 Будинки, де були виявлені випадки захворювання на коронавірус, дезінфікують рятувальники, - Кличко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції, відповідаючи на питання, отримані від ЗМІ.

Він також показав відео як відбувається дезінфекція в одному з таких будинків.

"Стосовно будинків, де були виявлені випадки захворювання або де люди перебувають на самоізоляції. Там дезінфекцію проводять рятувальники. В них є протоколи, як це робити. Також вони використовують спецзасоби, які рекомендовані фахівцями ВООЗ, - наголосив мер столиці. - Також щодня працівники комунальних підприємств та управляючих компаній обробляють під’їзди житлових будинків, прибудинкові території та сміттєві баки. Не забувайте, що в столиці 11,5 тисяч багатоквартирних будинків комунальної власності", - підкреслив Віталій Кличко.

За його словами, комунальні служби міста вже більше місяця працюють в посиленому режимі.

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Роботи з дезінфекції фактично не припиняють.

"Із самого ранку, поки більшість киян сплять, працівники "Киїавтодору" обробляють спецзасобами вулиці. Щодня на маршрути виходять понад 50 спецавтомобілів. Щодня використовують 600-700 літрів спецзасобів, які додають в воду. Хоча громадський транспорт столиці працює в режимі обмежень, дезінфікують всі без винятку зупинки. Адже частина стратегічних підприємств та організацій, що власним транспортом возять співробітників на роботу, використовують зупинки як місце збору своїх працівників", - наголосив Віталій Кличко.