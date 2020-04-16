 ДБР повідомило про підозру екскерівнику СБУ в Харкові, який побив активіста "Автомайдану" в 2015-му. ВIДЕО

Про це 15 квітня повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Слідством встановлено, що генерал-лейтенант запасу СБУ 12 червня 2015 року, рухаючись на автомобілі "Volkswagen Touareg" по вул. Лаврській у м. Києві, обігнав та примусово зупинив автомобіль активіста ГО "Автомайдан". Після цього експравоохоронець завдав тілесні ушкодження потерпілому.
Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Як зазначили в ДБР, під час вручення повідомлення про підозру колишній чиновник СБУ закрився у власній квартирі і відмовився отримувати будь-які документи.
У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років, додали в Держбюро.
Арешт, майданівця, і тут же арешт антимайданівця...
Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников.
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
Вслед за Януковичем в Россию сбежали около 5 тысяч украинских чиновников и их родственников. Беглецы покупают дома за миллионы долларов. СПИСОК
Практически все окружение бывшего украинского президента Виктора Януковича ныне находится в бегах и уже обосновалось в России. Бывшие чиновники Украины приобрели в Москве и ближайшем Подмосковье квартиры и дома и уже обзавелись российскими паспортами и постоянной работой.»