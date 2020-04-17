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 Київські новини, Здоров'я
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 До Лаври за 2 години приїхало 4 швидкі. ВIДЕО

Спільнота "Київ Оперативний" опублікувала інформацію про те, що до Києво-Печерської лаври за дві години приїжджали чотири швидкі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці спільноти.

У повідомленні зазначається: "Схоже, що в Лаврі зараз зовсім не весело - 4 швидкі за 2 години. І всі когось кудись відвозять".

Також читайте: Через недотримання правил карантину та скупчення людей багато заразилися коронавірусом у храмах, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189673
 
   
 Топ коментарі
 
А можно потом Лавру продизенфицировать и заселить укр. священников? Или у МП мощное лобби в политике и не даст этого сделать?
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хрен поймешь,...арабески твоих хитромуд. місли
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что-то в них не то... чуже, зле і яке-попало.
о чем волнуешься?
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Да куда нам, со своим чиханием, до Москвы... В ней одной больных "короной" в несколько раз больше, чем во всей Украине...
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Показухой кацапы всегда славились... Недаром "потёмкинские деревни" стали всемирным "мемом"... Да и "итальянские походы" чего стоят - хоть "суворовский", хоть сегодняшний...
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МалоВатно будет!!
Рассадник ********** ваще нада изолировать!!
😇
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Хай архангели за ними прилітають. А то ще бенз на них витрачати.
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Напевно у чотирьох монахинь почались пологи.
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Ага... Як по анекдоту:

- Доктор, я, кажется, рожаю!... Такие схватки, такие схватки!...
- Не обольщайтесь, гражданин Данилко… Не надо путать расстройство желудочно-кишечного такта, с появлением новой жизни…Між іншим, захворювання "короною" часто супроводжується розладом ЖКХ...
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Везіть рпц-шників до посольства рашки. Там має бути свій (ветеринарний) лікар.
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Автозак туда надо.


За восемь бед - один ответ.
В тюрьме есть тоже лазарет,

...
(В. Высоцкий)
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обрыдло паше-мерседесу одному в койке ворочаться...
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Їх краще відправити в Росію нести слово Боже До Лаври за 2 години приїхало 4 швидкі - Цензор.НЕТ 7067
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приехали трупы вывозить? мор на мацковских попов... Бог отвернулся о них...
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Перекопать вокруг надо, чтобы не приезжали, зачем они там?
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Многоходовочка от Филатова! в Днепре перекопали дорогу к храму
В Лавру за 2 часа приехало 4 скорых - Цензор.НЕТ 532
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Барух Хвілатофф тупий? До Лаври за 2 години приїхало 4 швидкі - Цензор.НЕТ 8923
Покладуть широку дошку і вуаля,мостик готовий! До Лаври за 2 години приїхало 4 швидкі - Цензор.НЕТ 5284
У ніх там у днєпґашідовскє усє ідійоти ілі тока чясть? Іхто єму такіє дибільниє ідєї падсказиваєт? До Лаври за 2 години приїхало 4 швидкі - Цензор.НЕТ 2376
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тупий... Он только под Беней за умного смахивал...
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Ві всйо ґжотє,тупіє лохі ,а умний баґух сґубіл дєнєх на ґєкламє хундая! До Лаври за 2 години приїхало 4 швидкі - Цензор.НЕТ 3075 До Лаври за 2 години приїхало 4 швидкі - Цензор.НЕТ 3075 До Лаври за 2 години приїхало 4 швидкі - Цензор.НЕТ 3075
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Соболезнуем, но вывозить надо в Кремль!
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Сектанты РПЦФСБ не дожили до военной пенсии.
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Охорону Лаври несуть кізячки . Не виключено що і з Кацапії . Кілька років тому наривались на конфлікт .
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Хай не балуться. Бо Київ - це ........ !.......!!.........!!!...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Понімайт?
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Такі є не лише в Лаврі, бо називають нас укропами, паляться самі того не розуміючи
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Везли б вже зразу до кордону з рашою.Це ж їхній "личный состав". Хай підбирають своих бойцов,самі лікують, а ще краще-ховають.
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якщо у Лаврі завелися кізяки, то, певно, потрібно звати державніслужби - і ту, і другу, і иьшу, - щоб кизяками не засмердіо схили Дніпра.
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Covid-19 против мацковского сатаната. Баттл зла против
зла. Всех гундяевских попов на погост. Лавру вымыть хлоркой и передать ПЦУ.
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Вимить хлоркой!
Нопмально. Мне нравится! - 12 блайків.
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Звісно Киівська Лавра буде київською. хоч навіть завелися мосовські воші. Бувало різне...
Але Дзвінниця стоїть! - попри всю суєту **** там,, унизу..
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В Лавру за 2 часа приехало 4 скорых а в НАШЕ село не їздять нема на чому
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А всё по тому что COVID-19 передаётся половым путём
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передаст павло петрушится неизвестно с кем... теперь имеют результат на поповские рыла...
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Когда чума первый раз "победным маршем" прошла по Европе, вымирали целые города... В летописи тех лет осталась запись об одном городе (кажется, Смоленске) - " и осталось там четыре человека. Вышли они из города, затворили за собой ворота, и ушли...". Надеюсь, то же самое будет и с лаврой...".
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А потім у погано зачинений Смоленськ пробралися перші кацапи...
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Звірився з датами - кацапи з"явилися уже пізніше... Хоча, якийсь мор тоді, теж був... Правда, що то була за хвороба - чума, віспа, холера, тиф, чи інша, літопис не уточняє...
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в гости к черту не бывает опозданий!
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Бог - є!!!
І він їм каже: зробіть паузу, на наживайтеся на людях за допомогою мого імені!
Але попи його не послухали...

Мабуть, він це їм говорив українською мовою, і попи його не зрозуміли В Лавру за 2 часа приехало 4 скорых - Цензор.НЕТ 206
І, вот, наказаніє последовало незамєдлітєльно В Лавру за 2 часа приехало 4 скорых - Цензор.НЕТ 7901
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Вадим Новинський став дев'ятим депутатом, який заслаб на коронавірус
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Надеюсь будет из числа первых, кто заслабнет на всегда
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Из богатых и влиятельных умерло -0. К сожалению черт его не возьмёт. Тут людям надо действовать
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От якби він ще став першим депутатом у іншій статистиці з коронавірусом...
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Добра, ой жеж добра новина! Возити їх неперевозити... А там= в мішок-і в воду...
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Зачем приехали,украинцам Лавра не нужна шо ли?
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ФСБ открыто и достаточно эффективно проводят теракты по всей Украине, где есть их представительства. (МП)
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Попы пусть верой и молитвой лечатся. Нечего их в больницы забирать!
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дуже хотілося би, шо б ці карети були засобом доставки у пекло цих бісівських антихристів. Може хоч так Український монастир очиститься від мацкальської хвороби, раз ми самі не хочемо їх звідти гнати
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Почему автотранспорт при въезде,выезде на территорию государственного музея не досматривается?
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Когда началась история с Томосом, решила посмотреть список церквей . То можно быть уверенными, что они не только кадилом машут, а пользуются всеми благами цивилизации- у всех есть и свои сайты, и номера телефонов.
Церковь отделена от государства , читай, не платит налоги, и когда государство простит перейти в он лайн в связи с пандемией - плюют на наше государство - особенно мп. А вот ,когда заболели, то к ним едут наши скорые, за которые платят наши налогоплательщики, и которые в это время не едут к нам.
Наш народ попрет на Пасху точно пасочки святить. В Одессе все церкви работают. Сейчас все ломануться просить Бога, чтоб не заболеть коронавирусом.
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А їх тав вірусом і посвятять До Лаври за 2 години приїхало 4 швидкі - Цензор.НЕТ 866 Совок має щезнути і бажано болісно
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Филатов в Днепре сработал правильно...но от трухи такого не дождаться
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"Церковь отделена от государства"
Вообще-то это означает, что государство не имеет никакой привязки к какой-либо конкретной церкви и никакая церковь не имеет права вмешиваться в дела государства.
В тоже время сами церковники живут в этом государстве и как любые граждане государства обязаны придерживаться законов государства.
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Они не платят налоги. Кто считает пожертвования, которые текут к ним рекой ? А там доходы похлеще, чем у казино ( хотя принцип работы практически один и тот же)
Возможно, платят за землю что-то, но всегда не в полной мере.
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Так почему же ваш 🤡🤢🤥зельцман им не перекроет кислород? Да потому , что это шавка гебнявая боится тявкнуть против дядек ФСБ🤮🤮🤮🤑🤑🤑
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В Шумському районі на Тернопільщині спалах. Вчора 22 випадки +. І знову піп, і знову секта мацковського пархату. Хочуть контактних визначити, так впороті сволочі в Лавру не пускають.
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То завалити їх у тій Лаврі бетонними блоками - і нехай там сидять і хоч повиздихають всі!
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Гениально!

Радикальное решение церковных вопросов

В минувшее воскресенье в одной из церквей Днепра люди массово причащались из одной ложки (около 300 человек).

После этого возле церкви выкопали траншею.

Как написал в фейсбуке заммэра города:

"Прошлой ночью, на меня снизошел дух. Да,технический дух водоканала. Дух сообщил мне, что скорее всего, вдоль этого храма, на глубине полутора метров, замироточила холоднокатаная труба диаметром 150 миллиметров.

Токмо из намерений благих и побуждений праведных, я принял решение раскопать эту трубу дабы отделить зерна от плевел. Истинно говорю Вам, пришлось вырыть траншею вдоль въезда и входов в данное заведение.

И тут начали происходить дела совершенно непонятные, если не сказать более - бесовские! В вырытой траншее, был обнаружен снаряд времен второй мировой войны! Представляете?! Траншея ограждена. Работает МЧС. Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно даже до второго пришествия Христа."

✊При этом женщины, которые находились на территории, начали бросать в спасателей землю. В пресс-службе ГСЧС сообщают, что так горожанки хотели доказать, что боеприпас - ненастоящий.

Как прокомментировал ситуацию сам мэр города Борис Филатов:

"Я к этому безобразию непричастен. Гггг"
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а зачем?

у них же молитва исцеляет всё.. вот пусть и молились бы
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Московская церковь, вдобавок к распространению духовной заразы, стала сетью разносящей коронавирус по Украине. В Харьковской области первой жертвой вируса стала пенсионерка, продававшая свечки в церкви. Принося прибыль московским попам, она заразила ещё 9 человек. А свечечки, судя по всему, из Лавры.
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Лавра сейчас, это не только рассадник нечисти и врагов Украины, это рассадник смертельной инфекции!

Представители МП сознательно игнорируют законы и указы государства Украина, пытаясь сеять вражду и заразить как можно больше людей! До Лаври за 2 години приїхало 4 швидкі - Цензор.НЕТ 5309

Неужели на них нет управы - агов, госмашина, преследующая активистов, волонтеров, майдановцев, что провякаешь?
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чого їх класти у лікарні якщо вони кладуть на протиепідеміологічні заходи?
Перевірити - і назад у Лавру.
І не випускати звідти
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Это как?
Они ж под Богом ходят!))))
К иконе примостился...мощи облобызал ..и здоров...
Для чего им скорые? Видать не совсем и верующие эти монахи...
Ну или грешны содомией...раз заболели
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РПЦ-рассадник заразы в Украине. Дубинский будет вносить предложение травить этих НЕсвятых людей газом?
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Не розумію навіщо вони швидку вікликають???Мракобєсіє яке...
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давно пора натянуть колючку и напряжение подать
, мразей поповских выкурить из Лавры !
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ВАЗорожец президент московской поповской шелупони
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чето их короновирус косит как родных .
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Так Коронавірус не любить "дешеві,брехливі понти",якими заросли ці цинічні попи мацковськага ***********.
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Ще не повиздихали мацкалячі ,гебешні шпигуни-попи,які хотіли побільше заразити УКРАІНЦІВ?Скільки ще таких лохів,які вірять цій зрадницькій шоблі?Ось як з ними надходить ВСЕЛЕННА,і це тільки початок,іх зрадницького кінця.
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Эх!
Вот бы вместо 4 скорых - 4 катафалка!
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