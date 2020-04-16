 Київ і передмістя накрила пилова буря. ВIДЕО

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Пилова буря на трасі Київ-Харків

Київ. Вулиця Андрія Малишка. Вид на правий берег і Троєщину. (Відео dtp.kiev.ua)

Вид на пилову бурю над Києвом з моста Патона. (Відео dtp.kiev.ua)

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