 До Лаври за 2 години приїхало 4 швидкі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці спільноти.
У повідомленні зазначається: "Схоже, що в Лаврі зараз зовсім не весело - 4 швидкі за 2 години. І всі когось кудись відвозять".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці спільноти.
У повідомленні зазначається: "Схоже, що в Лаврі зараз зовсім не весело - 4 швидкі за 2 години. І всі когось кудись відвозять".
о чем волнуешься?
Рассадник ********** ваще нада изолировать!!
😇
- Доктор, я, кажется, рожаю!... Такие схватки, такие схватки!...
- Не обольщайтесь, гражданин Данилко… Не надо путать расстройство желудочно-кишечного такта, с появлением новой жизни…Між іншим, захворювання "короною" часто супроводжується розладом ЖКХ...
За восемь бед - один ответ.
В тюрьме есть тоже лазарет,
...
(В. Высоцкий)
Покладуть широку дошку і вуаля,мостик готовий!
У ніх там у днєпґашідовскє усє ідійоти ілі тока чясть? Іхто єму такіє дибільниє ідєї падсказиваєт?
Понімайт?
зла. Всех гундяевских попов на погост. Лавру вымыть хлоркой и передать ПЦУ.
Нопмально. Мне нравится! - 12 блайків.
Але Дзвінниця стоїть! - попри всю суєту **** там,, унизу..
І він їм каже: зробіть паузу, на наживайтеся на людях за допомогою мого імені!
Але попи його не послухали...
Мабуть, він це їм говорив українською мовою, і попи його не зрозуміли
І, вот, наказаніє последовало незамєдлітєльно
Церковь отделена от государства , читай, не платит налоги, и когда государство простит перейти в он лайн в связи с пандемией - плюют на наше государство - особенно мп. А вот ,когда заболели, то к ним едут наши скорые, за которые платят наши налогоплательщики, и которые в это время не едут к нам.
Наш народ попрет на Пасху точно пасочки святить. В Одессе все церкви работают. Сейчас все ломануться просить Бога, чтоб не заболеть коронавирусом.
Вообще-то это означает, что государство не имеет никакой привязки к какой-либо конкретной церкви и никакая церковь не имеет права вмешиваться в дела государства.
В тоже время сами церковники живут в этом государстве и как любые граждане государства обязаны придерживаться законов государства.
Возможно, платят за землю что-то, но всегда не в полной мере.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BC
Радикальное решение церковных вопросов
В минувшее воскресенье в одной из церквей Днепра люди массово причащались из одной ложки (около 300 человек).
После этого возле церкви выкопали траншею.
Как написал в фейсбуке заммэра города:
"Прошлой ночью, на меня снизошел дух. Да,технический дух водоканала. Дух сообщил мне, что скорее всего, вдоль этого храма, на глубине полутора метров, замироточила холоднокатаная труба диаметром 150 миллиметров.
Токмо из намерений благих и побуждений праведных, я принял решение раскопать эту трубу дабы отделить зерна от плевел. Истинно говорю Вам, пришлось вырыть траншею вдоль въезда и входов в данное заведение.
И тут начали происходить дела совершенно непонятные, если не сказать более - бесовские! В вырытой траншее, был обнаружен снаряд времен второй мировой войны! Представляете?! Траншея ограждена. Работает МЧС. Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно даже до второго пришествия Христа."
✊При этом женщины, которые находились на территории, начали бросать в спасателей землю. В пресс-службе ГСЧС сообщают, что так горожанки хотели доказать, что боеприпас - ненастоящий.
Как прокомментировал ситуацию сам мэр города Борис Филатов:
"Я к этому безобразию непричастен. Гггг"
у них же молитва исцеляет всё.. вот пусть и молились бы
Представители МП сознательно игнорируют законы и указы государства Украина, пытаясь сеять вражду и заразить как можно больше людей!
Неужели на них нет управы - агов, госмашина, преследующая активистов, волонтеров, майдановцев, что провякаешь?
Перевірити - і назад у Лавру.
І не випускати звідти
Они ж под Богом ходят!))))
К иконе примостился...мощи облобызал ..и здоров...
Для чего им скорые? Видать не совсем и верующие эти монахи...
Ну или грешны содомией...раз заболели
, мразей поповских выкурить из Лавры !
Митрополит Павел Мерседес: Умрете все!
Вот бы вместо 4 скорых - 4 катафалка!