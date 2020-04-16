 Пилова буря на Київщині не має жодного відношення до переміщення повітря із зони ЧАЕС, - Чечоткін. ВIДЕО

Про це заявив глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"У другій половині дня в Київській області спостерігалась пилова буря, яка була викликана посиленням швидкості вітру до 20-25 м / с, що дув у західному напрямку. Цим вітром піднімалися поверхневі шари ґрунту і переміщалися в атмосферному повітрі. Хочу зазначити, що це явище не має жодного відношення до переміщення повітряних мас з Чорнобиля", - розповів глава ДСНС.
Чечоткін підкреслили, що ніякої хімічної і радіаційної загрози це явище не несе.
"Радіаційний фон на цей час у Києві, Київській області, в зоні відчуження не перевищує природних фонових значень. Такий вітер буде спостерігатися ще до кінця доби, приблизно до 21: 00-22: 00. Завтра ситуація буде поліпшуватися, але можуть залишатися залишкові явища від сьогоднішньої пилової бурі", - зазначив він.
Взагалі, то зараз піст, які шашлики, Толік?
Тепер вже маємо першу катастрофу. Це ще квіточки.
Державою ж ніхто не займався - ну є вона і є.
от Генерального прокурора звільнили і він шух і у Францію.
То ж хто буде дбати за Україну, якщо хата у Франції.
не пускають не громадян, а, якщо вже заїхав , то ніхто випирати не буде, бо це -депортація.
Ці вітрозахисні смуги на полях садили наші діди , бабуські щоби не було суховіїв - тепер держава не слідкує за використанням земель - всі на все наплювати.
Не даром садили полосы на полях - ветер сдувал тучи пыли.
Потом, поле отдыхало после выращивания злаковых - там кормились коровки - и так оно крутилось.
У Києві в четвер, 16 квітня, зафіксували продукти горіння в повітрі. Жителів столиці закликали закрити вікна й не виходити на вулицю.
Про це повідомила пресслужба КМДА. Уточнюється, що причинами забрудненого повітря є пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження, а також північно-західний вітер.
К сожаленью..
Я тоже чувствую гарь! Пыль с земли никогда еще гарью не воняла!
Как впрочем и Скалецкой, она на посту министра Минздрава - тоже не звиздела, просто Украина в феврале была готова к коронавирусу, а потом взяла и расподготовилась!
Я доверчивый!
tZE inform
@tZEinform
От всей души поздравляем идиотов избравших Зеленского президентом. Особо в Киеве. Ну удружили - такого поца у нас еще не было. Янукович по сравнению с ним - хороший человек ! С УТРА !!! зная что надвигается на Киев он погрузил Ермака и семью и отлетел в горы. Типа учения 80-ОГСБ.
Глава СНБО тупо смылся с столицы !
Киев накрыло основным массивом дымной взвеси от ЧАЭС. Вова вовремя съехал в горы
В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу, - КГГА
На Осокорках (частный сектор) запах гари и немного щиплет глаза)
https://censor.net.ua/news/3189666/v_vozduhe_kieva_zafiksirovany_produkty_goreniya_iz_zony_otchujdeniya_chaes_spetsialisty_prosyat_zakryt