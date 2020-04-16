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 Київські новини
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 Заміряємо температуру на 9 в'їздах до Києва, є затори, але людей попереджали, - заступник голови КМДА Пантелеєв. ВIДЕО

На дев'яти в'їздах до Києва чергують нацгвардійці, співробітники МНС та медики, а всі автомобілі, в яких перебуває троє і більше осіб, зупиняють для вимірювання температури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заступник голови КМДА Петро Пантелеєв і начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук розповіли на брифінгу 16 квітня.

"На в'їзді до Києва почали заміряти температуру. Таких пунктів на в'їзді в місто 9. Контроль здійснюють медики, також на постах присутні представники поліції та ДСНС. Зараз на під'їздах до Києва є труднощі з рухом, але ми попереджали про це, доведеться потерпіти.

Такі заходи ми плануємо проводити до понеділка включно. Якщо ситуація після Великодня буде стабільна, то таке обмеження може бути знято", - повідомив Пантелеєв.

Також читайте: Від сьогодні на в'їздах до Києва людям вимірюватимуть температуру: список контрольно-пропускних пунктів

За словами Ткачука, якщо виявляють перевищення температури до 37,5 градусів, то людина відправляється на самоізоляцію, якщо 38 і вище - викликають швидку і людину госпіталізують. За необхідності медики можуть зробити швидкий тест на коронавірус.

Якщо людину відправляють на самоізоляцію, то вона заповнює відповідні документи, у неї беруть дані про місце проживання та контактні телефони. Надалі з такими людьми працює контактний центр КМДА і з'ясовує, як вони виконують заходи щодо самоізоляції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189546
 
   
 Топ коментарі
 
застав дурака Богу молитися - так він і лоб розіб є..
длббы
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Идет съезд "Единой России". Путен: - Россияне, вынужден вам сообщить, что наступили тяжелые времена, в 2020 году у вас будет не хватать денег на мясные продукты. Что вы будете делать? В зале тишина, затем встает один мужик и говорит: - Будем работать по 10 часов в день. Путен: - Ладно. В 2021 году у вас будет не хватать денег на молочные продукты. Что вы будете делать? Снова тишина, встает тот же мужик: - Будем работать по 16 часов. Путен: - А в 2022 году у вас не будет даже хлеба. Что вы будете делать? Тот же мужик: - Будем работать круглосуточно! Путен: - Молодец россиянин! Так держать! А кем вы работаете? Mужик: - Могилы копаю, Владимир Владимирович !??
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застав дурака Богу молитися - так він і лоб розіб є..
длббы
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Надо изолировать города друг от друга и города в которых нету коронавируса, то эти города можно запускать работать! И те города, которые излечатся тоже!
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Для того, щоб взнати є коронавірус чи не має у місті, треба усім мешканцям одномоментно провести ПЛР тест.
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теоретически это возможно. и даже не обязательно очень одномоментно. а вот сможет ли жить изолированный город...
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Теоретично ми комунізм можемо збудувати Заміряємо температуру на 9 в'їздах до Києва, є затори, але людей попереджали, - заступник голови КМДА Пантелеєв - Цензор.НЕТ 6780
А як замкнути місто? Хтось продукти привозить, хтось ліки, і це не одна людина
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насчёт коммунизма вопрос спорный. там даже с теорией не очень.
а про изоляцию.... так я ж о том же. а вот большой город с огородами - это уже почти реально. всё общение с внешним миром - через карантинный шлюз.
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Для этого нужно обьявить ЧП и платить людям зато, что они дома сидят.
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Идет съезд "Единой России". Путен: - Россияне, вынужден вам сообщить, что наступили тяжелые времена, в 2020 году у вас будет не хватать денег на мясные продукты. Что вы будете делать? В зале тишина, затем встает один мужик и говорит: - Будем работать по 10 часов в день. Путен: - Ладно. В 2021 году у вас будет не хватать денег на молочные продукты. Что вы будете делать? Снова тишина, встает тот же мужик: - Будем работать по 16 часов. Путен: - А в 2022 году у вас не будет даже хлеба. Что вы будете делать? Тот же мужик: - Будем работать круглосуточно! Путен: - Молодец россиянин! Так держать! А кем вы работаете? Mужик: - Могилы копаю, Владимир Владимирович !??
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.... а все автомобили, в которых находится трое и больше лиц, останавливают для измерения температуры.

Правильно же. Если один человек в машине - какая у него температура? А почему на въезде? Косяк, стопудово. Когда у прохожих в Киеве начнут проверять?
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ЛЮБОЕ ограничение передвижения народа - полезно. Кто-то, узнав о такой хрне не поедет в деревню...
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Заміряють температуру кругом, тільки ви поцікавтесь, яка висвічуєтся у вас температура. От у мене буває 32,3; 34,5 ...
Показуха з дешевими китайскими пірометрами
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бойцу в черном уже мешает что то стоять, а это он еще даже не танцевал.
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Природа исцеляет - старый рецепт, который помогает побороть сложную атипичную пневмонию

https://giperboloid.info/priroda-isceljaet-staryj-recept-kotoryj-pomogaet-poborot-slozhnuju-atipichnuju-pnevmoniju/



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ЗеДебилы в действии! Эти дятлы запустили безо всякой карантинной проверки порядка 500 000 заробитчан, туристов. И только пару десятков из Китая образцово показательно "обсервировали". А теперь хотят тут это все разрулить. Так если им ума не хватило это сделать на начальных этапах, чего они смогут сейчас сделать? Скорее всего показательно показать какие они бараны. Или я не прав?
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Кличко-барыга с зелёным ослом, , хватит наживаться на смертях
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