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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Здоров'я
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 Кадри нових пожеж у зоні відчуження ЧАЕС. ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри нових загорянь у зоні відчуження ЧАЕС, які виникли 16 квітня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав Руслан Горовий.

Він зазначив: "Це сьогодні в зоні відчуження. Займання розкидані далеченько. Плюс вітер. Пожежники вогонь прибили, але гарантій жодних. До ранку вітер найімовірніше розгонить знову, а отже пацанам знову за роботу. Плюс горить на Житомирщині".

Також читайте: У повітрі Києва зафіксовано продукти горіння із зони відчуження ЧАЕС - фахівці просять зачинити вікна і не виходити на вулицю, - КМДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189672
 
 
 Топ коментарі
 
Зелю туда. Пусть пацанов морально поддержит , сыграет им что - нибудь.
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А что там иудейский вислюк наркОманский? Записал очередной видосик?Или его снова скорая от передоза откачивает...
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просто надо перестать дышать
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Новые возгорания после дождя - однозначно - поджог.
У Авакова нет беспилотников, вертолётов?
Что надо МВД еще, при том бюджете, что у них сейчас...
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А СБУ не хочет ничего прокомментировать. Типа, версия - диверсия не рассматривается?.. Это ж ну смоделировать цель поджогов, чтобы продуктом горения с зоны отчуждения ослабить дыхательные пути жителей региона в предстоящем пике коронавируса. Как думаете организм после радиационного смога, даже у молодого сможет противостоять COVID-19? Во бред творится!
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А что там иудейский вислюк наркОманский? Записал очередной видосик?Или его снова скорая от передоза откачивает...
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зебилы вирусней еще не доконали,так решили с парашинскими кураторами еще и радиацией приправить.
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Антошка Геращенко не хочет свой жир на тушении пожара немножко раструсить ?
Антошка ведь любит ОПАСНОСТЬ - так пусть докажет делом, а не языком.
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Большинство очагов возгорания - неподалёку от границы с Беларусью.
ФСБ пытается дополнить вирус.
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Шукайте московитів, всі ті підпали створили вони.
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да пусть хоть все там сгорит (нет худа без добра)!
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Кременчуг. Видимость не более 1.5 км. Сплошная дымка. Такого не припомню уже 10 лет, с тех пор, когда Тайга горела в рахе. Невольно начинаешь думать, что природа решила с нами разобраться.
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