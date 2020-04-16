 Київ і передмістя накрила пилова буря. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, користувачі соцмереж публікують кадри цього природного явища.
Пилова буря на трасі Київ-Харків
Київ. Вулиця Андрія Малишка. Вид на правий берег і Троєщину. (Відео dtp.kiev.ua)
Вид на пилову бурю над Києвом з моста Патона. (Відео dtp.kiev.ua)
Землетрясение , пожары , потоп ?
Какое интересное время !
Маємо теплу зиму - вперше за 140 років - реальна економія тепла і відповідно коштів в бідній країні, падіння цін на бензини та соляри!
Природа помстилася!
Коммуняки-такі ж падлюки!
Тільки скорострільні коляки допоможуть!!
😀
а роблять зараз оце все гівно все якраз виведені комуняками шарікови
Це за те, що Зелю обрали.
то вчора там ще нічого не було, а сьогодні
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:9;c:29.7,51.1;t:adv-points;d:2020-04-16..2020-04-16;l:street,firms_viirs,firms_modis_a
то вже навсю палає по дорозі Коростень - Мозир. І знову при головному напрямку вітру від пожеж на Київ. Знову спишуть на дурних селян?
Тепер це наше майбутнє