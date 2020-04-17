 До Лаври за 2 години приїхало 4 швидкі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці спільноти.

У повідомленні зазначається: "Схоже, що в Лаврі зараз зовсім не весело - 4 швидкі за 2 години. І всі когось кудись відвозять".

Також читайте: Через недотримання правил карантину та скупчення людей багато заразилися коронавірусом у храмах, - МОЗ