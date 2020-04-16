 У Чернівецькій області священник із коронавірусом заявив, що результати тесту помилкові, і збирається проводити богослужіння, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.
"Є четверо священників, які поінформовані про позитивний результат тестування. І дивує те, що один із них усіляко намагається відкинути і не прийняти цю інформацію, стверджуючи, що результати лабораторного дослідження хибні, він не згоден із цим і збирається завтра (в четвер, 16 квітня. - Ред.) піти до храму і проводити богослужіння", - розповів він.
Але за поведінкою попа можна визничити його приналежність до МП.
Бо решта церков вживає всіх протиепідеомлогічних заходів.
И список зверств и жестокостей Иеговы можно продолжать и продолжать. Что там делать сознательным и вменяемым людям? Почитайте Докинза пару книг, может хоть чуть-чуть поймете как именно вас кидают.
Человеке так может десятки лет существовать. Болезнь прикратится когда все будут инфицированы а 0.5% переболеют. Все ослабленные и спотологиями из-за недостатка имунитета.
тоді в Україні навіть повітря очиститься
- Первые две женщины, поступившие в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний, скрывали, что у них на дому проводятся религиозные обряды. Они уверяли медицинских работников, что они никуда не выезжали, никуда, дальше огорода, не выходили. Это привело к тому, что 16 медработников, которые имели контакт с заболевшими, находятся в самоизоляции...
https://vn.mk.ua/koronavirus-v-nikolaeve-baptisty-iz-voronovki-priznalis-chto-provodili-vstrechi-doma-i-prinimali-inostrantsev/
Или попы у нас вдруг с какого-то бодуна над законом стали?
И вот что из этого вышло