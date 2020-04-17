 "Дебилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комісії з культури та освіти, депутатка міськради Бучі Березинець "працює" з виборцями. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент події опубліковано в пабліку "Буча Найкраще Місто".
За словами свідків, депутатку обурило зауваження про те, що вона, проігнорувавши чергу, увійшла до одного з міських закладів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент події опубліковано в пабліку "Буча Найкраще Місто".
За словами свідків, депутатку обурило зауваження про те, що вона, проігнорувавши чергу, увійшла до одного з міських закладів.
"-Здравствуйте, это прачечная??
- Х...ячечная! Это министерство культуры !.." (-с)
)).. мда...
Номер округу 30
Бучанська міська партійна організація політичної партії «НОВІ ОБЛИЧЧЯ»
067-757-35-93 Опис виборчого округу
Тарасівська 1, 1а/б/в/г/д, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10б, 10д
- ****.......ная, это министерство культуры!
Внучка русс-сского офіцера і патомствєного дваряніна в 100500 пакалєніє з кандібобером на голові.
Депутатка из Бучи вышла гулять.
Культуру дебил..на в массы несет,
А кто не согласен, словесно снесет
ЦЕ ЛИЦЕ ЗЕ ВЛАДИ І ІЇ ЛЮМПЕНСЬКА ВІЗИТІВКА
а возле нее трется вот такое чучело с телефоном для Ютуба...