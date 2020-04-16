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 Київ і передмістя накрила пилова буря. ВIДЕО

Київ і передмістя накрила пилова буря. Видимість на трасах через ці явища також погіршилася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, користувачі соцмереж публікують кадри цього природного явища.

Пилова буря на трасі Київ-Харків

Київ. Вулиця Андрія Малишка. Вид на правий берег і Троєщину. (Відео dtp.kiev.ua)

Вид на пилову бурю над Києвом з моста Патона. (Відео dtp.kiev.ua)

Також читайте: Заміряємо температуру на 9 в'їздах до Києва, є затори, але людей попереджали, - заступник голови КМДА Пантелеєв. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189554
 
   
 Топ коментарі
 
я же говорю, зеленский это проклятый презедент. поехал в париж -сгорел роттердам, поехал в японию - сгорел храм юнеско, поехал в ватикан - самая большая пандемидемия короновируса. а Украину уже год как только не трясет: бесснежная зима, уничтоженная экономика, короновирус, пожары в чернобыле, теперь вот пылевая буря.
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А что потом ?
Землетрясение , пожары , потоп ?
Какое интересное время !
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А что потом ?
Землетрясение , пожары , потоп ?
Какое интересное время !
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стопудово работа потомственного хлибороба и дыржавобудивныка рабиновича...
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И кстати - при Парашенке такого не было !
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При Порошенко убрали экослужбу.Вырубили деревья, вспахали все вдоль и поперек (и продолжают сейчас). Песок и буря в Житомире, Ровно. Останемся без воды. Привет, пустыня!!!
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Интересно,как там еще в Египете выживают несколько тыщ лет?
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Правильно. Цыгане тоже не моются. Нет воды и хорошо
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Я вибачаюся - а це особисто Порошенко екослужбу ліквідував? Наскільки мені відомо, рішення про її ліквідацію приймали ВР і КМ... Мабуть, і захисні лісосмуги Порошенко особисто повирубував... Візьми, "безтолковка", книжку С. Т. Аксакова, "Детские годы Багрова-внука", відкрий главу "Летняя поездка в Чурасово", і почитай... Чоловік про винуватців порушення екології ще у 18 столітті знав, коли ще і поняття такого - "екологія", не існувало...
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При Порошенко... А про закони фізики та біології нічого не знаємо? Книга 18 століття - біблія екології. Так і живемо.
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Забыла спросить, бестолковая потому что. Для врачей что-то есть от бабушки Прасковьи? Сборник трав?
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Хочешь "выпендриться"? Есть... Только не от Прасковьи. У меня прабабка Александра знахаркой была, от неё ещё "прописи" сохранились... Ты при расстройствах почек и мочевого пузыря покупаешь в аптеке "Уролесан" - спиртовую настойку, а я могу набрать травы шалфея. Ты покупаешь"Корвалол" - а я отвар пустырника. Основа - та же самая, только я готовлю свежее, а ты - "законсервированное" спиртом. Некоторые средства лекарственные и посильнее есть . В аптеке продают "Настойку календулы", а я для тех же целей применяю настойку коровяка (цветов)... Она действует намного эффективнее календулы... Хватит? Ты довольна?
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Да она дура воинствующая - как она может быть довольна?
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Кваско, хвати квасити на карантині, бо "зелені чоловічки" з'являться.
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У водителей под Бородянкой тоже глюки зелёные? Они попали в пылевую бурю, скорые, носилки, перекрыли дорогу. Все правильно
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то піски з бурштинової республіки...не зміг Зеленський там налагодити ситуацію...прикро
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При вовочке деревья стали вырубать В СЕМЬ РАЗ больше! т.е. за год вырубили уже больше, чем при Порошенко за 5 лет! Київ і передмістя накрила пилова буря - Цензор.НЕТ 9697
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я же говорю, зеленский это проклятый презедент. поехал в париж -сгорел роттердам, поехал в японию - сгорел храм юнеско, поехал в ватикан - самая большая пандемидемия короновируса. а Украину уже год как только не трясет: бесснежная зима, уничтоженная экономика, короновирус, пожары в чернобыле, теперь вот пылевая буря.
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То може нехай з Пуйлом зустріниться. Хоч якасб користь віж нього буде Київ і передмістя накрила пилова буря - Цензор.НЕТ 8512
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Еще один адепт геоцентризма, проклятий, бесов и святаго томоса
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Пусть в Россию едет. на ПМЖ. Хоть пользу миру принесет
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так - да не так!
Маємо теплу зиму - вперше за 140 років - реальна економія тепла і відповідно коштів в бідній країні, падіння цін на бензини та соляри!
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...і несе тепер чорнобильський гар по Брест-Литовському проспекті зі швидкістю 35 м/с у напрямі Печерська
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Таке явище не вперше. Було таке що задувало повні вікна землі, але років з 30 такого дійсно не було. Магнітні коливання
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МИД РАБссии в своем Заявлении 18 июня 2019 года пригрозил Украине катастрофами и эпидениями.Ютьюб в помощь Київ і передмістя накрила пилова буря - Цензор.НЕТ 9687
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Машка Захарова всех предупредила : БУДУТ КАТАСТРОФЫ и ЭПИДЕМИИ.Что не ясно?
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Ащо ви хотіли за тридцять років антинародної влади??
Природа помстилася!
Коммуняки-такі ж падлюки!
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"Комуняки -падлюки" змусили людей насадити лісосмуги, які взимку затримували сніг на полях, а влітку не давали розгуляться пиловим бурям... А зараз забрали "комуняцьку нагайку" а розуму люди так і не набралися - лісосмуги повирубували - річки пересихають, грунти на полях вивітрюються... Все звикли на "власть" кивать... Не "власть" сокирами махає і бензопилками гуде...
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А що, самі Ми і винні..
Тільки скорострільні коляки допоможуть!!
😀
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от тільки не кізді! комуняки пограбували і вбили людей десятками мільонів Київ і передмістя накрила пилова буря - Цензор.НЕТ 4236
а роблять зараз оце все гівно все якраз виведені комуняками шарікови Київ і передмістя накрила пилова буря - Цензор.НЕТ 454
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Знову катаклызми ???
Це за те, що Зелю обрали.
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проклятое место, 73% выбрали дьявола вместо Бога, саранча и язвы снизойдут на Киев, все казни египетские, а потом дамбу прорвет и вся сволочь утонет вместе с фараоном.
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Київ - святе місто, яке відвідав ще святий апостол Андрій. Вистоїть, очиститься від 73% біснуватих і буде жити. Сьогодні, у Чистий четвер потрібно очиститися як духовно, так і фізично, а також провести прибирання в будинку. І продовжити це очищення в подальшому, до повного подолання скверни. У Чистий четвер Ісус Христос омиває ноги своїм учням.
Київ і передмістя накрила пилова буря - Цензор.НЕТ 8531
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Дед рассказывал, что страшная пыльная буря была в СССР в январе 1968 года.Дышать было совершенно нечем,во рту,носу и ушах было полно желтого песка,и от него некуда было спрятаться ни в доме ни в погребе.Он летал в воздухе что птица
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Дед Сенатор умер 17 сентября 2017,сколько вам МУДАКам сообщать надо об этоМ????
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Мабуть просто ізраїльський народ проклятий.
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У нас на заході вітер дуже сильний, падають великі незаконно поставлені біг-борди.
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какая в ж..пу пылевая буря, ветер - западный, как раз оттуда где лес горит
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Добре, що хоч Цензор повідомив, бо ЗМІ мовчать. Що ж відбувається? Про новий спалах пожежі повідомив член громадської ради Держагентства з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко. У зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС знову запалали ліси, які ледь встигли згаснути після холодних дощів.
Київ і передмістя накрила пилова буря - Цензор.НЕТ 9377
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Якщо взяти вчорашню дату https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:9;c:29.7,51.1;t:adv-points;d:2020-04-15..2020-04-15;l:street,firms_viirs,firms_modis_a
то вчора там ще нічого не було, а сьогодні
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:9;c:29.7,51.1;t:adv-points;d:2020-04-16..2020-04-16;l:street,firms_viirs,firms_modis_a
то вже навсю палає по дорозі Коростень - Мозир. І знову при головному напрямку вітру від пожеж на Київ. Знову спишуть на дурних селян?
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"Дурні селяни" можуть бути виконавцями цих терактів, за тридцять юдиних срібняків. Нема сумніву - замовники в кремлі, а їх українські холуї ведуть подвійну гру і роблять криві гримаси при дуже поганій грі.
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Палят Зону по команде из Кремля .для большего ******* .
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Тиранозавры были падальщиками , так что бояться нечего . да размеры преувеличены .
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Рубите деревья еще больше и скоро будет пустыня..
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Подарок от благодарной за уничтожение природы. Из Зоны с любовью.
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Перетворюємось на пустелю.
Тепер це наше майбутнє
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