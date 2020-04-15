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 Події, Фоторепортаж
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 5 тис. дол. за паспорт - у Держміграції чиновниці оформлювали закордонні паспорти, використовуючи анкетні дані померлих киян, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановили групу з восьми посадових осіб територіальних підрозділів Державної міграційної служби України, які вимагали та одержували хабарі за сприяння в оформленні та видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон на ім’я померлих людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що службовці виготовляли фіктивні паспорти на підставі підроблених заяв про видачу документу, використовуючи персональний електронний ключ доступу до системи Державної міграційної служби. Діючи в інтересах осіб, які надавали неправомірну вигоду у розмірі 5 тис. доларів, працівниці додавали в електронному вигляді відскановане зображення підробленої заяви, тим самим підтверджували "справжність" виготовлених документів".

Вже відомо, що серед "клієнтів", які отримали фіктивні паспорти для виїзду за кордон, були громадяни інших держав, які переховуються від органів слідства за кордоном за вчинення тяжких злочинів. 

5 тис. дол. за паспорт - у Держміграції чиновниці оформлювали закордонні паспорти, використовуючи анкетні дані померлих киян, - Нацполіція 01

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5 тис. дол. за паспорт - у Держміграції чиновниці оформлювали закордонні паспорти, використовуючи анкетні дані померлих киян, - Нацполіція 02

За адресами проживання й роботи фігуранток, інших співучасників та осіб, що придбали підроблені документи, проведено 18 санкціонованих обшуків та вилучено речові докази. Це – оригінали підроблених паспортів громадян України, фіктивні паспорти, які використовувалися на території України та з метою виїзду за кордон, фіктивні ідентифікаційні коди громадян України, зразки почерку підозрюваних осіб, анкети-заявки на отримання документів громадян України на підставних осіб, які вже померли, комп’ютери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та персональні ключі доступу до системи Державної міграційної служби України, а також предмет, схожий на пістолет. Вилучене направили на експертизу. 

5 тис. дол. за паспорт - у Держміграції чиновниці оформлювали закордонні паспорти, використовуючи анкетні дані померлих киян, - Нацполіція 03

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189291
 
 
 Топ коментарі
 
и обязательно нужно пистолет прилепить или пакетик марихуаны.. ))
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у них "плановые пожары" и "ураганы" регулярно подчищают архивы, а с теми кто имеет право корректировать электронные базы, как-нибудь договорятся (не в первой)!
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Кстати на некоторых российских сайтах вовсю торгуют гражданством Украины (паспортом), как чебуреками. Это означает,что в соответствующих гос. структурах действует целая мафия по продаже паспортов и данных о гражданах, что наносит большой ущерб государству Украина и ослабляет его возможности в противостоянии российской агрессии.
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Дураки. Ну сделал 20 паспортов, а потом не спишь спокойно - вдруг бандита накроют, а потом проверят легко КТО паспорт выдал.... это же зашквар 100%.
Вроде и цена кусается, но 99% шо поймают делунов-паспортунов то. ДБЛБЛД
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у них "плановые пожары" и "ураганы" регулярно подчищают архивы, а с теми кто имеет право корректировать электронные базы, как-нибудь договорятся (не в первой)!
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и обязательно нужно пистолет прилепить или пакетик марихуаны.. ))
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100%. У гмсников вообще нет оружия от слова вообще. И не может быть. Они все неаттестованные, т.е гражданские лица. Как говорил наш взводный в далеком 1988 году "Родине нужны герои, а п@@а рожает дураков".
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Произведение Гоголя актуально по сей день! 5 тыс. долл. за паспорт - в Госмиграции чиновницы оформляли загранпаспорта, используя анкетные данные умерших киевлян, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8983
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Це як: "...оригиналы поддельных паспортов..."?
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Кстати на некоторых российских сайтах вовсю торгуют гражданством Украины (паспортом), как чебуреками. Это означает,что в соответствующих гос. структурах действует целая мафия по продаже паспортов и данных о гражданах, что наносит большой ущерб государству Украина и ослабляет его возможности в противостоянии российской агрессии.
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Сдал свой паспорт книжку на ид-карту. И тут же в пенсионном фонде засветился серия и номер прошлого паспорта-паспорт двойник,который должны утилизировать. Как законопослушный гражданин позвонил в сбу и мвд на горячую линию. Сказали это не наша компитенция. Вопрос а чья тогда?
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Аналогично...тока я никуда не звонил, так и гуляет паспорт с номером моего паспорта.
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Правильно Земан назвал Украину папуасией )
НИКТО эту недострану не ждет в ЕС и НИКОГДА не примет в европу.
В Европе (Греции) за переправку мигрантов дают РЕАЛЬНЫЙ срок в 192 года тюрьмы , В Австрии за надпись в интернете Путин введи войска- 17 лет тюрьмы,в Англии любое убийство или покушение - 20-25 лет СРАЗУ И БЕЗ РАЗГОВОРОВ , В Чехии один имам написал -надо бы прижать журналистку - получи 7 лет одиночки ...
В Украине ВСЕ уголовники за убийства /грабежи/наркотики/кражи -ночной арест максимум.
Это не страна- это мрак беспросветный .....
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