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 Будинки, де були виявлені випадки захворювання на коронавірус, дезінфікують рятувальники, - Кличко. ВIДЕО

Багатоквартирні будинки, де виявлені випадки захворювання або де кияни перебувають на самоізоляції, дезінфікують рятувальники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції, відповідаючи на питання, отримані від ЗМІ.

Він також показав відео як відбувається дезінфекція в одному з таких будинків.

"Стосовно будинків, де були виявлені випадки захворювання або де люди перебувають на самоізоляції. Там дезінфекцію проводять рятувальники. В них є протоколи, як це робити. Також вони використовують спецзасоби, які рекомендовані фахівцями ВООЗ, - наголосив мер столиці. - Також щодня працівники комунальних підприємств та управляючих компаній обробляють під’їзди житлових будинків, прибудинкові території та сміттєві баки. Не забувайте, що в столиці 11,5 тисяч багатоквартирних будинків комунальної власності", - підкреслив Віталій Кличко.

За його словами, комунальні служби міста вже більше місяця працюють в посиленому режимі.

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Роботи з дезінфекції фактично не припиняють.

"Із самого ранку, поки більшість киян сплять, працівники "Киїавтодору" обробляють спецзасобами вулиці. Щодня на маршрути виходять понад 50 спецавтомобілів. Щодня використовують 600-700 літрів спецзасобів, які додають в воду. Хоча громадський транспорт столиці працює в режимі обмежень, дезінфікують всі без винятку зупинки. Адже частина стратегічних підприємств та організацій, що власним транспортом возять співробітників на роботу, використовують зупинки як місце збору своїх працівників", - наголосив Віталій Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189470
 
 
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Молодец Виталя. Мову выучить всего к 45-ти годам это просто почти рекорд среди учунов языков. А теперь скажи - че закрыл метро, а в маршрутки из-за этого понапихалось пассажиров как вот в Японии в метро - надо аж чтобы кто-то снаружи - трамбовал. И че, не заразился никто? А вот теперь как раз и обострение у тогда заразившихся. И под суд можешь пойти!
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Гарне відео для піару. Вчора приїзджала швидка в захисних костюмах в наш будинок, можливе зараження, всі підстави. В підсумку небайдужі з нашого дому сдали кошти на дезінфекцію будинку, 1 підъїзд - 2500грн.
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Два дні тому знайома розповідала як проходить "дезинфекція під'їздів": один стоїть на вулиці на шухері, другий у спецкостюмі заходить до під'їзду, пшикає з балона в усі боки на 1 поверсі біля тамбуру і все.
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