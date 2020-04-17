 "Дебилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комісії з культури та освіти, депутатка міськради Бучі Березинець "працює" з виборцями. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент події опубліковано в пабліку "Буча Найкраще Місто".

За словами свідків, депутатку обурило зауваження про те, що вона, проігнорувавши чергу, увійшла до одного з міських закладів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтверджено перший випадок COVID-19 у Бучі, - мер Федорук