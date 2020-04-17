 Кадри нових пожеж у зоні відчуження ЧАЕС. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав Руслан Горовий.

Він зазначив: "Це сьогодні в зоні відчуження. Займання розкидані далеченько. Плюс вітер. Пожежники вогонь прибили, але гарантій жодних. До ранку вітер найімовірніше розгонить знову, а отже пацанам знову за роботу. Плюс горить на Житомирщині".

Також читайте: У повітрі Києва зафіксовано продукти горіння із зони відчуження ЧАЕС - фахівці просять зачинити вікна і не виходити на вулицю, - КМДА