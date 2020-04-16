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Все про:Портнов (204) СБУ (5512) погрози (297) Олександр Божко (3) Офіс генерального прокурора (225)

 СБУ закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору Божку, - ЗМІ. ВIДЕО

Слідчий Служби безпеки України закрив кримінальне провадження щодо погроз, які ексглава АП часів Януковича Андрій Портнов регулярно відправляв прокурору Олександру Божку.

Про це йдеться у відповіді пресслужби Офісу Генерального прокурора на запит журналістів "Слідство.Info", повідомляє Цензор.НЕТ.

Підставою для закриття провадження щодо погроз правоохоронцю стала "відсутність складу кримінального правопорушення".

"За результатами досудового розслідування слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України (закриття кримінального провадження через відсутність в діянні складу кримінального правопорушення. — Ред.)", — відповіли журналістам в ОГП.

Нагадаємо, на початку квітня цього року Шевченківський райсуд столиці відмовився продовжити строки досудового слідства у справі щодо погроз прокурору. Божко також звертався і до генпрокурорки Ірини Венедіктової з клопотанням, у якому попросив оголосити Портнову підозру. Утім, у відповіді на наш запит СБУ відповіла, що її не оголосили.

Нагадаємо, раніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася залучити Портнова до відповідальності за погрози і матів щодо працівника Офісу генерального прокурора Олександра Божка.

Також читайте: Прокурор Божко, якому погрожував Портнов, просить позбавити його права займатися адвокатською діяльністю

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189644
 
 
 Топ коментарі
 
Вот те на. Интересно, это можно и Зелю на всю страну пообещать в рот ....ть?
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тоді чому Марусю і Федину переслідують ???? СБУ закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко, - СМИ - Цензор.НЕТ 6125
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А почему тётя Веня молчит? Или Божко уже в ОГПУ не работает? Если так, то ему пора оформляться на службу в НКВД или Контору Глубокого Бурения.
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маразм с каждым днем все больше гос службы это частные конторы на службе олигархов одни открыто занимаются рэкетом другие финансовым обналичиванием государственных денег другие кидаловом и разводиловом другие именем закона только какого за суживают неугодных другие строчат в сми целые оперы оправдывая все это такой паразитический мирок Оруэлл скотный двор а сейчас это уже просто превращено в маразм разума
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Пора всю эту шушару про кремлевскую , люстрировать на стадионах Другого пути нет СБУ закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору Божку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7896
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