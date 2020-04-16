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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
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 МВС оприлюднило кадри боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні. ВIДЕО

Міністерство внутрішніх справ опублікувало двохвилинне відео з найяскравішими і найстрашнішими моментами гасіння пожеж у Чорнобильській зоні.

Відео опубліковано на каналі МВС в Youtube, інформує Цензор.НЕТ.

Його автори зазначають, що пожежі навколо ЧАЕС спалахнули після аномально безсніжної зими 2019-2020 рр. Їх причиною стало злочинне спалювання трави, і, можливо, навмисні підпали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Чорнобильській зоні гасять осередки тління в 4 лісництвах, радіація - в нормі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вогонь поширювався дуже швидко і охопив великі площі.

"В цілому ми пройшли десь 15 кілометрів, і по всій цій довжині 15 кілометрів горіло", - говорить за кадром пілот, який пролітає над лісами, що горять .

Полум'я гасили 400 рятувальників з 15 областей України. Пожежу гасили на землі: рятувальники виконували свою роботу, незважаючи на загрозу ядерного зараження.

"Можливості не було під'їхати туди, тому що все заросле, кущі. Ну і, звичайно, трохи налякані були радіацією, фоном цим. Боялися", - розповів один з рятувальників.

Водночас авіація ДСНС поливала пожежу водою зверху. 3 літаки та 3 вертольоти понад 900 разів скидали воду на палаючі ліси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радіаційний фон у Києві та області в межах норми, відкритого вогню в Чорнобильській зоні немає, - ДСНС

Загрози ядерним об'єктам нема, пожежу погасити. Станом на 16 квітня відкритого вогню в зоні ЧАЕС немає. В 4 лісництвах продовжують тліти пні і залишки деревини, пожежні ліквідовують ці осередки тління.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189550
 
   
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таки успешно и совсем не лохи?пора пожарников в офис президента передавать...
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Просто много лет не проводились в Чернобыльской зоне противопожарные мероприятия. На хрена? Это же шоу для туристов-экстрималов. Вот оно и аукнулось. С рашки-парашки ржем, а то что наши власти дармоеды и тупицы не замечаем
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Из одного дерева делают миллион спичек. Одна спичка может уничтожить миллион деревьев.
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Миллион деревьев может упасть на миллион зебилов.
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и музыку из блокбастера на кадры наложили. Сразу видно, что клоун до власти дорвался. На своих факапах шоу снова для быдла устраивает.
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і на закусь вам сенсейшен

Затриманий генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов отримав з Росії завдання вбити не тільки українського добровольця чеченського походження Адама Осмаєва. А й міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Інформацію повідомив журналіст агєнт по продаже пірамідок, посилаючись на джерела в керівництві СБУ.
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Зачем эта ужасающая музыка на видео ?
И так тошно от всех этих коломойских проделок.
Скажите режиссёру, что он конченный пи до рас.
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Всё небо над Киевом опять затянуло дымом, а они рапортуют, что покончили с пожарами.
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