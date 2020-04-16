 Винуватцю пожежі в зоні ЧАЕС вручили підозру: йому загрожує штраф від 17 тис. або арешт. ВIДЕО

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, 13 квітня сталася чергова пожежа на території зони ЧАЕС: це був третій осередок вогню у зоні відчуження.

Під час проведення розшукових заходів працівники відділу поліції зони Чорнобильської АЕС спільно з колегами Іванківського відділення поліції оперативно встановили палія. Ним виявився 37-річний житель села Старі Соколи.

Чоловік спалював сміття, потім рештки тліючого багаття вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося зарання сухостою. Вогонь перекинувся на територію лісу, а далі - у зону відчуження, де сталася масштабна пожежа.

З вини чоловіка виник неконтрольований процес знищення та пошкодження вогнем рослинності, лісового масиву, мікроорганізмів у Дитятківському лісництві "Північна Пуща".

Зловмиснику загрожує сплата штрафу від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство.

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