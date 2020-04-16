 У Маріуполі натовп заради обіцяних знижок і розіграшів штурмував новий супермаркет, ігноруючи карантинні обмеження. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 0629, в момент відкриття одночасно увійти в супермаркет спробували близько 200 осіб. На відеозаписі видно, що багато хто з них у захисних масках, але дистанції ніхто не дотримується - всі стоять дуже близько один до одного.
Пізніше супермаркет був закритий на вимогу поліції і місцевих чиновників.
Первый: отхлебнул, упал, сдох.
Второй: отхлебнул, упал, сдох.
Третий с ужасом огладывается вокруг, кричит: "Кто-нибудь! Памагиииииитееееееее!" и хлещет с горла...
Халява - великая сила.
Или опять развод лохов?!
А если провести конкурс - кто громче крикнет "путенвведи" тому 1 кг колбасы нахаляву - то они горло порвут, ор такой будет стоять шо под Новоазовском будет слышно.
Було б ЦІЛКОМ справедливо.
в субботу очередь была , в магазе треть персонала с масками на шее
"А для меня шо рвотное, это зелье приворотное. Ибо здоровье у меня добротное, и закусил отраву плотно я"
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