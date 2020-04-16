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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 16 квітня зафіксовано 397 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 4161, померли 116 осіб, 186 - одужали, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189422
 
 
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А вот посмотрите, какие зверства устраивает в метро полиция Испании

https://twitter.com/i/status/1250387955925028869
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это видео педалику, лижущему сопли урода...
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Жодному слову ВОЗ не можна вірити! Там робота корпорацій.
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"дела идут и жизнь легка, ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка"
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Жодному слову ВОЗ не можна вірити! Там робота корпорацій.
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А що міністру нєхрєн дєлать як тільки працювати говорящою головою?! Працюй - те ідіть, організовуй - те захист населення, медиків а то тільки піар. Для такого інформування є прес секретар, більше детального головний санітарний лікар, а вам, пане міністр, вилазити на бріфінг треба тільки в виняткових важливих випадках. А так працюйте, працюйте і ще раз ПРАЦЮЙТЕ на вирішенню нагальних завдань.
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Главная работа ЭТОГО министра - красть наши деньги. Думаешь, он просто так в день своего назначения зарегистрировал на жену фирму, торгующую медицинским оборудованием? Ну и мордой сверкает, естественно, вся эта власть - власть воров и пиарщиков.
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