 У Шумському районі Тернопільщини зафіксували спалах коронавірусу: за добу виявлено 22 випадки, - РДА. ВIДЕО

Про це повідомив глава Шумського районного ради Віталій Кудлак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за минулу добу в місті виявили 21 новий випадок захворювання.

"Ми отримали 21 підтвердження захворювання на коронавірус серед жителів нашого району. Якщо враховувати попередні дані, на сьогодні у нас в сукупності 25 підтверджених випадків" - повідомив Кудлак.

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Пізніше в райраді уточнили, що за добу виявили 22 випадки COVID-19: "За минулу добу офіційно підтверджені (в Тернопільській області. - Ред.) 46 випадків зараження вірусом COVID-19. Географія поширення нових випадків: м.Тернопіль (8 осіб), Борщівський район (4 людини), Козівський район (3 людини), Кременецький район (2 людини), Тернопільський район (1 людина), Монастириський район (6 осіб), Шумський район (22 людини)".

У райраді повідомили, що причиною поширення вірусу стало нехтування карантинними правилами.