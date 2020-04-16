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 У Шумському районі Тернопільщини зафіксували спалах коронавірусу: за добу виявлено 22 випадки, - РДА. ВIДЕО

У районному центрі Шумськ Тернопільської області кількість заражених коронавірусом зросла до 26 осіб.

Про це повідомив глава Шумського районного ради Віталій Кудлак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за минулу добу в місті виявили 21 новий випадок захворювання.

"Ми отримали 21 підтвердження захворювання на коронавірус серед жителів нашого району. Якщо враховувати попередні дані, на сьогодні у нас в сукупності 25 підтверджених випадків" - повідомив Кудлак.

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Пізніше в райраді уточнили, що за добу виявили 22 випадки COVID-19: "За минулу добу офіційно підтверджені (в Тернопільській області. - Ред.) 46 випадків зараження вірусом COVID-19. Географія поширення нових випадків: м.Тернопіль (8 осіб), Борщівський район (4 людини), Козівський район (3 людини), Кременецький район (2 людини), Тернопільський район (1 людина), Монастириський район (6 осіб), Шумський район (22 людини)".

У райраді повідомили, що причиною поширення вірусу стало нехтування карантинними правилами.

У Шумському районі Тернопільщини зафіксували спалах коронавірусу: за добу виявлено 22 випадки, - РДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189465
 
 
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Так то північ області . Московські віруни з МПвУ . Вербу святили . То таке . Буває .
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Отпраздновали католики.
Очередь за православными.
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Та там одні адепти почаївської лаври...
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