вПольшу). Или на 22 сентября (совместный парад вермахта и РККА в Бресте)
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И что вы этот Брест тулите, давай тогда 27 октября 1939 (принятие декларации во Львове), это тоже следствие того вторжения?
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А почему нельзя тулить тот парад? Что, по-Вашему, это фейк? не было парада?
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Бєларусу дід приснився у німецькій уніформі. Тому й тулить те, що діда не турбуватиме.
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Який він в біса білорус. Виходячи з прізвища - москаль-москалем (бо "чий?" - "Федоров")
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Бацька нарешті дозволив їм боятися у страсну п'ятницю. )))
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Пропагандистски все правильно, но не очень красиво смотрится - ведь результат по этим западным территориям одинаков, отошли и к вам и к нам, только у нас войска СА вошли торжественно с парадом, а немецкие ушли с этим парадом.
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Эти территории отошли к Украине и Беларуси не в результате нападения СССР на Польшу 17 сентября, а в результате заключения СССР союза с Великобританией и США и последующих переговоров Большой тройки в Ялте. Скорей всего, Сталин выторговал это, спекулируя на жизнях миллионов солдат, которых гнали под танки и пулеметы вермахта не очень грамотные советские военачальники. Могли быть еще причины (ходили слухи, что Сталин обещал в Крыму создать еврейское государство, потому он там конференцию и затеял и потому крымских татар выселял, а когда Михоэлс ему напомнил - раздавили его грузовиком в Минске в конце 40-х, а потом почти весь Еврейский антифашистский комитет перестреляли-пересажали.)
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Всякие параллельные теории имеют право существовать, но обсуждать их нет смысла, на фактическое положение вещей это не влияет. Просто, если ,напр., поляки тулили подобные фотки, это было бы хоть как-то логично, а так - сюр какой-то.
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Те кто не помнят истории обречены на ее повторение. В 1956 советские танкисты давили восставших студентов и рабочих в Будапеште. Жукову за это вручили 4-ю звезду героя, а солдатам дали статус ветеранов ВОВ и боевые награды.
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Ну давайте сюда прагу, афган, талибан, бурю в пустыне, вьетнам, арабскую весну , так, что еще, бомбежку белграда в 99ом, чечню. всё - теперь разговор уведен в сторону, можно снова постить что угодно под любым соусом.
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Это все звенья одной цепи. Что, не нравится, что немалая часть ветеранов на парадах Победы смывала в Будапеште с гусениц танков кровь и части тел венгерских рабочих и студентов? Ведь ветеранам событий 1956 легче дожить, чем ветеранам 1945? Да и давить студентов это вам с вермахтом сражаться...
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А що, **************, з Білостока (29.10.1939) нудить, що стрілки на Лвів переводиш?
Тоді розкажи нам, як треба було знущатись з людей з 27.10.39 по 22.06.41, щоб ті самі люди з радістю зустрічали вже інших окупантів.
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Не понял, а как же путенские бабки вирус изгонявшие? Не получилось?
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"Бессмертный полк" может оказаться не таким уж и бессмертным.
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зато "вєтєрани ВОВ" снова помолодєют !! ))
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я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Вони в Харькові по балконах побігають по заклику Кернеса.
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Скорей всего парад пабеды перенесут на 24 июня. 24 июня 1945г. власовский триколор бросили чЛенину под ноги, а в 1991г. он появился у чЛенина над головой Побєдобєсіє відміняється: чого боїться Путін - Цензор.НЕТ 7024
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рано или поздно должно было случиться, шо у параши начнётся полная задница. это началось раньше. и именно в это время во главе страны должен бы быть действительно проукраинский президент, который мог сорвать день. а не те все шесть чудесЪ в перьях, для которых Украина всегда шла по остаточному принципу. ей они сметали только крошки со своего стола. и одна разница меж ними, кто сметал больше, кто меньше, кто вообще не сметает (((
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та да, если Ющеру удалось так опустить Украину в относительно спокойное время, то даже страшно подумать, что это существо могло сотворить бы сейчас.
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Боже ж ти мій боже! Я вже екран телевізора відполірував, сподівався по "Інтеру" парад дивитися як там будуть "Армату" на буксирі тягнути, а тут такий облом.
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-Что общего между путиным и арматой?
-У обоих необитаемая башня.))
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короновірус виручить путьку,бо не так багато бажаючих їхать в рашку.Да і нашому на руку.Бо поїхать хоче,а 25% ,як більмо на оці
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Які 25%??? 13% виявилися палєзними ідіотами-вакарчуківцями. Думаючих 12%, але і цього вистачить - агрєсівноє мєньшєство врятує Україні.
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диды какие-то серливые пошли , дидываивалы не поверят и не простят дидыносилам
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Парад в Мацкве может состоятся ,вместо живых солдат ,по Красной площади пройдут роботы "Васьки" и "Ваньки",а потом пойдёт управляемая военная робототехника,на Мавзолее под стеклянным пуленепробиваемым куполом будут находиться приглашённые кости
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будуть "летающие дедьі" з усіх балконів московії
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Гарна ідея - запускать дідів на повітряних кульках.))
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Крим.растет новое поколение "ветеранов ВОВ"...

Побєдобєсіє скасовано: чого боїться Путін - Цензор.НЕТ 1003
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Пиня атмєной парада падпісалса в палітічєской імпатенціі. Ганьба!
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Путін прєдал вєтєранов.
Предал Расею, пашол на паваду у піндосав.
Ми ж далі 75 лєт єнтот свєтлий празднік.
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у кацапів "побєдобєсіє"
у хохлів(не плутати з українцями) -"православіє головного мозку"..((

І внаслідок цього ПРОГРАНА війна з короновірусом.
Влада України на порядок слабша від Московського ФСБ-шного патріархату...
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это удар по скрепах. ******** диодв на палках не любит?
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Нехай на балконах проведуть парад і марш "деди воювали і інших вбивали" з балконів своїх квартир! Та незабудьте свині написати дату 1939-1945 рр. Бо ваші діди вже у 1939 році вбивали поляків, українців і білорусів. І ще один лозунг "наш Власов, нас в битву веде, московська свиня його не підведе!!!!"
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Так лєгко прєдал Парад, так лєгко і дамбас прєдаст!
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Тлько сцыкуны отменяют порад на День Победы! Повторить они могут Сначала парад повторите
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о,скрепоносці скажуть цар не справжній,революція назріває на бензоколонці...
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Конечно расстроились - стольким молодым ветеранам ВОВ не удастся на этот раз поучаствовать в распиле бабла! Уже готовят к введению новые категории- на ряду с "дети войны" будут такие как "внуки войны" "внучатые племянницы войны" и "сводные братья от второго и третье го брака".
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Мацковский ваєнний округ увесь ходить з соплями та температурою після того епічного п'ятнадцяти тисячного збіговиська. )))
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Автора статьи подвесить за яйца и заставить петь " Я люблю тебя жизнь " , потому что эта падла забыла о миллионах погибших в этой войне , о миллионах замученных в концлагерях и сожённых в крематориях !!!
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натомість редактор не забув оті кацапські "можем повторить".. А ти можеш на кацапосмітниках смердіти. Тут ти не отримаєш підтримки. Геть пішла "мать".
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ну це, пля вже вабше.. Якщо навіть предсмертний полк скасували, то, напевно, реальна жопонька з короною на рашці !
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Мой фюрер,Коронавирус передислоцировал войска и нанёс нам удар в наше сакральное победобесие.Другой удар,он нанёс с левого фланга, по линии Скреп мракобесия Гундяя.
Побєдобєсіє скасовано: чого боїться Путін - Цензор.НЕТ 4603
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