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 Політика України, Здоров'я
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 У Чернівецькій області священник із коронавірусом заявив, що результати тесту помилкові, і збирається проводити богослужіння, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

У священнослужителя в Чернівецькій області виявили коронавірус, але він стверджує, що результати тестування є помилковими, і має намір і надалі проводити богослужіння.

Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Є четверо священників, які поінформовані про позитивний результат тестування. І дивує те, що один із них усіляко намагається відкинути і не прийняти цю інформацію, стверджуючи, що результати лабораторного дослідження хибні, він не згоден із цим і збирається завтра (в четвер, 16 квітня. - Ред.) піти до храму і проводити богослужіння", - розповів він.

Також читайте: У Чернівецькій області за добу виявили коронавірус у ще 43 жителів, - голова ОДА Осачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189398
 
 
 Топ коментарі
 
А почему бы не квалифицировать это как теракт с применением биологического оружия и не посадить примерно навсегда. Образцово-показательно, чтобы другим дебилам не повадно было ?
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Кстати. Хочу обратить внимание на одну неприятную черту зелёной власти. Я про ссыкливость. В на порядок более демократичной Германии попам бизнес прикрыли. Зелебобики ссут. Им интересней бабушек гонять и спортсменов на пробежках. В Черновицкой области священник с коронавирусом заявил, что результаты теста ложные и собирается проводить богослужения, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 840
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Цензор сам не знає.
Але за поведінкою попа можна визничити його приналежність до МП.
Бо решта церков вживає всіх протиепідеомлогічних заходів.
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якшо складно, мона так: епідемі....чних, а там хай кожен собі додумуйє
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Раньше, шоб сделать тест на корону, спрашивали, был ли в очагах или контактировал с кем-нибудь оттуда. Сейчас - никуда ездить не надо и туристы уже все обсервационные сроки прошли, достаточно сказать, шо в церковь ходил.
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Ну что вы истерику устроили. Люди у нас вменяемые и сознательные . Помогал в воскресенье в храме - все приходят в масках и перчатках. Служба в храме, - люди во дворе . Ближе чем на 2 метра друг к другу не подходят. . После Пасхи договорились крестить ребенка, попросили сделать выгородку из пленки, чтобы кумовья с ребенком за завесой из пленки стояли, а батюшка через разрез в пленке совершал помазание и крещение. Воздух обрабатывается рециркулятором, батюшка сам сделал, служит тоже в маске, с людьми общается в маске. Люди у нас не идиоты и не паникеры, потому не боятся.
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все равно будьте осторожны. Береженого Бог бережет. У Чернівецькій області священник із коронавірусом заявив, що результати тесту помилкові, і збирається проводити богослужіння, - голова ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 363
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Почему тогда в Киево-Печерской Лавре более 90 случаев заражения Covid-19 и несколько смертей ?
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Потому что я с конца февраля на китайских сайтах сидел с переводчиком сутками, дети у меня с начала января маски не снимают, а в Лавре интернет не уважают, и прошляпили угрозу вирусную.
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Ну не только же в Киево-Печерской Лавре интернет не уважают. Существует много церквей где местные так называемые батюшки-попы верят в то, что иконы спасут их и народ от Covid-19.
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..Так а далі *причастя * однією ложкою . У Чернівецькій області священник із коронавірусом заявив, що результати тесту помилкові, і збирається проводити богослужіння, - голова ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 8638
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А почему такие сознательные до сих пор в ПЦУ не перешли?
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Зачем сознательным людям ходить в лохотронскую организацию? В главной книге которой сказано, что мир был создан за 6 дней. Плюс, в которой "добрый боженька" убивает миллионы людей и призывает их побивать камнями за то, что другим божкам поклоняются или трахаются неправильно?

И список зверств и жестокостей Иеговы можно продолжать и продолжать. Что там делать сознательным и вменяемым людям? Почитайте Докинза пару книг, может хоть чуть-чуть поймете как именно вас кидают.
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Читай, голубь сизый, у меня другие литературные предпочтения.
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Включаем закон. Поп - гражданин Украины? Если да за нарушение карантина попа минимум штраф 17000 тыс. руб. Если подвергает опасности других граждан Украины-уголовная ответственность. Если поп и попадья граждане парашостана - депортация.
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у нас для мужиков в платьях особенные привилегии , шутов и юродивых всегда народ любил .
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17 тысяч рублей. Никогда Штирлиц не был так близок к провалу.
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В Вербное воскресенье по всей Украине украинцы приходили в церкви и святили вербу, несмотря на призыв властей придерживаться карантина, введенного из-за коронавируса. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители составили административные протоколы на трех священников, допустивших нарушение карантинных мер в Вербное воскресенье. Вместе с тем, в полиции сообщали, что не будут силой выводить прихожан из храмов во время пасхальных праздников.
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Вирус может и есть но он не размножается ине передается пришибленый имунитетом. Тиф в
Человеке так может десятки лет существовать. Болезнь прикратится когда все будут инфицированы а 0.5% переболеют. Все ослабленные и спотологиями из-за недостатка имунитета.
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Магазины с купалами надо было закрыть в первую очередь, как разносчиков заразы
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московитів потрібно випровадитиза порєбрік.
тоді в Україні навіть повітря очиститься
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Коронавирус в Николаеве: баптисты из Вороновки признались, что проводили встречи дома и принимали иностранцев.

- Первые две женщины, поступившие в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний, скрывали, что у них на дому проводятся религиозные обряды. Они уверяли медицинских работников, что они никуда не выезжали, никуда, дальше огорода, не выходили. Это привело к тому, что 16 медработников, которые имели контакт с заболевшими, находятся в самоизоляции...

https://vn.mk.ua/koronavirus-v-nikolaeve-baptisty-iz-voronovki-priznalis-chto-provodili-vstrechi-doma-i-prinimali-inostrantsev/
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Ну так - у нас ведь положена по закону уголовная ответственность за подобные действия, разве нет?
Или попы у нас вдруг с какого-то бодуна над законом стали?
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Могли все тихо сделать. Но специально отпустили чтобы рассказать быдлу про злых папов.
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Почему бы и не показать народу правду, что попы московского патриархата - это враги украинского народа?
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Когда только разговоры пошли за коронавирус то я на форуме предлагал на красной площади чудотворную икону поставить...а тут на тебе ...от же уроды...это чистой воды терроризм и власть показывает свою беззубость
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всех попов ***** надо свести в одно место и закрыть как в концлагере на полгода У Чернівецькій області священник із коронавірусом заявив, що результати тесту помилкові, і збирається проводити богослужіння, - голова ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 2008
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Только что в храм из мэрии принесли инструкцию на двух страничках, как правильно организовать освящение, и в конце написали, что никакой коронавирус не может нас лишить радости Светлого Христова Воскресенья.
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церковь избавилась от своего конкурента - компартии и церковные парторги обнаглали за это время в доску. а как же, церковные партсобрания нужно тоже проводить минимум еженедельно, иначе партейцы начнут выходить из одурманивания и обретать критичность мышления, наблюдая отсутствие каких либо различий в жизни при посещении этих старопартийных литургий и без. конечно, церковные коммисары-парторги будут крайне недовольны уменьшением поступлений партвзносов. а нет такого преступления на которое они не пошли бы, когда на текущих "святых праздниках" они могут срубить до 300% прибыли со стада "верующих"
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Та й в ПЦУ такі є. Про одного такого особисто дзвонив в єпархію два тижні тому.
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Профессор Берлин проводил эксперименты с легочной чумой...во время эксперимента зазвонил телефон...немедленно все бросить и прибыть на партсобрание в Москву...
И вот что из этого вышло
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Это, без сомнения, мужественный поступок, но глупый.
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Должна быть просто уголовная ответственность за это. Скотина в рясе не может безнаказанно заражать людей.
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Так арештуйте його . Шо ви соплі жуєте ? Потім суд і тюрма . Тероризм і диверсії . 15 років .
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Заварить двери в церковь (священник должен быть внутри - и самоизоляция, и обсервация в одном лице ), подходы перекопать экскаватором.
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Не подвергайте людей опасности!!! Никаких общественных богослужений, только онлайн!Будете как глава нести ответственность! Нерадивого,заболевшего вирусом попа -арестовать и оштрафовать!! (Посмотрите как власть поступала с такими такими в Китае!)...Чтобы другим "служителям церкви" неповадно было!!)))
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А власть у нас для чего? Не могут изолировать?
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Почему не говорят какая церковь? Надо, чтоб люди знали !
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что за конченный народ!! тут не коронавирус, а бубонную чуму нужно!!
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Так ведь Пасха на носу, у батюшек такой навар срывается!!! Все равно что отменить у цветочников 8 марта)))
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