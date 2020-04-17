 Побєдобєсіє скасовано: чого боїться Путін. ВIДЕО

Росія за лічені дні стала одним з лідерів захворюваності, а грошей у "країни-бензоколонки" немає навіть на оплату плаці медпрацівникам. Через це, наприклад, не вийшли на роботу санітарки в Пермі.

Отже, як Путін забув слово "карантин" і став невидимкою під час епідемії? Чим коронавірус міг би допомогти Україні у війні проти Росії? І чому влада не скористається подарованою можливістю?

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Як повідомлялося раніше, Путін доручив змінити графік і перенести підготовку до параду на 9 травня. Ризики, пов'язані з пандемією коронавірусу, пік якої ще не пройдено, не дозволяють почати зараз підготовку до параду 9 травня, тому її потрібно перенести, як і інші заходи до 75-річчя Перемоги.