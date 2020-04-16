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 Шукають варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід, - Чорновол під будівлею Печерського райсуду Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Печерського райсуду Києва відбувається акція на підтримку екснардепки Тетяни Чорновол.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Зараз тут (в Печерському райсуді Києва. - Ред.) будуть розглядати запобіжний захід щодо мене. Прокуратура клопоче про досить м'яку міру, з огляду на ту статтю, яку мені інкримінують, - це домашній арешт. Те, що зараз відбувається, свідчить про те, що будуть знайдені варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід. Я не почуваюся жертвою. Я почуваюся переможцем. Тому що за це саме, за Майдан, мене вже один раз до вищої міри покарання. Мене стратили під час Майдану на Бориспільській трасі. Бог дав мені можливість вижити, ще 6 років працювати і досягти значних результатів для держави. Зокрема, це і конфіскація 1,5 млрд дол. Януковича", - заявила перед початком судового засідання Тетяна Чорновол.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Я на суді буду стояти не сама. Я буду стояти поруч зі своїм чоловіком. Ми вдвох тоді 18 лютого 2014 року були в офісі Партії регіонів. Удвох. Ми вдвох з ним їздили на фронт. У нас на двох два ордени "За мужність" - один його, за війну, він загинув під час операції зі звільнення Донецька, під Іловайськом, але це була операція з оточення і звільнення Донецька. Мій орден за Майдан, за те, за що мене зараз будуть судити. Ми завжди однією сім'єю. У нас, насправді, на двох нагородний автомат. Саме цей автомат він здобув у штабі сепаратистів під час про звільнення Маріуполя. Коли він загинув, я взяла цей автомат і в перших числах вересня поїхала захищати Маріуполь. Саме тоді було наступ російських військ, але наша українська армія, наші добровільні підрозділи тоді відстояли не тільки Маріуполь, вони не дали РФ захопити весь південь України. Тому я зовсім не почуваюся жертвою", - додала Чорновол.

Вона також зазначила, що прийшла на засідання із зібраною сумкою на випадок її арешту.

Шукають варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід, - Чорновол під будівлею Печерського райсуду Києва 01
Шукають варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід, - Чорновол під будівлею Печерського райсуду Києва 02
Шукають варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід, - Чорновол під будівлею Печерського райсуду Києва 03
Шукають варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід, - Чорновол під будівлею Печерського райсуду Києва 04
Шукають варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід, - Чорновол під будівлею Печерського райсуду Києва 05
Шукають варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід, - Чорновол під будівлею Печерського райсуду Києва 06
Шукають варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід, - Чорновол під будівлею Печерського райсуду Києва 07
Шукають варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід, - Чорновол під будівлею Печерського райсуду Києва 08
Шукають варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід, - Чорновол під будівлею Печерського райсуду Києва 09
Шукають варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід, - Чорновол під будівлею Печерського райсуду Києва 10
Шукають варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід, - Чорновол під будівлею Печерського райсуду Києва 11

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак., Арсеній Яценю

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189430
 
   
 Топ коментарі
 



Олександр Бригинець

@bryhynets

·4 ч

ЗЕ не збрехав, епоха бідності завершилася! Почалася епоха злиднів(
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Ненормальных пересчитали год назад - 74% .
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Илларионов: - Чем больше Зеленский будет находится у власти , тем больше он нанесет ущерба Украине , он работает против Украины
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Олександр Бригинець

@bryhynets

·4 ч

ЗЕ не збрехав, епоха бідності завершилася! Почалася епоха злиднів(
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ЗЕДЕБИЛОВ И ПРЫГОВ ДРУЗЯК ИХНИХ ТУТ ЕЩЕ ВОПРОС КТО КОГО И КОГДА ВЫРОДИЛ ИЗ ОППЫ.. НАДО ПРОСТО НЕ СПРАШИВАТЬ А расстреливать вешать или садить на 20 лет лагерей на зане ЧАЭЧС ПРИПЯТЬ город призпрак вполне даже станет реальным городом поселением там тысяч 200 можно упихнуть...для пользы Украины кто то обязан же восстанавливать разрушенный /ДОнбасс окарнанный кацапами Крым обворованную евреями обрезанными и иноверцами Украину..... кацапов евреев и прочих НЕ УКРАИНЦЕВ И НЕ ГРАЖДАН УКРАИНЫ... КОТОРЫЕ рассматривают Украину как корыто для своих богатств наживы... для оккупации и придатка для гребанной вонючей сранной Парашки... где руки растут из жоппы где они не могут связать связно как БУБОБЧКА МАЛОРОСЛЫЙ ИЗ КРИВОЖОПИНСКА.. и 2 слов внятно и связно где они по сути страдают шизофрений где они умудряются слепить вкакафонии все скопом и Империю и Татар и Сталина и ленина и ЙЦаря и коммунизм и бандитизм как форма правления России где Путин сморчоквый оленевод верпс финно угор правит стадом дефектных хромосомных назвавших себя россиянами...
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Мирко, а что тебе не понятно ? Какой ответ тебе нужен? Путинизация украинского округа РФ идёт полным ходом по всем направлениям.... это не понятно ?
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Цікаво, скільки таких, хто був на Майдані, голосував за Бєню, та його слуг? Скільки таких, хто свого часу підтримав Майдан в інших містах, проголосував за цих олігархічних ватних блазнів?
А найцікавіше, що вони тепер кажуть своїм знайомим?
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Они выбрали Зеленского, так как Пепе и ко не оправдали доверия
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Ну да, теперь оправдалось?))) В Англии когда то тоже клоуна выбрали потому что Черчилль доверие не оправдал
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не більше і не менше ніж за протеже фірташа..
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Неслучайно начали именно с этой ненормальной. Как бы она все не испортила этим господам рядом с ней.
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Ненормальных пересчитали год назад - 74% .
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Было бы меньше соевых придурков ,было-бы и меньше ненормальных.
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Есть повод подумать , может таки есть смысл участвовать в выборах ?
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Прохання до всіх хто проголосував на виборах за припіздєнта Зеленського та "слуг урода" одягнути захисні маски з логотипом "Зє-команда"....
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Я знаю всього лише близько десятка таких. Жоден не кається. Жоден! Вс кажуть, що більше ні в що не вірять. Я запитую: "А як, що ти підставив цілий народ?" Відповідь: "Нікого я не підставляв". Вони вважають, що нікого не підставили. Що вони жодного стосунку до того, що творить ця влада, не мають.
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я голосовал за зеленского, и сожалею об этом. Но твой соевый мародер не лучше. просто было две кучи говна, пришлось выбрать одну.
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Илларионов: - Чем больше Зеленский будет находится у власти , тем больше он нанесет ущерба Украине , он работает против Украины
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Не ищут варианты , а решают . надо не надо ! Как Аваков решит , так и будет . А если много знаешь . то и ПАПа подсуетиться и заплатит. Но думаю ничего она не знает .
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Вся банда воров и мародеров в сборе кроме барыги! самое время всем наручники надеть и на тюрьму
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Илларионов: - Чем больше Зеленский будет находится у власти , тем больше он нанесет ущерба Украине , он работает против Украины
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Илларионов - советник пуйла, а у пуйла бывших не бывает Ищут варианты назначить мне более жесткую меру пресечения, - Чорновол под зданием Печерского райсуда Киева - Цензор.НЕТ 3013
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Ну вместо них то теперь честные патриоты, не воруют, при ворах чет росли ЗВР, а сейчас дыра, но так бывает )))
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Да, на фото всі ті хто просрали майдан. Стільки років у владі. Як була Україна бідною, так і залишилась. Зараз кловуни намагаються перекласти з пустого в порожніє. Хто наступний?
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Окрім Турчинова там немає кого поважати!
А мародер взагалі було за антимайдан ще і фінансово підтримувало
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Сеня "куля у лоб" Яценюк, обуржуажившийся "революционер" Парубий с охраной ( кого боимся?) и Жданов, решили напомнить о себе? Ведь это только глупый "козак" Гаврилюк таксистом працюе, а умненьких, да хитрожопеньких от власти и кулэмэтом не отпугнёшь
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- вот война закончится, петька, построим консерваторию.
- да, и на крышу два пулемета.
- зачем?
- чтоб консервы не писдили.
- а почему два?
- один перегреваться будет.
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пришли времена, когда на её месте может оказаться каждый, даже мнение которого будет не совпадать с генеральной линией власти.
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Порушення карантинних мір Татьяною Чорновол.
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Есть простые люди, которые погибли или получили ранения на майдане, о них сейчас почти никто не помнит и большинство имен не назовет. И есть черноволы, порошенки, вятровичи, парубии - от которых на майдане не упал ни один волос, но они вовремя примазались к нему, проползли во власть и теперь обеими руками и ногами держатся за этот майдан, чтобы благодаря ему выбивать себе преференции, деньги и индульгенцию от уголовного преследования в принципе за все.
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Левко Лук'яненко, jr.

@ChetVic

·14 апр.

а й дійсно - офіґенне фото "з нуля", з самісінького пі%дорезу - фотограф на бруствері … «Маячня! Який в дідька "нуль"?!
Що фотограф, щоб зняти недопалка, заліз на бруствер окопу і "відсвічував" перед ворогом?!» - коментар з ФБ

Шукають варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід, - Чорновол під будівлею Печерського райсуду Києва - Цензор.НЕТ 264
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Складно буде .. Всі місця в дурці вже зайняті тобої та твоїми друзями 😕
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Нынешние не хотят учиться на ошибках Януковича ,который наступая на грабли решил посадить Юлю . Эти думают ,что Янукович был не прав (наступая на грабли) на них ,для лучшего эффекта ,надо прыгать.
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Пора эту сепаршу закрывать на карантин в Лукьяновском сизо
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Держитесь, Тетяна, скоро зебил на ростов побежит, мразь кацапская.
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Несколько миллиардеров пришли лично поддержать женщину со справкой.....
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