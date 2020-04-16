 Шукають варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід, - Чорновол під будівлею Печерського райсуду Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Зараз тут (в Печерському райсуді Києва. - Ред.) будуть розглядати запобіжний захід щодо мене. Прокуратура клопоче про досить м'яку міру, з огляду на ту статтю, яку мені інкримінують, - це домашній арешт. Те, що зараз відбувається, свідчить про те, що будуть знайдені варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід. Я не почуваюся жертвою. Я почуваюся переможцем. Тому що за це саме, за Майдан, мене вже один раз до вищої міри покарання. Мене стратили під час Майдану на Бориспільській трасі. Бог дав мені можливість вижити, ще 6 років працювати і досягти значних результатів для держави. Зокрема, це і конфіскація 1,5 млрд дол. Януковича", - заявила перед початком судового засідання Тетяна Чорновол.

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"Я на суді буду стояти не сама. Я буду стояти поруч зі своїм чоловіком. Ми вдвох тоді 18 лютого 2014 року були в офісі Партії регіонів. Удвох. Ми вдвох з ним їздили на фронт. У нас на двох два ордени "За мужність" - один його, за війну, він загинув під час операції зі звільнення Донецька, під Іловайськом, але це була операція з оточення і звільнення Донецька. Мій орден за Майдан, за те, за що мене зараз будуть судити. Ми завжди однією сім'єю. У нас, насправді, на двох нагородний автомат. Саме цей автомат він здобув у штабі сепаратистів під час про звільнення Маріуполя. Коли він загинув, я взяла цей автомат і в перших числах вересня поїхала захищати Маріуполь. Саме тоді було наступ російських військ, але наша українська армія, наші добровільні підрозділи тоді відстояли не тільки Маріуполь, вони не дали РФ захопити весь південь України. Тому я зовсім не почуваюся жертвою", - додала Чорновол.

Вона також зазначила, що прийшла на засідання із зібраною сумкою на випадок її арешту.























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак., Арсеній Яценю