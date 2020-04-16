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 Політика України
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 Розпочаті проти активістів Майдану справи - робота російської агентури в Україні, - Яценюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк разом із соратниками з НФ і по Майдану прийшли підтримати Тетяну Чорновол до Печерського районного суду, де відбувається засідання щодо політично мотивованих обвинувачень з боку ДБР.

Зараз Арсеній Яценюк присутній на засіданні Печерського райсуду як поручитель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Перед початком судового засідання лідер "Народного фронту" наголосив, що зараз інспіровані справи не лише проти Тетяни Чорновол, так само розпочали кримінальне провадження проти колишнього очільника Інституту національної пам’яті Володимира В'ятровича "за те, що він проводив конференцію по голодомору": "Так само іде маса справ проти людей, які були на Майдані, які боролися і будуть далі боротися за незалежність України".

Також дивіться: Шукають варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід, - Чорновол під будівлею Печерського райсуду Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Віктор Янукович фізично перебуває в Росії, а фактично він уже повертається в Київ", - сказав Арсеній Яценюк.

Розпочаті проти активістів Майдану справи - робота російської агентури в Україні, - Яценюк 01
Розпочаті проти активістів Майдану справи - робота російської агентури в Україні, - Яценюк 02

"Те, що відбулося вчора із затриманням генерала Служби безпеки України, який є одним із ключових російських шпигунів в українській правоохоронній системі, є для мене свідченням тільки одного - такі самі шпигуни сидять зараз у Державному бюро розслідувань і в Генеральній прокуратурі", - підкреслив лідер НФ.

"Справи, які розпочаті проти активістів Майдану, є ніщо інше, як робота російської агентури в Україні", - наголосив він.

Розпочаті проти активістів Майдану справи - робота російської агентури в Україні, - Яценюк 03

Арсеній Яценюк звернувся до президента України і до голови Служби безпеки України: "Невідкладно проведіть ретельну перевірку і виявіть всіх російських щурів в ДБР і ГПУ. Відкличте політично мотивовані підозри проти Тетяни Чорновол. Закрийте кримінальні провадження проти В’ятровича".

Розпочаті проти активістів Майдану справи - робота російської агентури в Україні, - Яценюк 04

"Зупиніть політичні переслідування і не йдіть по шляху Віктора Януковича", - наголосив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в офісі Партії регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов у кабінет нагорі. Там він отруївся чадним газом. Поруч із ним був відкритий сейф, у кишені Захарова виявлено ​​велику суму грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої гроші. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даних про те, що загиблому під час пожежі в офісі ПР Захарову хтось заважав вийти з будівлі, немає, - Горбатюк

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак, Віктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

15 квітня Чорновол повідомила, що за підсумками суду про обрання запобіжного заходу залишилася "повністю вільною". Водночас їй відмовили у відводі судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який має обрати їй запобіжний захід.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189453
 
   
 Топ коментарі
 
прийдет время и зеленский с ермаком будут ходить на допросы....
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Дайте власти ещё время и каждый может ошибаться... Да зебобики?
Начатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7794
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я хоть и не являюсь сторонником сени, но он говорит дело. по факту, зеленский и вся его свора мародеров воюют на стороне пидорашки.
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https://zn.ua/POLITICS/vyatrovicha-vyzyvayut-na-dopros-otnositelno-provedeniya-foruma-po-golodomoru-351313_.html
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Сеня , ты предатель . Вернись , в стране цирк . Начатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5620
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Если точнее, то Лидер Антинародного фронта Начатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7947
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прийдет время и зеленский с ермаком будут ходить на допросы....
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В 2014 року у нас вообще жопа была, в стране чудом вытянули, а зелебобы пытаются в говно опять пустить страну!!!

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Даже не знаю, у каких слоев населения пользуются популярностью эти бес-перспективные старички. Это как на базаре стоять и продавать гнилую рыбу. Ясно, что новую рыбу не за что купить, но и гнилую никто не купит.
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Дайте власти ещё время и каждый может ошибаться... Да зебобики?
Начатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7794
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я хоть и не являюсь сторонником сени, но он говорит дело. по факту, зеленский и вся его свора мародеров воюют на стороне *********.
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А про дело Шеремета почему не вспоминают? Или память отшибло?
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Яке "звернутись до президента", йог майже рік як нема, а те одоробло з булавою, вже війну в своїй голові завершило і капітуляцію там само підписало.
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Против Яценюка дела нет. Есть над чем задуматься. И откуда он знает, что поручили росиськой агентуре в Украине..
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Да...коменты на цензоре это что то ...Сборище ваты , латентной сепарни , и однохромосоных (либо лишнехромосомных) полоумков с отключенным мозгом
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А еще рос ботофермы сразу включаються на яценюка)) замечал везде, и на ютубе, где бы он не появился..
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ото горе та біда, кругом агенти
наши олигархи по Куршавелям с российскими гуляют, а этот просроченной лапшой кормит
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"майданівці!!!"

Екс - нардеп"ПР"Є.Балицький:Если будет суд - я обязательно дам показания,как
к нам на фракцию бегал Яценюк и упрашивал не поддержавать постановление об освобождении Ю.Тимошенко
Розпочаті проти активістів Майдану справи - робота російської агентури в Україні, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9074
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а чи варто довіряти таким касапам, як оцей?
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А як можна не довіряти,коли в бік рига Балицького жодного спростування не було від Сені майданівця.
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а шо це за цабе, отой ригокасап, після зебільного 21.07.2019р.?
Та таких - як піска у відрі, перелік невичрпний, всяких левченків та лещенків; і те - один з останніх куди вагоміший за всіляких балицьких, оскільки у садового має власний прайм-тайм.
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Значить, Яценюк ще не перейшов в партію ЄС; поки що тільки - як союзники...
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яценюк тот еще вороватый *****..но тут из двух зол я его поддерживаю и выбираю меньшее
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Пруф?) так а зачем? Он скорее всего где то слышал (вероятно на каналах политических конкурентов) может бабка какая то сказала,, чем не пруф?!
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да, Сеня, плюнуть в колодец в 2014 -м было проще, чем вычерпать из него всю воду...
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не сеня цюценюк это результаты вашей воровитой работы совместно с фсб!!!
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«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"© і гострий запах нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Хоч би який мандат завалящий ... Що? Знову лізти у дупу і не висовуватися? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Ой, вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля в лоб та мать його в @@@!».
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Хорошо Сеня сдержал обещание и пустил "кулю у лоба". Мозги вылетели и теперь неподсуден за свою "стену"
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