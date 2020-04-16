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 Політика України, Суспільство
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 У Маріуполі натовп заради обіцяних знижок і розіграшів штурмував новий супермаркет, ігноруючи карантинні обмеження. ВIДЕО

Кілька сотень жителів Маріуполя, ігноруючи карантинні норми, практично штурмували супермаркет через обіцяні знижки і розіграш подарунків на честь відкриття нового магазину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 0629, в момент відкриття одночасно увійти в супермаркет спробували  близько 200 осіб. На відеозаписі видно, що багато хто з них у захисних масках, але дистанції ніхто не дотримується - всі стоять дуже близько один до одного.

Пізніше супермаркет був закритий на вимогу поліції і місцевих чиновників.

Також дивіться: Поліцейські патрулі й оточення: Києво-Печерська лавра на карантині. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189508
 
 
 Топ коментарі
 
Стадо безголових людей, а власники магазину ще гірші.
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штраф организаторам толкучки (владельцам магазина)!
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Стадо безголових людей, а власники магазину ще гірші.
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Мне кажется, что людей специально спровоцировал хозяин супермаркета и его нужно за это наказать. Зачем нужна была реклама? Зачем нужно было открывать супермаркет в карантин с такой помпой?
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штраф организаторам толкучки (владельцам магазина)!
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за скидку и игнорирование менталитета..
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да уж.. менталитет мариупольцев страшен в своем гневе.. последний раз такое наблюдал у нас еще до карантина у входа в секонд хенд.. но во время карантина люди стали вести себя очень даже адекватно
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не нужно быть "Вангой", чтоб предвидеть последствия таких заявлений!
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дурня.. в Рівному теж щось відкривають..є акції і скидки.. а от бидломаси такої нема
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А где же мыло, старое доброе хозяйственное мыло У Маріуполі натовп заради обіцяних знижок і розіграшів штурмував новий супермаркет, ігноруючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 3857 Садисты....
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Так... тепер і в Україні щось приблизно отаке:

У Маріуполі натовп заради обіцяних знижок і розіграшів штурмував новий супермаркет, ігноруючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 3375
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И в церковь такие пойдут на Пасху. Прошелся по улице сегодня. Половина людей без масок, некоторые из них покашливают и никто их не трогает. Карантин говорите?
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і чому ви дивуєтесь поведінці мешканців маріка?
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Так и хочется написать: Животные бэть
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... В Мариуполе толпа ради обещанных скидок и розыгрышей штурмовала новый супермаркет, игнорируя карантинные ограничения ... - Это не люди, это пенсы штурмуют маркет, которым зеленая бубачка обесЧал большие пенсии и как всегда обманул! а ведь пенсам надо как-то жить, на что-то жить ...
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Могли бы акцию через интернет провести. Это несложно. А так видно что владельцы держат своих клиентов за тупой скот
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Трое нашли бутылку водки. Открыли.
Первый: отхлебнул, упал, сдох.
Второй: отхлебнул, упал, сдох.

Третий с ужасом огладывается вокруг, кричит: "Кто-нибудь! Памагиииииитееееееее!" и хлещет с горла...
Халява - великая сила.
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В основном пенсионеры, ничем их не запугать никаким вирусом с их пенсией
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Новый АТБ я правильно понял? или местечковый
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Нашли млять время для розыгрышей и акций ссуки!!! У Маріуполі натовп заради обіцяних знижок і розіграшів штурмував новий супермаркет, ігноруючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 483Знают же твари, что любителей шары, а особенно в тех регионах Украины полно, но это им не помешало сделать картинку для кацапсячих телеканалов и отбить бабки за акцию.
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а битвы в американских магазинах на скидках - картинка для укртв-? в твоих регионах когда шару объявляют все демонстративно игнорируют и проходят мимо .
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Где ты видел в США во время карантина такие акции?! Тупизм ватника никогда не позволит определить когда можно, что то копировать на западе а когда этого не стоит делать. Это тот самый момент. Я уверен, что ни на западе ни в центре Украины во время карантина ни у кого бы не зародилось бы в голове устраивать подобные мероприятия.
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канешна . на западе и в центре удавятся за копейку с пенсионера .какие акции во время повышения цен на всё . а в америке сейчас просто курьерская доставка кипит. 100 000 добирают курьеров
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Ну так хоть скидки и розыгрыши были внутри?

Или опять развод лохов?!
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Должны были, по рекламе (я не ходила У Маріуполі натовп заради обіцяних знижок і розіграшів штурмував новий супермаркет, ігноруючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 9785 ), продуктовые наборы и телевизор разыгрывать. Но ничего не успели, маркет закрыла полиция и вырубила им свет.
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В первых рядах избиратели оппоблока и фанаты 95 квартала. Тетки 50-60 лет.
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И вы удивляетесь что Зеленский наш президент и как это получилось?
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В'язані берети а-ля "путінввєді" в перших рядах...
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Это точно, эти дауны с танков бы гречку получали, среди руин и радовались, как им повезло.
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Заходиш на Youtube. Набираєш "Акційна олія Сільпо Тернопіль" і спостерігаєш, як за дешевші на пару гривень пляшки олії б'ється натовп.
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И одни совки прутся, наверное за колбасой по 2,20.
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А поруч їздив невідомий на дорогому електричному самокаті ⚓🛴
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Как же так? Такое же возможно только в Раше, это ж каждому местному каментатору известно! (а кто сомневается и говорит что в Украине "нарид" = такое же стадо - тот агент ФСБ).
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организатор сего столпотворения есть тот,кто разрешил во времья карантина организовывать открытие ,онразрешением и организовал толпу...
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Ради экономии нескольких гривен рискуют здоровьем своим и близких, да и на лечение может уйти тысячи гривен.
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Там телевизор должны были разыгрывать, наборы и скидки большие обещали. Вот наши бабули бешеные и поперлись.
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В данном случае, единственный кто сэкономит, это пенсионный фонд....
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готов поспорить - если им сказать что каждый кто придет с колорадской ленточкой - скидка 10 коп., то они этими лентами как коконы обмотаются.
А если провести конкурс - кто громче крикнет "путенвведи" тому 1 кг колбасы нахаляву - то они горло порвут, ор такой будет стоять шо под Новоазовском будет слышно.
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Тре' було акційні товари, призи та все інше подавати цим дебілам на канонічній лопаті (і ще заради різноманіття кидати в натовп "на собачку-драчку").
Було б ЦІЛКОМ справедливо.
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Главное в парк не пускать...вирус там...
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Мне стыдно...в антизомби показывают такое с рашки, а тут у нас... не позорьте Украину, идиоты!
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А чего стыдного? Для того и магазин открыли, что бы туда люди ходили.
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Если для тебя в этом видео нет ничего плохого, то ты такое же быдло.
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Люди же не воровать пришли, а делать покупки, возможно со скидкой. Вам(олигархам) такие радости конечно не понятны.
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у нас ( Днепр ) тоже самое , не только двери настеж открыты , Эпицентр на левой , понедельник , пох в маске или нет , или толпой или по одному , но температуру меряют ,
в субботу очередь была , в магазе треть персонала с масками на шее
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С какого перепуга наш город не Украина? Что вы несете?! Если толпа местных бабушек в количестве 300 чел приперлась за телевизором и скидкой, то это не значит что полумиллионный город не Украина. Я вот на такие сборища не хожу, не ходят и мои знакомые, родственники, родители.
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Позже данных нет (в свободном доступе) на 2006 год в Донецкой области около 1200 больных туберкулёзом. Берём сейчас не больше. 12 человек этим, короновирусом. И чем вы нас пугаете?
"А для меня шо рвотное, это зелье приворотное. Ибо здоровье у меня добротное, и закусил отраву плотно я"
Мариупольская рулетка 6 патронов с палочкой Коха и 1 маленький с простудой. У Маріуполі натовп заради обіцяних знижок і розіграшів штурмував новий супермаркет, ігноруючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 1678
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Пускай дохнет это совдеповское быдло
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«Коронавирус бесплатно, спешите - только сегодня и только у нас!»
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«Скидки на коронавирус 50%! Пенсионерам бесплатно, но не больше одной бациллы в руку!»
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«Купи гречку и получи корону в подарок!»
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После окончания карантина обнищание будет еще сильнее, и не такое увидим.
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Прикрыли сразу, вырубив свет. Полиция потом протоколы составляла.
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По сравнению с черной пятницей в США все очень даже культурно))
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Слабаки. Надо было штурмовать так, как донецкий "МЕТРО". Неужели там не было никого из ветеранов того штурма?
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