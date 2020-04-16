 У Чернівецькій області священник із коронавірусом заявив, що результати тесту помилкові, і збирається проводити богослужіння, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Є четверо священників, які поінформовані про позитивний результат тестування. І дивує те, що один із них усіляко намагається відкинути і не прийняти цю інформацію, стверджуючи, що результати лабораторного дослідження хибні, він не згоден із цим і збирається завтра (в четвер, 16 квітня. - Ред.) піти до храму і проводити богослужіння", - розповів він.

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