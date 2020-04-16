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 Події, За кордоном
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 Катастрофа російського Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво у травні 2015 року. Нове ВIДЕО

Слідчий комітет Росії опублікував нове відео останніх моментів катастрофи Superjet 100 "Аерофлоту" в аеропорту Шереметьєво і заявив про завершення розслідування кримінальної справи стосовно пілота.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих кадрах зафіксовано розворот і зупинка літака, хвостова частина якого охоплена полум'ям, початок евакуації пасажирів та дії екстрених служб для ліквідації займання.

Також у відеоролику показано стан авіалайнера і речей пасажирів після того, як пожежу загасили.

Командира літака Дениса Євдокімова слідчі звинувачують у порушенні правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини, смерть двох і більше осіб, великих збитків.

Катастрофа Superjet 100 сталася 5 травня 2019 року. Літак вилетів регулярним рейсом із Шереметьєво в Мурманськ. На його борту перебувало 73 пасажири і п'ять членів екіпажу. У процесі набору висоти в авіалайнер влучила блискавка. Через це грозовий захист Superjet 100 відключив генератори і перевів електропостачання повітряного судна на живлення від акумуляторних батарей. Одночасно із цим літак перейшов на прямий режим управління Direct Mode, коли дії пілотів не проходять аналіз і не коригуються бортовим комп'ютером.

Також читайте: Авіаексперт із РФ Лукашевич опублікував кадри "некоректного" випуску аварійних трапів у "Сухому Суперджеті". Компанія пообіцяла звернутися в прокуратуру. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189429
 
   
 Топ коментарі
 
создали самолет который больше ломается чем летает, и посадили за штурвал летчика без опыта полётв на этом друшлаке, забили подзавязку пасажирами и надеялись на благополучный результат... в этом вся расея....

прыжки с чемоданами на батуте отдельного стоят....
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Это не "Суперджет" а Джекпотрошитель кацапов
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ему нужно было подвернуть налево еще на 90 гр... - вот тогда все было бы отлично...
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ветераны Вяликой Пабеды размножаются как кролики...
с каждым годом их все больше и больше..
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если есть спрос-будет и предложение Катастрофа російського Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво у травні 2015 року - Цензор.НЕТ 9081.законы рынка работают даже вопреки воле кремлядей
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Так чтобы поветру и наверняка ? Ну ты и добрый
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Ты безмозглое животное.
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Это не "Суперджет" а Джекпотрошитель кацапов
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Тупые пожарные, которые стояли у носа самолёта, вместо того, что-бы тушить по низу, поливали верх самолёта(
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Ты сам то пожарный что ли и понимаешь как правильно тушить? Или это твоё мнение как нужно?
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тушить керосин водой это ваще только для полных неучей.плотность керосина 0,8,воды1,0.керосин в любом случае всплывает поверх воды и продолжает горение.
так же как капли масла (тоже 0,8) при мытье сковородки плавают в воде поверху.
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воду тоже можно,но для охлаждения салона
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Обычно так и делают. Низ водой сбивают. Верх пеной.
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а "чёрные копатели" уже там как тут, хабарок ищут.
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создали самолет который больше ломается чем летает, и посадили за штурвал летчика без опыта полётв на этом друшлаке, забили подзавязку пасажирами и надеялись на благополучный результат... в этом вся расея....

прыжки с чемоданами на батуте отдельного стоят....
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Нє, ну трошки ж він пролетів! Це вже досягнення для ватольота.
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чудо с трапа слетело и тут же достало айфончик и давай снимать
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Долго дверь открывали, а потом мешочники с чемоданами поперли. Цена каждого спасенного чемодана - человеческая жизнь.
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фирма сухой всегда создавала самолеты для уничтожения людей, и этот не исключение.
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россия все всегда создавала для уничтожения людей. людей там никто никогда не то что не жалел, а нередко сознательно и целенаправленно инчтожал. куле, бабьё ищо наражает... а мокшанские терпилоиды за это своих царей возвеличивают и восхваляют
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В процессе набора высоты в авиалайнер попала молния. Из-за этого грозовая защита Superjet 100 отключила генераторы и перевела электроснабжение воздушного судна на питание от аккумуляторных батарей. Одновременно с этим самолет перешел на прямой режим управления Direct Mode Fallus in frontalus - morte momentalus, когда действия пилотов не проходят анализ и не корректируются бортовым компьютером.
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Я стосовно кацапів вже давно дивуваться перестав... "Перевести стрілки" на "мертвяка" - це у них "національна гра" така... Адже якщо сказать, що техніка зроблена "руками з жопи" - так треба когось "крайнім" назначать, а ще гроші платить постраждалим... А так їм тільки і залишається, що піти і "насрать на могилу" командиру екіпажу... Він же виправдаться не може...
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С чего вы взяли ? Живой КВС, под следствием. Скорее всего посадят.
Из экипажа стюард только погиб. Правак тоже живехонек - по веревке слился почти сразу.
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Потому, что руки из жопы. Пришпандерить стойку шасси к стенке топливного бака - это надо уметь. А дальше просто, стойку приложили об планету пару раз с перегрузками, она и навернулась, мало того не сложилась, как должна была. Стеночку бака порвало, и ......
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Найбільш здивували кацапи з валізами. Хоча… чому здивували? Кацапи,сер!
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