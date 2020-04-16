 Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання суду.
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак, Віктор Чумак, Ярослав Юрчишин.
Вчора ж не дозволяв.
с одной стороны это хорошо - с другой плохо...
если бы сразу присудили 10 лет лагерей без права переписки, то волонтеры, майдановцы и добрбаты из за самосохранения снесли бы зеленских...
А так будут сопли жевать...
Но в том то и дело, что судят ее чистые московиты....
Значит добрбаты следующие..., причем массово...
погань потрібно прибирати, інакше жити не дає.
Довели, сволочі, державу до цугундера...
Что это за революция, когда революционеров погибло больше чем служителей антинародного режима. Сергей Дацюк.
Революции, которая победила, не нужны законы об амнистии революционеров. Потому что настоящие революционеры устанавливают новый правовой порядок, а не пытаются оправдаться в рамках старого.
В любой революции, что была в истории, победители революционеры вводят свои трибуналы и революционные суды, уничтожают врагов революции.
Такие как порошенко, турчинов, яценюк и т.д. заставляли людей водить хороводы и петь песни мирного майдана, то есть обрезали революцию. После гибели народа и бегства януковича, захватили руководящие должности в государстве.
Погибли майдановцы и рядовые полицейские.
Не один высокий чин антинародной власти януковича не был "повешен на берёзе" или посажен с тюрьму.
Те, кто пришел к власти в результате народного восстания (каким безусловно был МАЙДАН), но изменил революционной логике "нового начала", променяв ее на властную должность, должен быть готов, что раньше или позже повстанца назовут мятежником и упрячут за решетку.
Кто написал этот сценарий? Студия "95 квартвл", АП с Ермаком или ФСБ с Ху*лом ?
А так, это чудо не стоит внимания...