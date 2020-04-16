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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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Все про:Київська область (1199) підпал (317) пожежа (2150) Нацполіція (9315)

 Винуватцю пожежі в зоні ЧАЕС вручили підозру: йому загрожує штраф від 17 тис. або арешт. ВIДЕО

Поліція Київської області оголосила про підозру ще одному палію, з вини якого сталася чергова пожежа в Чорнобильській зоні.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, 13 квітня сталася чергова пожежа на території зони ЧАЕС: це був третій осередок вогню у зоні відчуження.

Під час проведення розшукових заходів працівники відділу поліції зони Чорнобильської АЕС спільно з колегами Іванківського відділення поліції оперативно встановили палія. Ним виявився 37-річний житель села Старі Соколи.

Чоловік спалював сміття, потім рештки тліючого багаття вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося зарання сухостою. Вогонь перекинувся на територію лісу, а далі - у зону відчуження, де сталася масштабна пожежа.

З вини чоловіка виник неконтрольований процес знищення та пошкодження вогнем рослинності, лісового масиву, мікроорганізмів у Дитятківському лісництві "Північна Пуща".

Зловмиснику загрожує сплата штрафу від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежі в Чорнобильській зоні відновилися, - член громадської ради ДАЗВ Ємельяненко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189604
 
 
 Топ коментарі
 
за не надетую маску 17 000 и за экологическую катастрофу 17 000 как всегда логика у нашего законодателя ... ни чего цензурного на ум не приходит!
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20 марта 2020 года сотрудница магазина непродовольственных товаров, который был закрыт на карантин, ждала в помещении мастера по ремонту роллетов. В это время в магазин зашел мужчина, который попросил продать носки. Предпринимательница продала криворожанину товар.
На женщину составили административный протокол за нарушение правил карантина (44-3 статья КУоАП).
Материалы дела 6 апреля передали в Терновской районный суд Кривого Рога. Судья Терновского райсуда города Андрей Дудиков признал криворожанку виновной в нарушении правил Всеукраинского карантина, объявленного из-за распространения коронавируса.
Ее обязали выплатить 17 тысяч гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.
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зачем арест - достаточно того, чтоб выплатил 45 млн, которые выделили на тушение пожара
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зачем арест - достаточно того, чтоб выплатил 45 млн, которые выделили на тушение пожара
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20 марта 2020 года сотрудница магазина непродовольственных товаров, который был закрыт на карантин, ждала в помещении мастера по ремонту роллетов. В это время в магазин зашел мужчина, который попросил продать носки. Предпринимательница продала криворожанину товар.
На женщину составили административный протокол за нарушение правил карантина (44-3 статья КУоАП).
Материалы дела 6 апреля передали в Терновской районный суд Кривого Рога. Судья Терновского райсуда города Андрей Дудиков признал криворожанку виновной в нарушении правил Всеукраинского карантина, объявленного из-за распространения коронавируса.
Ее обязали выплатить 17 тысяч гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.
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Маска - не по фэн шую, дистанции нет - мусоров зараза не берет.
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дофіга всяких держ. адміністрацій, чинуш - з'їздіть по селам - проводьте роз'яснювальну роботу серед народу, чим потім гасити пожежі та лупити підозри оцим дурним дядькам.
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Останні кілька років всіх каналах в новинах роз'яснюють, а по селах новини дивляться...
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тільки цв цьому році щось почали.
Але селянська психологія інша -вона потребує особистого контакту, прохання, а не голову говорящу в телевізорі.
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за не надетую маску 17 000 и за экологическую катастрофу 17 000 как всегда логика у нашего законодателя ... ни чего цензурного на ум не приходит!
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Узбагойся.

Он к этому пожару никакого отношения не имеет.
По зомбоящику показывали, как этот ханурык у себя под забором спалил кучку мусора.
Травы выгорело 2х3 метра.
Нашли крайнего.
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узбагойся - любимое слово богдана, ну в смысле человека который всё время стоял сзади презе и что то шептал тому на ушко.
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Каких 17ка, 10 лет общественных работа по всей Украине.
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Пацаки! Почему не в намордниках? Приказ господина ЗЕ - всем пацакам надеть намордники. И радоваться!
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