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Все про:Київська область (1199) зона відчуження (132) ДСНС (2400) Чечоткін (67)

 Пилова буря на Київщині не має жодного відношення до переміщення повітря із зони ЧАЕС, - Чечоткін. ВIДЕО

Пилова буря, що спостерігалася у четвер у Київській області, не має жодного відношення до переміщення повітряних мас з Чорнобильської зони відчуження.

Про це заявив глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"У другій половині дня в Київській області спостерігалась пилова буря, яка була викликана посиленням швидкості вітру до 20-25 м / с, що  дув у західному напрямку. Цим вітром піднімалися поверхневі шари ґрунту і переміщалися в атмосферному повітрі. Хочу зазначити, що це явище не має жодного відношення до переміщення повітряних мас з Чорнобиля", - розповів глава ДСНС.

Чечоткін підкреслили, що ніякої хімічної і радіаційної загрози це явище не несе.

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"Радіаційний фон на цей час у Києві, Київській області, в зоні відчуження не перевищує природних фонових значень. Такий вітер буде спостерігатися ще до кінця доби, приблизно до 21: 00-22: 00. Завтра ситуація буде поліпшуватися, але можуть залишатися залишкові явища від сьогоднішньої пилової бурі", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189651
 
 
 Топ коментарі
 
днем пылевая буря была но гари не было сейчас в Киеве таже буря только гарь появилась опять от пожаров Чеонобыль или не т но факт как ни закрывай окна чувствуется в квартире просачиваеться понятно не так как на улице
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гаррю чого воняє? ще такого не було.
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С каких б**дь пор пыль воняет тлеющей сосной?!!!
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Вы ничего не понимаете. Весь Киев жарит шашлыки.
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а! всі купили кнуряче м'ясо? те теж так десь воняє.
Взагалі, то зараз піст, які шашлики, Толік?
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Повырубывали - повыжигали все деревья, теперь как в пустыне пылевые бури и никто не говорит, кто ответил за вырубку всех деревьев в Украине, даже в заповедниках. Никто не говорит, кто будет отвечать, кто будет проводить посадки новых деревьев взамен,конфисковали ли деньги у тех бандитов, кто вырубил? Это же просто ужас ужасный что творится в стране.
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країна довго йшла по цьому шляху - вразнос.
Тепер вже маємо першу катастрофу. Це ще квіточки.
Державою ж ніхто не займався - ну є вона і є.
от Генерального прокурора звільнили і він шух і у Францію.
То ж хто буде дбати за Україну, якщо хата у Франції.
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Не буде хати у Франції... Кордони зараз позакривали, де та Франція? Зараз женуть усіх з Америки, Європи. Тут будуть сидіти, у тому лайні, яке створили і дихати пилюкою, спати у респіраторі. Бандити. За все в цьому житті треба відповідати.
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ніхто їх не вижене із свої хати - має право на проживання, оскільки має там хату.
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Подивимось, ще не вечір. Зараз всіх іноземців просять геть. До того ж, на Заході треба докладно розповісти звідки в тебе гроші і чі сплатив податок.
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це роблять на момент купівлі - раз купив, значить перевірили. Може жінка заробляла, може бабушка-бізнес-вумен.
не пускають не громадян, а, якщо вже заїхав , то ніхто випирати не буде, бо це -депортація.
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Остались ещё фермеры, которые деревья вырезали, вспахали все подряд. На трассе стояли и думали, а что теперь. Видела, когда проезжала. Племя Майя необразованное. Квіточки - 100%
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остров Пасхі.
Ці вітрозахисні смуги на полях садили наші діди , бабуські щоби не було суховіїв - тепер держава не слідкує за використанням земель - всі на все наплювати.
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Да. И земля ещё отдыхала пару лет. Оранки - это ещё и одна из причин исчезновения рек. Деградация страны полная.
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я согласен, если не будут немедленно включены государственные регуляторы, то очень быстро сельхоз. земли сократятся в Украине в несколько раз и нас ожидает неизвестно что.
Не даром садили полосы на полях - ветер сдувал тучи пыли.
Потом, поле отдыхало после выращивания злаковых - там кормились коровки - и так оно крутилось.
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мудак чечетошник.

У Києві в четвер, 16 квітня, зафіксували продукти горіння в повітрі. Жителів столиці закликали закрити вікна й не виходити на вулицю.
Про це повідомила пресслужба КМДА. Уточнюється, що причинами забрудненого повітря є пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження, а також північно-західний вітер.
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у нас роза вітрів така, що переважно північно-західний вітер.
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До границы Зоны даже ближе, если по прямой, не по дороге. Недалеко от Дымера, меньше 45 до самой АЭС.
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Сейчас на руках граждан достаточно бытовых дозиметров, если бы пыль была радиоактивной - этого не было бы смысла скрывать.
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Повысились нормы ..как и цены.
К сожаленью..
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Побутові дозиметри лише гамма випромінювання відчують.
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днем пылевая буря была но гари не было сейчас в Киеве таже буря только гарь появилась опять от пожаров Чеонобыль или не т но факт как ни закрывай окна чувствуется в квартире просачиваеться понятно не так как на улице
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С каких б**дь пор пыль воняет тлеющей сосной?!!!
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Так они украинцев считают идиотами - звиздятят прямо в глаза!
Я тоже чувствую гарь! Пыль с земли никогда еще гарью не воняла!
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так они есть идиоты и конченее русские, в плане легко обмануть
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Днем никакого запаха гари у нас не было(20 км от Киева),но пылюка стояла,как густой туман.Под вечер когда прекратился ветер,всё заволокло дымом.
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Да. 200 км от Киева тоже гари не было. Поле и в поле пыль собирается. Если поля километры, то и пыли много. Там, где трава, пыли не было. Ветер только.
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Я, например, верю Чечеткину, он звиздеть не может!
Как впрочем и Скалецкой, она на посту министра Минздрава - тоже не звиздела, просто Украина в феврале была готова к коронавирусу, а потом взяла и расподготовилась!
Я доверчивый!
Пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, - Чечеткин - Цензор.НЕТ 8458
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чечетошник, выйди во двор подышать! реально воняет гарью от пожаров.
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а я видел сегодня с окна вдалеке, как белое. думал, что это или дым или туман. оказывается уже у нас песчаные бури, как в Сахаре где то. Что с миром творится...
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Это преЗЕдент свой кокс рассыпал... готовьтесь наркоманы в момент ломки агрессивные и неадекватные
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горит голосеевский заповедник под Киевом. Чернобыль не при чём. Опять какой-то осёл траву подпалил
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Если Голосеевский - это уже не осел, а сознательный террорист...
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Хорошо наверное горит,если я в Буче вышел покурить и чуть не задохнулся. А ветер совсем не с Киева.
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На другом конце Киева тоже дымовая завеса что ппц!
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Пусть ещё больше вырубают леса Украины - тут точно Сахара начнётся.
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tZE inform

@tZEinform


От всей души поздравляем идиотов избравших Зеленского президентом. Особо в Киеве. Ну удружили - такого поца у нас еще не было. Янукович по сравнению с ним - хороший человек ! С УТРА !!! зная что надвигается на Киев он погрузил Ермака и семью и отлетел в горы. Типа учения 80-ОГСБ.

Глава СНБО тупо смылся с столицы !

Киев накрыло основным массивом дымной взвеси от ЧАЭС. Вова вовремя съехал в горы
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не трынди. Весь день был сильный западный ветер. А ЧАЭС на севере. Это пыль со вспаханных полей.
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статья вверху

В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу, - КГГА
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А к чему имеет отношение? Только не говорите, что такое иногда такое бывает.
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Помимо Голосеевского горит еще пол Области, нахожусь на даче 50 км от кп Гостомеля, все в дыму, дышать нечем. Чечеткин, ****. буря была днем, не ****.
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Киздуны) сейчас ветер утих и тупо устойчивый запах гари даже глаза режет немного
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какая пылевая буря, дым натуральный и дофига, а где у нас пожары. а то что дым называют пылью уже вызывает подозрение
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На Позняках запах гари сильный.Сейчас 22.22 .
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Я окна держу закрытыми и врубил на кондеях ионизацию. ****, торфяники горели и то такого не было.
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Почти сосед)
На Осокорках (частный сектор) запах гари и немного щиплет глаза)
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брешут суки как при чернобыле, всесто эвакуации они про бурю придумают
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Триндикало, а куди летіли радіоактивні аерозолі та пил три або чотири дні тому? Саме туди, звідки вітер сьогодні. І не треба нам сунути дійсні показання гамма-радіометрів, оскільки пожежа у "Рудому лісі" небезпечна альфа-радіацією.
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Походу дым во всех районах, что же это?
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Почему незаливали дымящиеся очаги? Ждали покуда разгорится поновой? Это также считается преступлением.
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Район М Харьковская, сильный запах дыма на 22:00 час.Кто знает какая причина ?
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Дым явно из Чернобыля. Суки так заняты дерибаном земли, что даже просеки не сделали.
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Точно! Это плановое перемещение воздушных масс. Отставить панику!
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